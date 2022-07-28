سيول غير مسبوقة تُغرق الإمارات.. وتحركات عاجلة من السلطات (فيديوهات)

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وطن- تعرضت دولة الإمارات، لسيول وُصفت بأنها غير مسبوقة، حسبما وثقتها الكثير من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع مصورة لحظة إطلاق صفارات الإنذار في إمارة الفجيرة في الإمارات بعد تعرضها للسيول.

بعد هطول أمطار غزيرة.. مشاهد لـ #سيول جارفة شهدتها مناطق عدة في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة بـ #الإمارات #العربية pic.twitter.com/Srn8ft1P8a — العربية (@AlArabiya) July 27, 2022

وكانت الإمارة إحدى المناطق التي شهدت أمطارا غزيرة أدت إلى سيول وفيضانات غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت.

وسمعت أصوات استغاثات من قِبل المواطنين، بعد حدوث سيول جارفة، التي وقعت أيضا في إمارة رأس الخيمة، ومدينة خورفكان، كما شهدت السيول المناطق المنخفضة في أم القيوين والشارقة وعجمان.

بدوره، وجّه محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، بنقل جميع الأسر المتضررة من الأمطار والسيول إلى مواقع إيواء مؤقتة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن رئيس مجلس الوزراء، وجه “وزارة تنمية المجتمع بنقل كافة الأسر المتضررة من الأمطار والسيول في المناطق الشرقية بالدولة لمواقع إيواء مؤقتة”.

وتضمنت التوجيهات، أيضا حجز الفنادق القريبة لإيواء كافة الأسر المتضررة وللأسر التي تعيش في مناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.

كما قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة عاجلة برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية والجهات المعنية الاتحادية للعمل على حصر أضرار السيول والأمطار التي شهدتها مناطق في الدولة.

ووجه المجلس، اللجنة “برفع تقرير مفصل حول الأضرار والبدء الفوري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الممتلكات والأرواح بالتنسيق مع الجهات الأمنية والشرطية والبلديات في كافة إمارات الدولة”.

الامارات : سيول جارفة الان على منطقة النحوة في خورفكان بالمنطقة الشرقية من الدولة #منخفض_الفهد #مركز_العاصفة

27_7_2022 pic.twitter.com/XCyDaUEUOD — مركز العاصفة (@Storm_centre) July 27, 2022

وناشدت اللجنة، المواطنين والمقيمين وبخاصة في المناطق الجبلية اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول والابلاغ الفوري عن أي حوادث.

وشددت اللجنة على “أهمية استجابة كافة الأفراد لإرشادات وتوجيهات الجهات المعنية وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية”.

في السياق، قالت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.