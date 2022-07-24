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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 25 يوليو 2022.. ارتفاع جميع العملات

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم
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وطن – سجل سعر الدولار في السودان اليوم الإثنين 25 يوليو 2022، ارتفاعا ملحوظا، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

سعر الدولار في السودان اليوم

وسجل سعر الدولار في السودان اليوم 566 جنيها للشراء، و570.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم الإثنين في السودان 577.60 جنيه للشراء و581.93 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين في السودان 678.12 جنيه للشراء و683.21 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 148.98 جنيه للشراء و150.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.13 جنيه للشراء و155.28 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 154.72 جنيه للشراء و155.88 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم 1470.51 جنيه للشراء و1481.54 جنيها للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1501.72 جنيه للشراء و1512.98 جنيها للبيع.

رفع أسعار البنزين

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت السبت، ارتفاع أسعار البنزين بواقع 90 جنيهاً سودانياً للتر لتصل إلى 760 جنيهاً (1.34 دولار) للتر، كما ارتفعت أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيهاً للتر.

وتعد هذه الزيادة هي المرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، إذ أعلنت زيادة تقارب 15% في الأسعار مما أثار مخاوف من انعكاس ذلك على أسعار جميع السلع الأساسية.

وجاءت أسعار المحروقات بعد المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات.

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

وتأتي الزيادة الجديدة وسط مصاعب اقتصادية كبيرة تعاني منها البلاد أدت إلى انهيار ملحوظ في سعر صرف العملة المحلية.

ويرى مراقبون أن الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات ستؤدي إلى المزيد من المعاناة في بلد يعيش أكثر من 60% من سكانه تحت خط الفقر.

وتنعكس أسعار الوقود بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والنقل مما يؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمات كبيرة بعد التدهور المريع الذي طال كافة القطاعات بسبب الفساد الكبير الذي استشرى خلال فترة حكم عمر البشير التي استمرت منذ 1989 وحتى الإطاحة به في ثورة شعبية في إبريل 2019، وأثرت تلك الأزمات على معظم الشرائح السكانية.

المصدروطن - متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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