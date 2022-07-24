الرئيسيةالهدهدفيديو يوثق لحظة الهجوم الصاروخي على كنيسة آيا صوفيا خلال افتتاحها في...
الهدهد

فيديو يوثق لحظة الهجوم الصاروخي على كنيسة آيا صوفيا خلال افتتاحها في حماة السورية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
هجوم كنيسة آيا صوفيا watanserb.com
قصف صاروخي خلال افتتاح كنيسة آيا صوفيا في محافظة حماة
- Advertisement -

وطن – قتل شخصان وأصيب 12 آخرون بجروح في قصف صاروخي شنته فصائل مقاتلة قرب حفل لمناسبة افتتاح كنيسة في محافظة حماة في وسط سوريا.

وبث نشطاء على موقع تويتر، مقطع فيديو يوثق لحظة الهجوم المروع.

كما أظهرت صور نشرها ناشطون، حجم الدمار الناجم عن القصف الذي شنته العناصر المسلحة.

كما نشر نشطاء أيضا صورا للكنيسة التي تعرضت للقصف.

وقالت وكالة أنباء النظام السوري “سانا“، إن اعتداء وصفته بـ”الإرهابي” طال بصاروخ تجمعاً حاشداً خلال افتتاح كنيسة آيا صوفيا في مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمال الغربي.

وأضافت الوكالة: “العناصر الإرهابية استهدفت بصاروخ احتفال ديني بمناسبة افتتاح كنيسة آيا صوفيا في مدينة السقيلبية بريف حماة”.

في السياق، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، القصف قرب الاحتفال، مشيراً إلى أنه قد يكون ناتج عن قذيفة صاروخية أو قصف بطائرة مسيرة أطلقتها فصائل مقاتلة ناشطة في مناطق مجاورة.

مقتل 7 أشخاص في أدلب

يأتي القصف بعد يومين على مقتل سبعة أشخاص، بينهم أربعة أطفال أشقاء، جراء غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب (شمال غرب) المجاورة.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على حوالى نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية، كما تنشط في المنطقة فصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً.

ومنذ السادس من مارس 2020، يسري في تلك المنطقة وقف لإطلاق النار أعلنته موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بعد هجوم واسع لقوات النظام أتاح لها السيطرة على مناطق واسعة.

وفي سبتمبر عام 2020، بدأت ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة السقيلبية بريف حماة أعمال بناء كنيسة “آيا صوفيا” بدعم من مجلس الدوما الروسي.

المصدروطن - رصد تويتر + سانا
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

بالفيديو.. المعتقلة “512” تكشف مأساة اغتصابها داخل معتقلات “الأسد” وهوية الضابط

الهدهد

“دخيل الله على هالشعرات”.. فيديو مؤثر لأب سوري يرثي 5 من أطفاله قضوا بقصف روسي

الهدهد

عائلة لبنانية تعتدي على طفل سوري بوحشية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة (شاهد)

الهدهد

مقاتل أوكراني يطلق قذيفة على الروس وهو يصرخ:”هذه من أجل سوريا” (فيديو)

الهدهد

مخيم الهول الأخطر في العالم.. تفاصيل العثور على جثة امرأة في حفرة صرف صحي

الهدهد

هكذا أحرج “أسد” بحديقة حيوان في سوريا النظام وسخرية واسعة (شاهد)

الهدهد

قريب لزوجة ماهر الأسد يشتري عقارات لميليشيات إيران.. تفاصيل خطيرة

الهدهد

وزير سوري يثير السخرية بدراسة عن “السعرات” التي يحرقها السوريون يوميا

الهدهد

مايا غزال وتوم كروز.. قصة اللاجئة السورية التي باتت حديث الساعة

الهدهد

رقص فاضح وعري في عيد الأضحى بمنتجع في سوريا يثير الجدل (فيديو)

الهدهد

سوريا.. صدفة تقود إلى شبكة دعارة تستدرج القاصرات في دمشق

تقارير

تقرير بريطاني: بوتين يستعد لتجويع ملايين السوريين بخطة “شيطانية”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا