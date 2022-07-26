إصابة جاريد كوشنر بالسرطان.. زوج إيفانكا ترامب يفتح صندوق أسراره

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وطن- كشف جاريد كوشنر، أحد كبار المساعدين السابقين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، في مذكرات ستُنشر في شهر أغسطس المقبل إنه أصيب بسرطان الغدة الدرقية عام 2019.

وقال كوشنر، في مذكراته، إن طبيب البيت الأبيض شون كونلي أخبره على انفراد على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بينما كان ترامب متجها إلى تكساس، بأن نتائج فحوصه بمركز والتر ريد الطبي أظهرت أنه مصاب بالسرطان، وأنهم بحاجة إلى تحديد موعد لإجراء عملية جراحية على الفور.

"جاريد كوشنر" صهر الرئيس الأمريكي السابق كشف أنه جرى تشخيص إصابته بسرطان الغدة الدرقية أثناء فترة عمله بالبيت الأبيض وأنه أخفى ذلك على #ترامب. pic.twitter.com/ItH5gKFyLx — الخليج الجديد (@thenewkhalij) July 26, 2022

وأجرى كوشنر الجراحة قبل عيد الشكر مباشرة في ذلك العام، وتمكن من إبقاء أمر إصابته بالسرطان سرا على الرغم من عمله في البيت الأبيض حيث كان تسريب الأخبار شائعا في ذلك الحين.

ودون علم كوشنر، كان ترامب على دراية بإصابة صهره بالسرطان، وورد في الكتاب: “في اليوم السابق للجراحة، استدعاني ترامب إلى المكتب البيضاوي وطلب من فريقه إغلاق الباب، ثم سأل ‘هل أنت قلق بشأن الجراحة؟”

وتساءل كوشنر “كيف علمت بذلك؟”، ونقل كوشنر عن ترامب قوله: “أنا الرئيس… أنا أعرف كل شيء. أتفهم رغبتك في إبقاء أمور كهذه سرا. أنا أيضا أريد أن أبقي مثل هذه الأمور لنفسي. ستكون على ما يرام. لا تقلق بخصوص أي شيء فيما يتعلق بالعمل”.

صهر الرئيس الاميركي جاريد كوشنر يكشف عن اصابته بسرطان الغدة الدرقية اثناء عمله في البيت الابيض في مذكرات ينشرها نهاية الشهر المقبل "تمت ازالته بتدخل جراحي تطلب ازالة قسم كبير من الغدة". — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) July 25, 2022

وكشف كوشنر عن تشخيص إصابته بالمرض في مذكراته التي من المقرر أن تنشر في 23 من أغسطس آب المقبل.

وقال كوشنر إنه تم استئصال جزء كبير من الغدة الدرقية في الجراحة، التي أجريت خلال مفاوضات متوترة مع الصين حول اتفاق تجاري.

وكان كوشنر أحد المفاوضين الرئيسيين في محادثات تطبيع العلاقات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في عام 2020.

جاريد كوشنر يكشف عن إصابته بسرطان الغدة الدرقية في عام 2019 : "تم الكشف عن السرطان مبكرًا لكنه أدى إلى إزالة جزء كبير من الغدة الدرقية ، رغبت في الحفاظ على سرية التشخيص ، عندما فكرت في الأمر ، ذكّرت نفسي بأن الأمر بيد الله والأطباء ، وأن كل ما حدث كان خارج عن إرادتي". pic.twitter.com/G8qRwhsage — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) July 26, 2022

ويدير الآن شركة الاستثمار العالمية (أفينيتي بارتنرز) وابتعد عن السياسة في الوقت الحالي.