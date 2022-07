جماهير أتلتيكو مدريد لا تريد كريستيانو رونالدو .. وتقرير يكشف السبب

وطن – أفادت تقارير صحفية، بأن جماهير نادي أتلتيكو مدريد يرفضون فكرة التعاقد مع صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو 37 عاماً، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية بعد رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وذكر موقع ( فوتبول إسبانيا)، بأن جماهير ومشجعي أتلتيكو مدريد ( البلانكوس)، قد عبروا عن رفضهم التعاقد مع البرتغالي رونالدو، في هشتاغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، دون بعنوان (contracr7) ضد اللاعب.

وعلل الموقع عن السبب وراء رفض جماهير البلانكوس صفقة التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الحالي، بأن الدون رونالدو هو أحد أبرز أساطير الغريم التقليدي ريال مدريد (الملكي). حيث لعب في صفوفه لمدة 9 سنوات خلال الفترة ما بين 2009 – 2018.

كما ويدرس نادي أتلتيكو مدريد فكرة التعاقد مع البرتغالي رونالدو، من خلال بيع الفرنسي أنطوان غريزمان، وتوفير السيولة المالية لإتمام تلك الصفقة. بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية. وحسم موقف الإسباني ألفارو موراتا بعد انتهاء إعارته مع يوفنتوس الإيطالي.

وفي سياق آخر متصل، أشارت صحيفة ( ذا أثلتيك) الإنجليزية، بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد عاد إلى نادي مانشستر يونايتد، من أجل إجراء محادثات مع إدارة النادي بشأن مستقبله خلال سوق الميركاتو الصيفي.

Cristiano Ronaldo will meet with Erik ten Hag to discuss about his future. Man Utd insist he’s not for sale while Cristiano wants to go – Mendes, still pushing 🔴 #MUFC

No changes on Frenkie de Jong, as of now – no intention to accept a salary cut.

More: https://t.co/mY1unuhXbv pic.twitter.com/AZdOQBh5DT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022