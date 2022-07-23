من بينها التبول في الحمام..عادات سئية لكنها مفيدة لصحتك

- Advertisement -

وطن- نشرت صحيفة ذا صن البريطانية تقريرا تحدثنت فيه عن بعض العادات التي يعتقد الكثير أنها سيئة لكنها في الواقع مفيدة للغاية.

قضم الأظافر: يقوي المناعة

يعتقد بعض العلماء أن قضم الأظافر عادةََ من شأنها أن تحافظ على صحتك.

إدخال بكتيريا جديدة إلى جسمك يمكن أن تساعد استجابتك المناعية في التعرف عليها في المستقبل – مثل التطعيم.

مضغ العلكة: يقوي الذاكرة

أظهرت الأبحاث أن المضغ له أكثر فاعلية من الكافيين في المساعدة على التركيز وتقوية الذاكرة.

كما يعمل على رفع مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول، الذي يبقيك مركزا لفترة أطول.

الميل إلى الأمام: جيد للمفاصل

بعد العمل البدني الشاق، يمكن أن يفيد الميل للأمام قليلاً عمودك الفقري، كما تقول دراسة أجراها مستشفى جامعة نورث تيز، حيث توصل العلماء إلى أن هذه الوضعية تساعد في الواقع على وقف تصلب الظهر.



التأخر عن المواعيد: يجعلك سعيدا

تقول دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، إن أولئك الذين يتبعون نهجًا مريحًا في ضبط الوقت من المرجح أن يكون لديهم مستويات ضغط أقل.

كما أنه من المرجح أن يعيشوا أسلوب حياة أكثر صحة وسعادة.

كثرة النوم: العيش لفترة أطول

تم مؤخرا اكتشاف أن النوم يقلل من التوتر ويعزز عقلك وذاكرتك، وهو ما يجعلك تحافظ على لياقتك البدنية لفترة أطول أيضًا.

من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كاف من النوم إلى زيادة خطر التعرض لحوادث السيارات وأمراض القلب.

اللعب بخصلات الشعر: يوقف الملل

وجدت دراسة أجريت عام 2014 أن اللعب بالشعر يمكن أن يخفف من الملل عندما يتضاءل تركيزك.

كما يمكن أن تقلل هذه العادة من القلق وتساعدك على الاسترخاء قبل الذهاب إلى الفراش.

التبول في الحمام: ينظف قدميك

قد يكون الأمر مثيرًا للاشمئزاز ولكن هناك جانب إيجابي خفي في التبول أثناء الاستحمام.

حيث يعتقد الكثير أن هذه العادة تمنع ظهور العدوى الفطرية في قدميك.

النميمة: تقلل من التوتر

إن الحديث عن أشخاص آخرين مع مجموعة من الأصدقاء يمكن أن يساعد في الترابط ويجعلك تضحك، مما يطلق هرمونات المتعة.



الشتم: يخفف الألم

إن لفظ الشتيمة بصوت مسموع يمكن أن يعمل كمسكن للألم.



وجدت جامعة كيلي أن المشاركين في دراسة يمكن أن يتحملوا الألم لفترة أطول إذا لفظوا الشتائم. وقد عزز ذلك تحمل الألم بنسبة 33 في المائة.