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تركي آل الشيخ يبعث برسالة غامضة لآمال ماهر عبر “آية قرآنية” ويثير الجدل

باسل النجار
كتب باسل النجار
تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ
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وطن- تسبب تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية والمستشار بالديوان الملكي، في موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بعد نشره “بوست” غريب، على صفحته الرسمية بفيسبوك، اعتبره ناشطون رسالة لطليقته الفنانة آمال ماهر.

تركي آل الشيخ ورسالة غامضة لآمال ماهر

تركي آل الشيخ وبحسب ما رصدت (وطن)، نشر بوست على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، اختصر على آية قرآنية من سورة “الكهف”، وتحديدا من الجزء الخاص بقصة الخضر مع سيدنا موسى.

والآية المشار إليها بسورة الكهف التي نشرها آل الشيخ هي الآية رقم 78:”قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرً.”

ولم يعقب تركي آل الشيخ مستشار محمد بن سلمان، على الآية بأي كلمات أخرى توضح مقصده، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين متابعيه الذي ذهبوا للتخمين بأن هذه الرسالة الغامضة موجهة لآمال ماهر.

وفي هذا السياق ردت عليه ناشطة باسم “رغدة الشيخ” مشيرة لأزمته مع آمال ماهر:”ماتسيبها في حالها وتريح نفسك لأن مصر كلها في ضهرها.”

هجوم على آل الشيخ وانتصار لآمال ماهر

فيما هاجمه الدكتور أحمد الحداد بقوله:”بوست غير موفق.. القرآن الكريم ليس مجالا للغمز واللمز.”

فيما سخر من “يزيد الحسون” من تركي آل الشيخ بقوله:”شبيه الخضر عليه السلام!”

وكتب محمد القاضي:”خلاص الموضوع خرج عن السيطرة.”، وسخر محمد الورداني من رئيس هيئة الترفيه:”المراه التي غلبت الشيطان.. فيلم عظيم جدا اتفرج عليه يا تركي.. اسف نسيت انك كنت بطل في الفيلم.”

الناشطة إيمان عبدالهادي هاجمت هي الأخرى تركي آل الشيخ، منتصرة لآمال ماهر بقولها ساخرة:”انت بتهددها بأيات من القرآن.. يا ما شاء الله على البلاغة والفصاحة.. الإله تركى آل شبح.”

أزمة تركي آل الشيخ وآمال ماهر

وأحيت آمال ماهر مساء الجمعة، حفلا غنائيا في العلمين الجديدة، ليكون عودة لها بعد غياب طويل، بسبب أزمتها مع تركي آل الشيخ، الذي سبق أن اعتدى عليها ودفع الملايين لعدم ظهورها مرة أخرى على الشاشة.

وقدمت آمال ماهر أغنتين من ألبومها الجديد، بعنوان “ذرة رجولة” والثانية “الحكاية في مشهدين”، كما أكدت خلال الحفل ان ألبومها سيصدر قريبا.

ولاقت أغنيتها “ذرة رجولة” تفاعلا واسعا، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها لفترة طويلة.

وبمجرد أن ذكرت آمال ماهر اسم الأغنية “ذرة رجولة”، علا التصفيق في المسرح من الجمهور الذين بدا عليهم علامات الاستغراب.

لترد آمال ماهر على الجمهور الذي أبدى علامة استفهام على اسم الأغنية بقولها: “متفهمونيش غلط”.

فضيحة تركي آل الشيخ والإعلام السعودي

ورغم النجاح الضخم للحفل الذي حضره وزراء وفنانين وشخصيات عامة كثيرة، من بينهم وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، ووزيرة التضامن نيفين القباج، والفنانة إلهام شاهين. إلا أن الإعلام السعودي الرسمي والخاص وحده هو من زعم ـ بتوجيهات من تركي آل الشيخ ـ أن الحفل كان حضوره ضعيفا وروج لذلك.

وبمتابعة (وطن) لوسائل الإعلام السعودية، اتضح انتهاجها لسياسة موحدة ـ يبدو أنها وصلتهم بالأمر المباشر ـ تجاه حفل آمال ماهر.

وكان ذلك واضحا في عناوين مجموعة “روتانا” السعودية، التي جاءت جميعها بصيغة موحدة محاولة إسقاط الحفل وتفشيله بالقوة، رغم أن الحقيقة غير ذلك تماما.

وكان العنوان الثابت عن حفل آمال ماهر في وسائل الإعلام السعودية أمس هو “آمال ماهر تخذل الجماهير وتقدم أداء في غاية السوء ليضطر متعهد الحفل لتوزيع التذاكر مجانا.”

وتسبب هذا الإدعاء والعنوان المكرر والموحد بوسائل الإعلام السعودية، في فضيحة مدوية لرئيس هيئة الترفيه، وطليق آمال ماهر، المستشار تركي آل الشيخ، حيث يعرف الجميع أنه هو من يقف وراء حملة التشويه هذه، بحكم خلافاته مع آمال.

“ذرة رجولة”.. آمال ماهر تُحرج تركي آل الشيخ على الهواء (فيديو)

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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