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الأهلي يحسم مصير الشناوي بعد تراجع مستواه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الشناوي حارس الأهلي watanserb.com
الأهلي يحسم مصير محمد الشناوي هذا الصيف
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وطن – حسم نادي الأهلي المصري مصير الحارس محمد الشناوي 33 عاماً، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الأنباء التي تتحدث عن سعي المارد الأحمر للتعاقد مع حارس جديد.

وقال الكابتن مجدي عبد الغني نجم الأهلي المصري السابق، في برنامج (البلدوزر) المذاع عبر قناة الشمس المصرية، بأن نادي الأهلي طلب من الحارس الشناوي إغلاق ملف الرحيل عن النادي وعدم الحديث في هذا الأمر بشكل نهائي، حتى لو تعاقد النادي مع حارس جديد.

محمد الشناوي حارس الأهلي المصري

وبين عبد الغني، بأن مسؤولو الأهلي عقدوا جلسة مع الحارس محمد الشناوي، طالبوا فيها الأخير بعد التفكير في رحيله هذا الصيف، لأنه لن يوافق على أي عروض بشأن ذلك.

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وتعرض الحارس الشناوي لانتقادات واسعة من قبل جماهير عشاق المارد الأحمر، بسبب تراجع مستوى الأخير في الآونة الأخيرة.

كما وارتبط اسم الشناوي بالعديد من الأندية في دول الخليج، كان أبرزها السعودية. لكن اللاعب ترك أمر رحيله إلى إدارة نادي الأهلي في حال السماح له بالرحيل هذا الصيف. وينتهي عقده مع المارد الأحمر حتى صيف 2025.

الأهلي والتفاوض مع محمد صبحي

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية مصرية بأن النادي الأهلي يتفاوض مع إدارة فاركو للتعاقد مع الحارس محمد صبحي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو).

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وأضافت تلك التقارير، ” إدارة الأهلي عرضت 30 مليون جنيه مصري، للتعاقد مع اللاعب. إلى جانب المكافآت المالية الإضافية”.

كما واستكملت، ” المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق الأهلي، سيتغني في المقابل عن لاعب أو اثنين من الفريق. من أجل الانضمام إلى صفوف فاركو”.

مباراة الأهلي وفاركو

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة قوية أمام فاركو، الأربعاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل الأهلي في ثالث جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بفارق كبير عن غريمه التقليدي وحامل اللقب الزمالك متصدر الترتيب برصيد 66 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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