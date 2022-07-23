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من بينها التبول في الحمام..عادات سئية لكنها مفيدة لصحتك

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
من بينها التبول في الحمام..عادات سئية لكنها مفيدة لصحتك watanserb.com
اللعب بخصلات الشعر يمكن أن يخفف من الملل عندما يتضاءل تركيزك.
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وطن-  نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا تحدثنت فيه عن بعض العادات التي يعتقد الكثير أنها سيئة لكنها في الواقع مفيدة للغاية.

قضم الأظافر: يقوي المناعة

يعتقد بعض العلماء أن قضم الأظافر عادةََ من شأنها أن تحافظ على صحتك.

إدخال بكتيريا جديدة إلى جسمك يمكن أن تساعد استجابتك المناعية في التعرف عليها في المستقبل – مثل التطعيم.

مضغ العلكة: يقوي الذاكرة

أظهرت الأبحاث أن المضغ له أكثر فاعلية من الكافيين في المساعدة على التركيز وتقوية الذاكرة.

كما يعمل على رفع مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، الذي يبقيك مركزا لفترة أطول.

الميل إلى الأمام: جيد للمفاصل

بعد العمل البدني الشاق، يمكن أن يفيد الميل للأمام قليلاً عمودك الفقري، كما تقول دراسة أجراها مستشفى جامعة نورث تيز، حيث توصل العلماء إلى أن هذه الوضعية تساعد في الواقع على وقف تصلب الظهر.

التأخر عن المواعيد: يجعلك سعيدا

تقول دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، إن أولئك الذين يتبعون نهجًا مريحًا في ضبط الوقت من المرجح أن يكون لديهم مستويات ضغط أقل.

كما أنه من المرجح أن يعيشوا أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة.

كثرة النوم: العيش لفترة أطول

تم مؤخرا اكتشاف أن النوم يقلل من التوتر ويعزز عقلك وذاكرتك، وهو ما يجعلك تحافظ على لياقتك البدنية لفترة أطول أيضًا.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم إلى زيادة خطر التعرض لحوادث السيارات وأمراض القلب.

اللعب بخصلات الشعر: يوقف الملل

وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن اللعب بالشعر يمكن أن يخفف من الملل عندما يتضاءل تركيزك.

كما يمكن أن تقلل هذه العادة من القلق وتساعدك على الاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش.

التبول في الحمام: ينظف قدميك

قد يكون الأمر مثيرًا للاشمئزاز ولكن هناك جانب إيجابي خفي في التبول أثناء الاستحمام.

حيث يعتقد الكثير أن هذه العادة تمنع ظهور العدوى الفطرية في قدميك.

النميمة: تقلل من التوتر

إن الحديث عن أشخاص آخرين مع مجموعة من الأصدقاء يمكن أن يساعد في الترابط ويجعلك تضحك، مما يطلق هرمونات المتعة.

الشتم: يخفف الألم

إن لفظ الشتيمة بصوت مسموع يمكن أن يعمل كمسكن للألم.

وجدت جامعة كيلي أن المشاركين في دراسة يمكن أن يتحملوا الألم لفترة أطول إذا لفظوا الشتائم. وقد عزز ذلك تحمل الألم بنسبة 33 في المائة.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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