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رياضة

أشرف بن شرقي سيوقع مع اتحاد جدة السعودي بعد مشواره مع الزمالك

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
اتحاد جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع بن شرقي watanserb.com
اتحاد جدة السعودي مهتم بالتعاقد مع بن شرقي
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وطن – كشف موقع سعودي، بأن نادي اتحاد جدة قريب من ضم المغربي أشرف بن شرقي 27 عاماً، خلال سوق انتقالات (الميركاتو) الصيفي، بعد رحيله عن نادي الزمالك المصري.

وأفاد موقع سعودي سبورت، بأن رئيس اتحاد جدة أنمار الحائلي يواصل مفاوضاته لتدعيم صفوف الفريق، فقد اقترب من حسم صفقة قوية، بعد التوصل إلى اتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق”.

اتحاد جدة وصفقة بن شرقي

وأضاف الموقع، ” إدارة اتحاد جدة تنتظر حسم أحد الصفقات الأجنبية التي رشحها المدرب البرتغالي الجديد نونو سانتو المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي، قبل إعلان حسم صفقة التعاقد مع المغربي بن شرقي بشكل نهائي”.

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كما وأردف، ” المدرب سانتو رشح لنادي اتحاد جدة، لاعب جناح برتغالي للتعاقد معه هذا الصيف. من أجل تدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي، إلا أنه في حال فشل إتمام تلك الصفقة، سيتم الإعلان بشكل رسمي عن صفقة التعاقد مع أشرف بن شرقي خلال الأيام القادمة”.

رحيل أشرف بن شرقي عن الزمالك

وكان المغربي أشرف بن شرقي أعلن الرحيل عن صفوف نادي الزمالك المصري بشكل رسمي، عقب التتويج مع الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال بن شرقي نجم الزمالك المصري، في منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، ” شكراً إدارة الزمالك .. شكراً لاعبي الزمالك.. كما وشكراً لكل الأطر الفنية والطبية وكل من عملت معهم.. شكراً كثيراً جمهور الزمالك”.

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وكانت تقارير صحفية آخرى، ذكرت بأن اللاعب بن شرقي تلقى 3 عروض للعب مع أندية خليجية، بالإضافة إلى عرض تركي، عقب رحيله عن صفوف الزمالك هذا الصيف.

الأهلي المصري

كما وانضم بن شرقي إلى صفوف الزمالك عام 2019، قادماً من الهلال السعودي (الزعيم الآسيوي). حيث لعب 109 في كافة البطولات المختلفة، مسجلاً 41 هدفاً، كما وصناعة 28 تمريرة حاسمة. بالإضافة إلى التتويج ب5 ألقاب محلية وقارية مع الفارس الأبيض.

من جهته، غرد فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، عبر حسابه على موقع (تويتر)، قائلاً: “بأكد ثاني وثالث بأن بن شرقي في الأهلي المصري الموسم القادم نهائياً”. لكن النادي نفى ذلك في وقت سابق.

وفي حال نجح الاتحاد السعودي في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، ستكون ثاني صفقة هذا الصيف. يتعاقد معها النادي من صفوف الزمالك، بعد التوقيع مع طارق حامد في الآونة الأخيرة.

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المصدروطن + سعودي سبورت
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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