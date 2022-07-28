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سيول غير مسبوقة تُغرق الإمارات.. وتحركات عاجلة من السلطات (فيديوهات)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سيول في الإمارات watanserb.com
سيول في الإمارات
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وطن- تعرضت دولة الإمارات، لسيول وُصفت بأنها غير مسبوقة، حسبما وثقتها الكثير من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إطلاق صفارات الإنذار في إمارة الفجيرة في الإمارات بعد تعرضها للسيول.

وكانت الإمارة إحدى المناطق التي شهدت أمطارا غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت.

وسمعت أصوات استغاثات من قِبل المواطنين، بعد حدوث سيول جارفة، التي وقعت أيضا في إمارة رأس الخيمة، ومدينة خورفكان، كما شهدت السيول المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة وعجمان.

بدوره، وجّه محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، بنقل جميع الأسر المتضررة من الأمطار والسيول إلى مواقع إيواء مؤقتة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس مجلس الوزراء، وجه “وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة”.

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وتضمنت التوجيهات، أيضا حجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة وللأسر التي تعيش في مناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.

كما قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق في الدولة.

ووجه المجلس، اللجنة “برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة”.

وناشدت اللجنة، المواطنين والمقيمين وبخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أي حوادث.

وشددت اللجنة على “أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية”.

في السياق، قالت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.

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المصدروام ،توتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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