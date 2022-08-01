فنان لبناني يتحدى القانون بفيديو يوثق “عملية تهريب من الطراز الأول”!

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وطن- تجاهل الفنان اللبناني أمير يزبك، أزمة الخبز التي يعاني منها الشعب في بلاده، وأثار الجدل بتصرفه حين قام بتوثيق فيديو أثناء تهريبه كميات منه.

أنا مهرب ولا أخشى القضاء

ونشر أمير يزبك مقطع فيديو في حسابه عبر “انستجرام”، وهو يملأ سيارته بالخبز، معقباً: “عملية تهريب من الطراز الاول. هيدا الفيديو برسم القضاء المختص والمعنيين ويللي بيقدر يطالني، يطالني… وعلى مسؤوليتي الخاصة”.

وتابع: “هيدي منطقة ما فيها سكن ومناسبة للتهريب. إيه تهريب ومسؤول عن كل كلمة عم قولها. إيه أنا مهرب وما راح قول وين رايح”.

أزمة الخبز

وأرخت أزمة الخبز في لبنان وطوابير الحصول عليه بظلالها على حياة اللبنانيين مع جعلت الكثيرين منهم عدوانيين.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر اصطفاف العشرات في لبنان للحصول على رغيف الخبز. بعد أزمة خانقة سببها شح الدقيق في البلاد بعد انقطاع إمداداته من أوكرانيا بسبب حربها مع روسيا.

كما يمتنع أصحاب الأفران عن توزيع الخبز لاختلافهم مع الحكومة على سعرها. وتهرب معظم المسؤولين من مسؤولياتهم واستمرار الإضراب المفتوح لموظفي القطاع العام في البلاد. علاوة على الإحتكار ما ينذر بمجاعة قادمة.

مشهد مكرر

وأغلقت العديد من أفران المناطق أبوابها لعدم توافر مادة الطحين لديها.

وانتقلت زحمة الطوابير إلى الأفران التي بقيت تعمل في محافظات أخرى وسط تخوف من تكرار مشهد طوابير البنزين صيف عام 2021 ووقوع إشكالات بين المواطنين بسبب الزحمة أمام الأفران.

الحكومة برئيسها #نجيب_ميقاتي

ما عندها اي نية للتغيير او

القيام بخطوة لمساعدة اللبنانيين

للخروج من ازماتهم ان بانقطاع #الخبز

او غلاء الاسعار وشبه فقدان مقومات الحياة#ميقاتي بواد والناس بوادي

مش مستعد يخالف #السعودية ويخسر مصالحه

والضحية المواطن الفقير والبلد ال صار شبح دولة pic.twitter.com/ccCYxoOkSC — ali📝a🈂️ (@alihamiYa_2582) July 27, 2022

رفع الدعم

وأغلقت العديد من أفران الخبز، في بعض المناطق لعدم توافر الدقيق. مما تسبب في أزمة كبيرة وانتشار الطوابير الطويلة أمام منافذ البيع والتوزيع.

وكان بعض النوّاب في البرلمان اللبناني قد قالوا أنّ السبيل الوحيد لحلّ أزمة الخبز هي برفع الدعم عنه.

علماً أنّ قرار رفع الدعم سيؤدي إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز ليصبح حوالى ٥٠ ألف ليرة.

ويرى أصحاب هذا الرأي أنّه لا يجوز أن يشتري الأغنياء خبزاً بسعرٍ مدعوم، كما أنّ مشكلة الخبز لن تُحلّ إلا عبر ضبط التهريب، وهو أمر مستحيل. وينوي عددٌ من النواب تقديم اقتراح لوزير الاقتصاد والتجارة لكي يتّخذ قرار رفع الدعم.