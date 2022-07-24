فيديو يوثق لحظة الهجوم الصاروخي على كنيسة آيا صوفيا خلال افتتاحها في حماة السورية

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وطن – قتل شخصان وأصيب 12 آخرون بجروح في قصف صاروخي شنته فصائل مقاتلة قرب حفل لمناسبة افتتاح كنيسة في محافظة حماة في وسط سوريا.

وبث نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم المروع.

🎥🚨|| لحظة هجوم المجموعات الإرهابية بطائرة مُسيَّرة على حفل افتتاح كنيسة آيا صوفيا في السقيلبية بريف حماة. pic.twitter.com/jYIbzjK51h — إدلب Online (@idleb_online) July 24, 2022

كما أظهرت صور نشرها ناشطون، حجم الدمار الناجم عن القصف الذي شنته العناصر المسلحة.

صاروخ يسقط وسط احتفال مسيحي في ريف حماه اثناء افتتاح كنيسة آيا صوفيا .

واعلام الاسد يتهم الارهابيين !! من احرق جامع الصديق في حلب هو من قصف احتفال الكنيسة سوريا pic.twitter.com/Vkzjt7r6qF — منصور عبدالله محمد 1️⃣ (@aboalamirb) July 24, 2022

كما نشر نشطاء أيضا صورا للكنيسة التي تعرضت للقصف.

كنيسة #أيا_صوفيا بمدينة #السقيلبية بريف #حماه التي تم استهدافها قبل قليل بصاروخ من طائرة مسيره من مرتزقة النظام التركي الجماعات الارهابية أثناء احتفال ديني بمناسبة افتتاح الكنيسة

رحم الله الشهداء .. والشفاء الجرحى pic.twitter.com/fgpGYFxTpn — نون والقلم ( نجلاء السعدي ) (@najlaasaadee) July 24, 2022

وقالت وكالة أنباء النظام السوري “سانا“، إن اعتداء وصفته بـ”الإرهابي” طال بصاروخ تجمعاً حاشداً خلال افتتاح كنيسة آيا صوفيا في مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمال الغربي.

وأضافت الوكالة: “العناصر الإرهابية استهدفت بصاروخ احتفال ديني بمناسبة افتتاح كنيسة آيا صوفيا في مدينة السقيلبية بريف حماة”.

في السياق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، القصف قرب الاحتفال، مشيراً إلى أنه قد يكون ناتج عن قذيفة صاروخية أو قصف بطائرة مسيرة أطلقتها فصائل مقاتلة ناشطة في مناطق مجاورة.

مقتل 7 أشخاص في أدلب

يأتي القصف بعد يومين على مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال أشقاء، جراء غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب (شمال غرب) المجاورة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على حوالى نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية، كما تنشط في المنطقة فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً.

ومنذ السادس من مارس 2020، يسري في تلك المنطقة وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام أتاح لها السيطرة على مناطق واسعة.

وفي سبتمبر عام 2020، بدأت ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة السقيلبية بريف حماة أعمال بناء كنيسة “آيا صوفيا” بدعم من مجلس الدوما الروسي.