اللون الذي تراه أولاََ في هذا الوهم البصري سيحدد معدل ذكائك

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وطن– نشرت صحيفة ذا صن البريطانية صورة تحمل وهما بصريا، بها دوائر من درجات الأسود والأبيض وهي صورة تعطي ألوانًا مختلفة اعتمادًا على الشخص الذي يراها.

ويُقال إن صورة الوهم البصري التي نشرها موقع قناة Times Now News يمكن أن تمنحك فكرة عن شخصيتك ومعدل ذكائك اعتمادًا على اللون الذي تراه أولًا.



فانظر جيداً وبتمعن إلى الصورة، ما هو اللون الذي تراه أولاً في الدائرة؟

اللون الأزرق

إذا رأيت اللون الأزرق، فإن ذكاءك يكمن في الإدراك.



وهذا يعني أنك تفهم مفاهيم الحياة جيدا، لذلك إن اتخاذ القرارات المعقدة ليس بالمهمة الشاقة بالنسبة إليك.

وفقًا لمجلة Minds Journal، “تجيد اللعب والمهارات الجماعية بشكلٍ جيد. بإمكان الناس الاعتماد عليك لأنك صادق وتبدي آراءك بوضوح. كما يطلب الناس مساعدتك للتعامل مع الأمور المعقدة خلال أوقات الشدة”.

اللون الأحمر

إذا رأيت اللون الأحمر، فأنت عبقري المنطق.



وهذا يعني امتلاكك معدل ذكاء أعلى من المتوسط بالإضافة إلى تمتعك بالحدس القوي.

إن حل المشاكل ليس بالأمر الكبير بالنسبة لك. كما أن الناس يلجؤون إليك أثناء محنتهم. إنك قائد بالفطرة ذو تأثير كبير على الناس من حولك.