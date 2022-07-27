ميناء قطري يحتل المرتبة الرابعة عالمياً ضمن قائمة أجمل موانئ الرحلات البحرية

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وطن– صنف موقع “forbes” محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة “Grand Cruise Terminal” التي بنيت كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، واحدة من أجمل موانئ الرحلات البحرية في العالم وعامل جذب كبير لركاب الرحلات البحرية.

8 موانئ حافظت على طابعها التقليدي

وتضم قائمة “فوربس” لأجمل موانئ الرحلات البحرية في العالم على 8 موانئ، حافظت على طابعها التقليدي الجميل وأضافت لمدنها جمالاً وأهمية معمارية وتاريخية مميزة.

وبحسب تقرير للموقع العالمي زود بصور، تقع محطة “جراند كروز” الجديدة، بتصميمها المعماري ذو الطابع العربي التقليدي، في وسط الدوحة بالقرب من متحف الفن الإسلامي وسوق واقف.

حوض أسماك ومعرض فني

وستكون المحطة، عند اكتمالها هذا العام، قادرة على استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين. كما تشمل المحطة على حوض أسماك ومعرضاً فنياً.

ويحترم تصميم واجهته المدهشة بأقواسه النموذجية نمط العمارة العربية والإسلامية.

وتهدف السياحة القطرية إلى جذب ستة ملايين زائر سنويًا إلى البلاد بحلول عام 2030.

ووفقاً لموقع قطر للسياحة، تم افتتاح محطة جديدة في ميناء الدوحة في موسم 2019-2020، وسترحب هذه المحطة المؤقتة بالمسافرين إلى حين إنجاز خطط التوسع لعام 2022 في الوقت المناسب.

رحلات سفاري

وعند الوصول إلى المحطة يتم استقبال المسافرين في الرحلات البحرية بنكهة قطرية تقليدية، مع العديد من الجولات المعروضة.

والتي تتنوع بين رحلات السفاري الصحراوية والمتاحف والنقاط الثقافية المهمة وحتى التسوّق والجولات السريعة.

إلى جانب توفير سيارات الأجرة والحافلات المكوكية المجانية إلى وسط المدينة لأولئك الذين يرغبون في استكشافها بمفردهم.

وبالإضافة لمحطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة التي حازت المرتبة الرابعة، جاءت محطة ركاب يوكوهاما الدولية ، في اليابان ومعبد باغودا بيرايوس في محطة الرحلات البحرية Pineaus ، أثينا ومحطة الرحلات البحرية Osanbashi في يوكوهاما.

يشار إلى أن قطر افتتحت يوم 5 سبتمبر/أيلول 2017 ميناء حمد، أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط.

ويشكل هذا الميناء أهم بوابة بحرية للتجارة الخارجية لقطر، وهو قادر على استقبال السفن والبواخر بمختلف أحجامها وأوزانها.