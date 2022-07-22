سعر الدولار في السودان اليوم السبت 23 يوليو 2022 بعد قرار الجيش التخلي عن السلطة للمدنيين

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وطن- سجل سعر الدولار في السودان اليوم السبت 23 يوليو 2022، استقرارا نسبيا مع أسعار أمس الجمعة، بحسب الموقع الرسمي لبنك الخرطوم، دون ان يتأثر بإعلان الجيش بتخليه عن السلطة ودعوته للأحزاب المدنية بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 564 جنيها للشراء، و5668.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم السبت في السودان 575.67 جنيه للشراء و579.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت في السودان 675.67 جنيه للشراء و680.73 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 148.46 جنيه للشراء و149.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

من جانبه، سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 153.58 جنيه للشراء و154.73 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 154.18 جنيه للشراء و155.33 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

وسجل سعر الريال العماني في السودان اليوم 1465.31 جنيه للشراء و1476.30 جنيها للبيع

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1496.41 جنيه للشراء و1507.64 جنيها للبيع.

الجيش يقرر ترك الحكم للمدنيين

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قد أعلن مساء الجمعة إن المجلس السيادي قرر ترك الحكم للمدنيين وتفرغ الجيش للمهام الوطنية.

وأضاف أن المجلس السيادي لن يتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار، لافتا إلى أن انتشار الصراعات القبلية والكراهية والعنصرية ستقود السودان للانهيار.

مخططات تتربص بالسودان

كما أضاف “نراقب مخططات تتربص بالسودان وندعو للتكاتف للتصدي للمخاطر التي تواجه البلاد”، معلنا التعهد بالالتزام بإصلاح المنظومة العسكرية والأمنية السودانية وتنفيذ اتفاق جوبا.

كذلك، دعا القوى الوطنية والسياسية للإسراع بتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، مجددا الالتزام بحماية المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

حل مجلس السيادة

وفي الرابع من يوليو/تموز الجاري، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أنه سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من الجيش والدعم السريع.

وقال حينها، إن تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتم بعد تشكيل الحكومة التنفيذية، موضحاً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيتولى قيادة القوات النظامية ومسؤولية الدفاع والأمن.