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رياضة

(شاهد) .. تقنية مذهلة ستبرد ملاعب مونديال كأس العالم 2022 قطر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
قطر وتقنية تبريد ملاعب مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
نظام تبريد ملاعب مونديال كأس العالم 2022 قطر
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وطن – تقنية جديدة ومذهلة في ذات الوقت، ستستعمد عليها دولة قطر في تبريد ملاعب مونديال كأس العالم 2022، من أجل الحفاظ على درجة حرارتها بشكل مناسب، في ظل الأجواء الحارة التي قد تصل إلى 40 درجة مئوية على مدار العام.

تقنية تبريد ملاعب مونديال كأس العالم 2022 قطر

وفي تقرير مصور نشرته قناة الجزيرة القطرية، فقد تهدف تقنية التبريد إلى خلق الجو المناسب بما ينسجم مع جماهير كرة القدم التي ستتواجد داخل المدرجات ولاعبي الكرة المستديرة من كافة أرجاء المعمورة. بحيث لا يتجاوز درجة الحرارة عن 21 درجة مئوية.

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ويبين التقرير، بأن التقنية الجديدة ستقوم بتحويل الملعب المستضيف للمونديال، لفقاعة هواء من خلال مستشعرات ستكون مثبتة، تقوم بعزل الملعب بالكامل عن تأثير الأجواء الخارجية الحارة التي لا تقل عن 40 درجة مئوية. والذي يعتاد عليه المناخ الصحراوي لدول الخليج.

إخراج الهواء الساخن

كما ويوضح التقرير المتلفز، بأن نظام التبريد يتكون من أمرين، حيث تتمثل التقنية الأولى في تنظيف الهواء داخل الملعب. بينما تقوم الآخرى على التبريد، ويكون ذلك من خلال دفع الهواء النقي والمبرد لداخل الملاعب المستضيفة للمونديال وإخراج الهواء الساخن.

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ويضيف، ” يتم إعادة تدوير الهواء من خلال الآلات التي تقوم بإطلاق الهواء النظيف والمصفي داخل الملعب. حيث سيشعر الجماهير الحاضرة واللاعبين بالراحة الذهنية والجسدية”.

وتابع، ” ستنتشر المستشعرات في جميع أنحاء الملاعب المستضيفة لمونديال قطر، والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة والهواء لتوفير الحرارة المناسبة التي ستترواح من 20 إلى 24 درجة مئوية”. كما وبناءً على طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

ثلاثية الأبعاد

واستكمل، ” تقوم تصميم أجهزة التبريد على استخدام نماذج ثلاثية الأبعاد داخل الملاعب، من أجل تحديد قوة الريح وشكل الظل. ويوثر من خلال ذلك على تبريد وتقنية الهواء”.

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كما وكانت أحد أسباب تأخير المونديال إلى فصل الشتاء في هذه النسخة، نظراً للأجواء المناخ الذي تمر به لدولة قطر المستضيفة للمونديال، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما وستنطلق مراسم افتتاح مونديال قطر 2022، في ال21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. كما وستختتم فعالياتها في ال18 ديسمبر/ كانون الأول الذي يتزامن مع اليوم الوطني القطري.

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المصدروطن + قناة الجزيرة القطرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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