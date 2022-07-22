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اعتقال سعودي ساعد صحفي اسرائيلي على دخول مكة عبر مسلك خاص بالمسلمين فقط

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
اعتقال سعودي watanserb.com
الأمن السعودي يعتقل مواطن سعودي لمساعدته صحفي اسرائيلي على دخول مكة
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وطن – أعلن الأمن العام السعودي، إحالة مواطن إلى النيابة العامة لتواطئه مع صحفي إسرائيلي دخل إلى مكة المكرمة في مخالفة للأنظمة المعمول بها في المدينة المقدسة.

جاء ذلك بعد أيام قليلة على نشر “القناة 13” الإسرائيلية تقريرا لمراسلها الذي دخل سراً إلى مكة وسلك مسار المسلمين.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان، إن شرطة مكة أحالت إلى النيابة العامة مواطناً متواطئاً، قام بنقل وتسهيل دخول أحد الصحفيين (غير المسلمين) ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمسلمين، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح البيان أن “الأمن العام” أكّد على جميع القادمين إلى المملكة، ضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به، وخصوصاً ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة.

وأشار إلى أن أي مخالفة من هذا النوع تُعتبر جريمة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها.

ولفت الأمن العام السعودي إلى أنه تمت إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.

مراسل قناة إسرائيلية في مكة

وكان مراسل القناة 13 الإسرائيلية، جيل تماري، قد كشف قبل أيام، تفاصيل دخوله إلى مدينة مكة المكرمة، التي يُمنع على غير المسلمين الدخول إليها.

وظهر جيل تماري في تقريره المصور وهو يوثق رحلته داخل الحرم المكي، ويظهر وهو يتجول بحرية في المشاعر المقدسة مع الحجيج، ويتكلم بالعبرية بلا قيود، قائلاً إن الحكومة السعودية منحته تصاريح أمنية، سهلت له المرور في كل الأماكن التي أراد زيارتها.

وقال المراسل الإسرائيلي إنه استعان بمرشد ساعده على الدخول إلى مكة، وكشف أنه أخفى عن المرشد الذي كان يقود السيارة طيلة فترة التجول في مكة أنه صحفي إسرائيلي.

وبدا من سياق الحديث بينهما، والذي صوّره الفيديو، أن تماري أقنع السائق بأنه من الولايات المتحدة.

واحتفت “القناة13” بمراسلها وتقريره، حيث استضافته عقب نشر التقرير وناقشت معه كواليس رحلته في داخل السعوية، وكيف كان يتجول بحرية بين الحجاج في المشاعر المقدسة.

وبعد نشر القناة الإخبارية 13 تقرير تماري، تسبب في إثارة حالة غضب واسعة على مواقع التواصل، مما اضطره لتقديم اعتذاره عبر صفحته على تويتر.

وقال الصحفي: “أود أن أكرر أن هذه الزيارة إلى مكة لم يكن القصد منها الإساءة للمسلمين أو أي شخص آخر. إذا شعر أي شخص بالإساءة من هذا الفيديو، فأنا أعتذر بشدة”.

وأضاف: “كان الغرض من هذا المسعى برمته هو إبراز أهمية مكة وجمالها”، وأقدمت القناة التي يعمل بها على الخطوة نفسها.

فيما قالت القناة الإسرائيلية: “زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لن تأتي للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية”.

وأضافت: “نحن في أخبار القناة 13 نعبّر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعر أحد بالغضب بسبب هذه الزيارة، إن الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من مصدر أول”.

المصدروطن - رصد تويتر + القناة 13 الاسرائيلية
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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