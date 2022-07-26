الرئيسيةرياضةجماهير أتلتيكو مدريد لا تريد كريستيانو رونالدو .. وتقرير يكشف السبب
رياضة

جماهير أتلتيكو مدريد لا تريد كريستيانو رونالدو .. وتقرير يكشف السبب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جماهير أتلتيكو مدريد لا تريد رونالدو watanserb.com
جماهير أتلتيكو مدريد لا تريد رونالدو
- Advertisement -

وطن – أفادت تقارير صحفية، بأن جماهير نادي أتلتيكو مدريد يرفضون فكرة التعاقد مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 37 عاماً، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر موقع ( فوتبول إسبانيا)، بأن جماهير ومشجعي أتلتيكو مدريد ( البلانكوس)، قد عبروا عن رفضهم التعاقد مع البرتغالي رونالدو، في هشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، دون بعنوان (contracr7) ضد اللاعب.

جماهير أتلتيكو مدريد ورفض رونالدو

وعلل الموقع عن السبب وراء رفض جماهير البلانكوس صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الحالي، بأن الدون رونالدو هو أحد أبرز أساطير الغريم التقليدي ريال مدريد (الملكي). حيث لعب في صفوفه لمدة 9 سنوات خلال الفترة ما بين 2009 – 2018.

اقرأ أيضاً: 

كما ويدرس نادي أتلتيكو مدريد فكرة التعاقد مع البرتغالي رونالدو، من خلال بيع الفرنسي أنطوان غريزمان، وتوفير السيولة المالية لإتمام تلك الصفقة. بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية. وحسم موقف الإسباني ألفارو موراتا بعد انتهاء إعارته مع يوفنتوس الإيطالي.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر متصل، أشارت صحيفة ( ذا أثلتيك) الإنجليزية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو  قد عاد إلى نادي مانشستر يونايتد، من أجل إجراء محادثات مع إدارة النادي بشأن مستقبله خلال سوق الميركاتو الصيفي.

وأردفت الصحيفة، ” من غير الواضح حتى الآن، بأن رونالدو سيعود إلى التدريبات مع فريق مانشستر يونايتد. أو حتى الرحيل بشكل رسمي عن النادي”.

اقرأ أيضاً: 

وختمت، ” موقف مانشستر يونايتد لا يزال محسوم بشأن رونالدو ولن يتغير، وهو بأن اللاعب ليس للبيع وسيكون ضمن خطة المدرب الهولندي إريك تين هاج الموسم المقبل”.

رحيل رونالدو معاراً

من جهته، أشارت صحيفة (ميرور) الإنجليزية، بأن نادي مانشستر يونايتد مستعد للسماح برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن على سبيل الإعارة. حيث طلب النادي منه تجديد عقده لموسم آخر، أي حتى صيف عام 2024.

اقرأ أيضاً: 

وبينت الصحيفة، بأن رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد بالموافقة على رحيله هذا الصيف، في حال تلقيه العرض المرضي. عقب الفشل في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وارتبط اسم أسطورة البرتغالي رونالدو بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى في القارة العجوز، كان من أبرزها بايرن ميونخ، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، إلا أنهم فضلوا رفض التعاقد معه هذا الصيف.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + فوتبول إسبانيا+ ذا أثلتيك + ميرور
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

بسبب كابوس ريال مدريد .. باريس سان جيرمان يستعين بطبيب نفسي

رياضة

خبر يُسعد أنصار ريال مدريد بعد خيبة كلاسيكو برشلونة

حياتنا

شاهد ماذا يفعل رونالدو بعد حقن أعضاءه التناسلية بالبوتوكس! (صور)

رياضة

تركي آل الشيخ حزين على وضع رونالدو .. وهذا ما غرد بشأنه

رياضة

رونالدو لن يلعب مع مانشستر يونايتد.. ووجهة غير متوقعة لمستقبله

رياضة

ليس ريال مدريد وبرشلونة .. فريق إسباني يدخل سباق التعاقد مع رونالدو

رياضة

وأخيراً .. ليفاندوفسكي إلى برشلونة وهذه تفاصيل الصفقة مع البايرن

رياضة

بعد التكهنات والإغراءات .. رونالدو يحسم أمره مع مانشستر يونايتد بصورة

رياضة

قطر تقترب من الاستحواذ على أحد الأندية في الدوري الإسباني

رياضة

برشلونة يخدع جماهيره من أجل تأمين وصول رافينيا.. شاهد ماذا فعل؟!

رياضة

عرض مغري لكريستيانو رونالدو للتوقيع مع نادٍ سعودي

رياضة

رونالدو عرض خدماته على باريس سان جيرمان وتلقى هذا الرد الصادم!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

ليس 9 .. الأذكياء فقط سيكتشفون عدد الدلافين الحقيقي في هذه الخدعة البصرية!

رغم تأييده الكبير للتطبيع.. إسرائيل توافق على طلب اعتقال “حميدتي” فور وصوله تل أبيب

بعد الاستفتاء على الدستور.. سعيد يكشف خطوته الجديدة للهيمنة على السلطات

تعرف على أجمل المطارات في العالم.. بينها اثنان عربيان (صور)

الشيخة أسماء آل ثاني تواصل تحطيم الأرقام القياسية بعد وصولها لقمة جبل “كي 2”

أكثر المدن تلوثًا في أوروبا والتي من الأفضل عدم الذهاب إليها

إزالة سياج الأقفال في وادي دربات تثير انقساما بين العمانيين

رفض الارتداد عن الإسلام.. متشددين أرمن في بلجيكا يقتلون شابا موريتانيا (شاهد)

تجديد جوازات السفر يدويا.. قصة الاتفاق اللبناني العراقي الذي أثار ضجة كبيرة

ستاندرد أند بورز : ميناء صحار في سلطنة عمان ينافس الإمارات على مبيعات الوقود البحري

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا