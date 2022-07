جولة محمد بن سلمان الأوروبية.. الكشف عن الوعد الذي قدمه لليونان ونفذه فور وصوله

وطن – انتشر مقطع فيديو يُظهر ما قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لرئيس وزراء اليونان أثناء استقباله في العاصمة، أثينا، إذ أشار إلى أنه وعده بألا يأتي إلى اليونان “خالي الوفاض”.

وظهر ولي العهد السعودي في المقطع وهو يقول لرئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس: “سعيد بوجودي في اليونان، وممتن للترحيب الدافئ، وهو يعني الكثير لي وللسعودية”، حسب قوله.

وأضاف ابن سلمان: “العلاقات بين البلدين تاريخية، وأعتقد أن لدينا فرصا تاريخية سننهي العمل على الكثير منها اليوم”.

“I promised you that when I come to Greece I won’t come empty handed, we have a lot of stuff that are going to be game-changers for both our countries and the region” – The Crown Prince to the Greek PM 🇸🇦🇬🇷#ولي_العهد_في_اليونان pic.twitter.com/blRpHaujkt

— سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) July 26, 2022