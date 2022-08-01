الرئيسيةحياتنافنان لبناني يتحدى القانون بفيديو يوثق "عملية تهريب من الطراز الأول"!
حياتنا

فنان لبناني يتحدى القانون بفيديو يوثق “عملية تهريب من الطراز الأول”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
فنان لبناني يتحدى القانون بفيديو يوثق
الفنان اللبناني أمير يزبك
- Advertisement -

وطن- تجاهل الفنان اللبناني أمير يزبك، أزمة الخبز التي يعاني منها الشعب في بلاده، وأثار الجدل بتصرفه حين قام بتوثيق فيديو أثناء تهريبه كميات منه.

أنا مهرب ولا أخشى القضاء

ونشر أمير يزبك مقطع فيديو في حسابه عبر “انستجرام”، وهو يملأ سيارته بالخبز، معقباً: “عملية تهريب من الطراز الاول. هيدا الفيديو برسم القضاء المختص والمعنيين ويللي بيقدر يطالني، يطالني… وعلى مسؤوليتي الخاصة”.

وتابع: “هيدي منطقة ما فيها سكن ومناسبة للتهريب. إيه تهريب ومسؤول عن كل كلمة عم قولها. إيه أنا مهرب وما راح قول وين رايح”.

أزمة الخبز

وأرخت أزمة الخبز في لبنان وطوابير الحصول عليه بظلالها على حياة اللبنانيين مع جعلت الكثيرين منهم عدوانيين.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر اصطفاف العشرات في لبنان للحصول على رغيف الخبز. بعد أزمة خانقة سببها شح الدقيق في البلاد بعد انقطاع إمداداته من أوكرانيا بسبب حربها مع روسيا.

كما يمتنع أصحاب الأفران عن توزيع الخبز لاختلافهم مع الحكومة على سعرها. وتهرب معظم المسؤولين من مسؤولياتهم واستمرار الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في البلاد. علاوة على الإحتكار ما ينذر بمجاعة قادمة.

مشهد مكرر

وأغلقت العديد من أفران المناطق أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها.

وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي بقيت تعمل في محافظات أخرى وسط تخوف من تكرار مشهد طوابير البنزين صيف عام 2021 ووقوع إشكالات بين المواطنين بسبب الزحمة أمام الأفران.

رفع الدعم

وأغلقت العديد من أفران الخبز،  في بعض المناطق لعدم توافر الدقيق. مما تسبب في أزمة كبيرة وانتشار الطوابير الطويلة أمام منافذ البيع والتوزيع.

وكان بعض النوّاب في البرلمان اللبناني قد قالوا أنّ السبيل الوحيد لحلّ أزمة الخبز هي برفع الدعم عنه.

علماً أنّ قرار رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز ليصبح حوالى ٥٠ ألف ليرة.

ويرى أصحاب هذا الرأي أنّه لا يجوز أن يشتري الأغنياء خبزاً بسعرٍ مدعوم، كما أنّ مشكلة الخبز لن تُحلّ إلا عبر ضبط التهريب، وهو أمر مستحيل. وينوي عددٌ من النواب تقديم اقتراح لوزير الاقتصاد والتجارة لكي يتّخذ قرار رفع الدعم.

اعتداء وحشي على سوري في لبنان والسبب “ربطة خبز”! (فيديو)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رسالة لإسرائيل .. حزب الله ينشر إحداثيات منصات استخراج الغاز على ساحل فلسطين المحتلة

الهدهد

اعتداء وحشي على سوري في لبنان والسبب “ربطة خبز”! (فيديو)

تقارير

لبنان على حافة مجاعة.. طوابير الخبز تنذر بكارثة والمشهد السوري يتكرر

الهدهد

واقيات ذكرية مستعملة ومجلات إباحية .. نائبة لبنانية تكشف فضيحة بعد استلام مكتبها (فيديو)

الهدهد

تجديد جوازات السفر يدويا.. قصة الاتفاق اللبناني العراقي الذي أثار ضجة كبيرة

الهدهد

وثقوا جريمتهم بفيديو.. لبنانيون يحرقون مخيما للاجئين السوريين في سهل عكار

الهدهد

تفاصيل اختطاف رجل أعمال سعودي في لبنان

الهدهد

عائلة لبنانية تعتدي على طفل سوري بوحشية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة (شاهد)

الهدهد

جندي لبناني بقوى الأمن الداخلي يعرض ابنه الوحيد للبيع والتفاصيل صادمة!

حياتنا

لبنان: شاحنة محملة بـ40 طنا من الصخور تقتل عائلة بأكملها

الهدهد

حسن نصرالله يكشف أهداف زيارة بايدن: أمريكا دخلت مرحلة الشيخوخة

الهدهد

حصري.. (وطن) تفضح جريمة اعتقال المحامية اللبنانية جيهان أبو عيد وتكشف معلومات خطيرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا