أشرف بن شرقي سيوقع مع اتحاد جدة السعودي بعد مشواره مع الزمالك

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وطن – كشف موقع سعودي، بأن نادي اتحاد جدة قريب من ضم المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، بعد رحيله عن نادي الزمالك المصري.

وأفاد موقع سعودي سبورت، بأن رئيس اتحاد جدة أنمار الحائلي يواصل مفاوضاته لتدعيم صفوف الفريق، فقد اقترب من حسم صفقة قوية، بعد التوصل إلى اتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق”.

اتحاد جدة وصفقة بن شرقي

وأضاف الموقع، ” إدارة اتحاد جدة تنتظر حسم أحد الصفقات الأجنبية التي رشحها المدرب البرتغالي الجديد نونو سانتو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، قبل إعلان حسم صفقة التعاقد مع المغربي بن شرقي بشكل نهائي”.

صحيفة عكاظ 🗞 ثنائي أجنبي يدخل دائرة اهتمامات نادي الاتحاد لتدعيم صفوف الفريق 🟡⚫️ الجناح المغربي أشرف بن شرقي الذي انتهى عقده مع الزمالك، والبرتغالي جواو فيليبي لاعب نادي سلتيك 🇲🇦🇵🇹 pic.twitter.com/aQeGWKMkIK — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) July 25, 2022

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كما وأردف، ” المدرب سانتو رشح لنادي اتحاد جدة، لاعب جناح برتغالي للتعاقد معه هذا الصيف. من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، إلا أنه في حال فشل إتمام تلك الصفقة، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن صفقة التعاقد مع أشرف بن شرقي خلال الأيام القادمة”.

بعض النهايات لا تعني بالضرورة ختام القصة، ولكنها قد تعني أيضاً امتداد لشيء آخر أكثر جمالاً.

ربما انتهت مسيرة أشرف بن شرقي مع الفريق ولكن يظل حب جماهير الزمالك للاعب ممتد. 🤍🏹

شكراً بن شرقي على خروجك من الباب الكبير، نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة. 🙏 pic.twitter.com/eEXJX2jitX — Zamalek SC (@ZSCOfficial) July 23, 2022

رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك

وكان المغربي أشرف بن شرقي أعلن الرحيل عن صفوف نادي الزمالك المصري بشكل رسمي، عقب التتويج مع الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال بن شرقي نجم الزمالك المصري، في منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، ” شكراً إدارة الزمالك .. شكراً لاعبي الزمالك.. كما وشكراً لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم.. شكراً كثيراً جمهور الزمالك”.

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وكانت تقارير صحفية آخرى، ذكرت بأن اللاعب بن شرقي تلقى 3 عروض للعب مع أندية خليجية، بالإضافة إلى عرض تركي، عقب رحيله عن صفوف الزمالك هذا الصيف.

الأهلي المصري

كما وانضم بن شرقي إلى صفوف الزمالك عام 2019، قادماً من الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي). حيث لعب 109 في كافة البطولات المختلفة، مسجلاً 41 هدفاً، كما وصناعة 28 تمريرة حاسمة. بالإضافة إلى التتويج ب5 ألقاب محلية وقارية مع الفارس الأبيض.

من جهته، غرد فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، عبر حسابه على موقع (تويتر)، قائلاً: “بأكد ثاني وثالث بأن بن شرقي في الأهلي المصري الموسم القادم نهائياً”. لكن النادي نفى ذلك في وقت سابق.

وفي حال نجح الاتحاد السعودي في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، ستكون ثاني صفقة هذا الصيف. يتعاقد معها النادي من صفوف الزمالك، بعد التوقيع مع طارق حامد في الآونة الأخيرة.

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