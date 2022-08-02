غزة على صفيحٍ ساخن .. رعب اسرائيلي من ردّ فلسطيني على اعتقال بسام السعدي (شاهد)

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وطن- تسود حالة من التوتر في الداخل الإسرائيلي منذ الإعلان عن اعتقال قوات الاحتلال الشيخ بسام السعدي من مخيم جنين، مساء الاثنين.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي واعتقلته هو ووزوج ابنته أشرف الجدع بعد الاعتداء علي القيادي وزوجته.

وانتشر مقطع فيديو، على موقع تويتر، يوثق لحظة اعتقال الشيخ بسام السعدي من منزله في جنين بعد الاعتداء عليه.

مصادر محلية: "لحظة اعتقال قوات الاحتلال للقيادي في حــــــركة الجــــهاد الإسلامي الشيخ بسام السعـــدي من مخيم جنين الليلة الماضية بعد الاعتداء عليه". pic.twitter.com/wWx1HKhtik — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 2, 2022

وأكد عز الدين السعدي، نجل القيادي بسام، أنّ “الاحتلال اعتقل والده وزوج شقيقته”، لافتاً إلى أنّ “والده تعرّض لإصابة خلال الاقتحام، ولا يعلم إلى أي جهة تم اقتيادهما”.

وقال نادي الأسير، إن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر الشيخ السعدي بعد إصابته، وكذلك جرى اعتقال زوج ابنته الأسير المحرر أشرف زيدان الجدع من بلدة برقين أثناء تواجده في بيت الشيخ السعدي.

وخلال عملية الاعتقال تم الاعتداء على زوجته الأسيرة المحررة نوال السعدي، وجرى نقلها للمستشفى.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الاستنفار العام ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية.

وقالت السرايا في بيان: “نعلن في سرايا القدس الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة ؛تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين”.

🔰الاحتلال ينشر صورة للشيخ بسام سعدي يزعم فيها أنه بخير بعد تخوفه من رد سرايا القدس#كتيبة_جنين pic.twitter.com/MTGwyqb8mH — أبن سرايا القدس (@HrFlstyn) August 2, 2022

وأضافت: “نحذر الاحتلال من المساس بحياة القائد الكبير الشيخ بسام السعدي، ونعلن الاستنفار العام لقواتنا ومجاهدينا في كافة الأراضي الفلسطينية، ونحن جاهزون للرد على العدوان بقوة اذا لم يتوقف”.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تعرض الشيخ السعدي إلى اعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال.

الغضب الفلسطيني العارم أثار تخوفات إسرائيلية من رد الفعل، فقرر جيش الاحتلال اتخاذ إجراءات عاجلة تحسبا لأي هجمات قد تحدث ردا على اعتقال الشيخ السعدي.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث بلسان جيش الاحتلال للإعلام العربي في تغريدة عبر “تويتر”، إنه تقرر اغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني مع قطاع غزة وذلك خشية الاستهداف المباشر.

#عاجل شن جيش الدفاع الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة في منطقة يهودا والسامرة. في أعقاب ذلك وبناء على تقييم الوضع ونشاطات إرهابية مرتبطة بحركة #الجهاد_الاسلامي الإرهابية تقرر اغلاق مناطق وطرقات متاخمة للسياج الأمني مع قطاع #غزة وذلك خشية الاستهداف المباشر ولمنع استهداف المدنيين pic.twitter.com/ty3MdmYdhs — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2022

وأشار إلى إغلاق شاطئ زيكيم ووقف حركة القطارات بين أشكلون وسديروت وإغلاق معبر إيرز أمام حركة العمال.

وتحدث أدرعي أيضا عن إغلاق كافة المحاور الزراعية غرب طريق رقم 232 وبعض الطرقات المؤدية إليها، فضلا عن منع دخول بعض التلال في المنطقة.

#عاجل سيتم اغلاق شاطئ زيكيم ووقف حركة القطارات بين أشكلون وسديروت واغلاق معبر ايرز أمام حركة العمال. كما سيتم اغلاق كافة المحاور الزراعية غرب طريق رقم 232 وبعض الطرقات المؤدية اليها. كما سيمنع دخول بعض التلال في المنطقة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 2, 2022

وبحسب إعلام إسرائيلي، تسود مخاوف شديدة من تصعيد في الجنوب بعد اعتقال بسام السعدي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال.

وقال ضابط كبير في قوات الاحتلال الإسرائيلي إنّ قرار إغلاق الطرقات نبع من إنذارٍ استخباري إلى جانب تقديرٍ للوضع ليلًا عُقد في قيادة الجيش الإسرائيلي.

وتسود حالة من الاستنفار غير العادي في منطقة غلاف غزة، بحجمٍ وُصف بأنه غير مسبوق منذ عملية حارس الأسوار.