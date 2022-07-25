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حياتنا

اللون الذي تراه أولاََ في هذا الوهم البصري سيحدد معدل ذكائك

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
اللون الذي تراه أولاََ في هذا الوهم البصري سيحدد معدل ذكائك watanserb.com
ما هو اللون الذي تراه أولاً في الدائرة؟
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وطن– نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صورة تحمل وهما بصريا، بها دوائر من درجات الأسود والأبيض وهي صورة تعطي ألوانًا مختلفة اعتمادًا على الشخص الذي يراها.

ويُقال إن صورة الوهم البصري التي نشرها موقع قناة Times Now News يمكن أن تمنحك فكرة عن شخصيتك ومعدل ذكائك اعتمادًا على اللون الذي تراه أولًا.

فانظر جيداً وبتمعن إلى الصورة، ما هو اللون الذي تراه أولاً في الدائرة؟

اللون الأزرق

إذا رأيت اللون الأزرق، فإن ذكاءك يكمن في الإدراك.

وهذا يعني أنك تفهم مفاهيم الحياة جيدا، لذلك إن اتخاذ القرارات المعقدة ليس بالمهمة الشاقة بالنسبة إليك.

وفقًا لمجلة Minds Journal، “تجيد اللعب والمهارات الجماعية بشكلٍ جيد. بإمكان الناس الاعتماد عليك لأنك صادق وتبدي آراءك بوضوح. كما يطلب الناس مساعدتك للتعامل مع الأمور المعقدة خلال أوقات الشدة”.

اللون الأحمر

إذا رأيت اللون الأحمر، فأنت عبقري المنطق.

وهذا يعني امتلاكك معدل ذكاء أعلى من المتوسط بالإضافة إلى تمتعك بالحدس القوي.

إن حل المشاكل ليس بالأمر الكبير بالنسبة لك. كما أن الناس يلجؤون إليك أثناء محنتهم. إنك قائد بالفطرة ذو تأثير كبير على الناس من حولك.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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