جولة محمد بن سلمان الأوروبية.. الكشف عن الوعد الذي قدمه لليونان ونفذه فور وصوله

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وطن – انتشر مقطع فيديو يُظهر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليونان أثناء استقباله في العاصمة، أثينا، إذ أشار إلى أنه وعده بألا يأتي إلى اليونان “خالي الوفاض”.

وظهر ولي العهد السعودي في المقطع وهو يقول لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس: “سعيد بوجودي في اليونان، وممتن للترحيب الدافئ، وهو يعني الكثير لي وللسعودية”، حسب قوله.

وأضاف ابن سلمان: “العلاقات بين البلدين تاريخية، وأعتقد أن لدينا فرصا تاريخية سننهي العمل على الكثير منها اليوم”.

“I promised you that when I come to Greece I won’t come empty handed, we have a lot of stuff that are going to be game-changers for both our countries and the region” – The Crown Prince to the Greek PM 🇸🇦🇬🇷#ولي_العهد_في_اليونان pic.twitter.com/blRpHaujkt — سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) July 26, 2022

وتحدث عن الربط الكهربائي بين المملكة، واليونان، وتحويل أثينا إلى مركز للطاقة الهيدروجينية في أوروبا، بالإضافة إلى ربط الاتصالات، وقال إن هذه الخطوات ستزود جنوب وجنوب غرب أوروبا بالمزيد من الطاقة، وبتكلفة أقل.

وأكد ولي العهد، أن هناك مجالًا رابعًا للتعاون بين الرياض وأثينا، لكنه سيعلن عنه بالمستقبل بالإضافة إلى أجندات سياسية واقتصادية وتجارية وأمنية بين البلدين.

وختم قائلا: “لقد وعدتك بأنني عندما آتي إلى اليونان لن أكون خالي الوفاض، فلدينا الكثير من الأمور التي ستغير اللعبة بالنسبة لبلدينا”.

جولة ابن سلمان الأوروبية

وبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، جولة أوروبية تشمل اليونان وفرنسا.

وهذه الجولة هي الأولى لولي العهد السعودي خارج منطقة الشرق الأوسط منذ أن زار اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين في عام 2019.

بعد وصوله اليونان في وقت سابق الثلاثاء، شهد الأمير محمد بن سلمان توقيع اتفاقيات ثنائية بين المملكة العربية السعودية واليونان، للتعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية.

وسبق أن صدر بيان عن وزارة الخارجية السعودية، قال إن ولي العهد يلتقي مع قادة من كلا البلدين، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزه، ويناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن الأمير محمد بن سلمان يرافقه مسؤولون سعوديون وكبار رجال الأعمال.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد التقيا ولي العهد السعودي في زيارتين منفصلتين إلى المملكة العام الماضي.