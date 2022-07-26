جماهير أتلتيكو مدريد لا تريد كريستيانو رونالدو .. وتقرير يكشف السبب

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وطن – أفادت تقارير صحفية، بأن جماهير نادي أتلتيكو مدريد يرفضون فكرة التعاقد مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 37 عاماً، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر موقع ( فوتبول إسبانيا)، بأن جماهير ومشجعي أتلتيكو مدريد ( البلانكوس)، قد عبروا عن رفضهم التعاقد مع البرتغالي رونالدو، في هشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، دون بعنوان (contracr7) ضد اللاعب.

🚨 جماهير اتلتيكو مدريد بدأت بحملة عبر الانترنت لمطالبة النادي بعدم التوقيع مع اسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو pic.twitter.com/TUGOIyhNrf — E P L W O R L D (@EPLworld) July 25, 2022

جماهير أتلتيكو مدريد ورفض رونالدو

وعلل الموقع عن السبب وراء رفض جماهير البلانكوس صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الحالي، بأن الدون رونالدو هو أحد أبرز أساطير الغريم التقليدي ريال مدريد (الملكي). حيث لعب في صفوفه لمدة 9 سنوات خلال الفترة ما بين 2009 – 2018.

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كما ويدرس نادي أتلتيكو مدريد فكرة التعاقد مع البرتغالي رونالدو، من خلال بيع الفرنسي أنطوان غريزمان، وتوفير السيولة المالية لإتمام تلك الصفقة. بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية. وحسم موقف الإسباني ألفارو موراتا بعد انتهاء إعارته مع يوفنتوس الإيطالي.

🚨📸 – سيارة وصول كريستيانو رونالدو مع وكيلة." pic.twitter.com/hTkTZyYxMN — رياضة بلس (@SportsPlus_1) July 26, 2022

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

وفي سياق آخر متصل، أشارت صحيفة ( ذا أثلتيك) الإنجليزية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد عاد إلى نادي مانشستر يونايتد، من أجل إجراء محادثات مع إدارة النادي بشأن مستقبله خلال سوق الميركاتو الصيفي.

Cristiano Ronaldo will meet with Erik ten Hag to discuss about his future. Man Utd insist he’s not for sale while Cristiano wants to go – Mendes, still pushing 🔴 #MUFC No changes on Frenkie de Jong, as of now – no intention to accept a salary cut. More: https://t.co/mY1unuhXbv pic.twitter.com/AZdOQBh5DT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022

وأردفت الصحيفة، ” من غير الواضح حتى الآن، بأن رونالدو سيعود إلى التدريبات مع فريق مانشستر يونايتد. أو حتى الرحيل بشكل رسمي عن النادي”.

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وختمت، ” موقف مانشستر يونايتد لا يزال محسوم بشأن رونالدو ولن يتغير، وهو بأن اللاعب ليس للبيع وسيكون ضمن خطة المدرب الهولندي إريك تين هاج الموسم المقبل”.

كريستيانو رونالدو لدى عودته لتدريبات مانشستر يونايتد pic.twitter.com/28ywhNM0xF — E P L W O R L D (@EPLworld) July 26, 2022

رحيل رونالدو معاراً

من جهته، أشارت صحيفة (ميرور) الإنجليزية، بأن نادي مانشستر يونايتد مستعد للسماح برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو ولكن على سبيل الإعارة. حيث طلب النادي منه تجديد عقده لموسم آخر، أي حتى صيف عام 2024.

Cristiano Ronaldo finally back in Manchester today as reported by @David_Ornstein – he will discuss with Man United. Erik ten Hag, waiting to meet with Cristiano as he wants to change his mind. 🚨🛩 #MUFC J. Mendes, pushing to find a solution. Man Utd insist he's not for sale. pic.twitter.com/VsgbBUp1ts — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2022

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وبينت الصحيفة، بأن رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد بالموافقة على رحيله هذا الصيف، في حال تلقيه العرض المرضي. عقب الفشل في قيادة الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وارتبط اسم أسطورة البرتغالي رونالدو بالعديد من الأندية الأوروبية الكبرى في القارة العجوز، كان من أبرزها بايرن ميونخ، وتشيلسي، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد، إلا أنهم فضلوا رفض التعاقد معه هذا الصيف.

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