لماذا تنتفخ الأقدام في الصيف وكيف يمكن معالجتها؟

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وطن-تزداد في أيام الصيف الحارة حالات انتفاخ القدمين والساقين وثقلهما بشكل مزعج، لكن الأطباء ينصحون بإجراءات بسيطة تخلصنا منه. بيد أن بعض الحالات تكون إشارة خطر على أمراض خطيرة، فكيف نعرفها؟

في الحقيقة، إن انتفاخ القدمين في الحرارة أمر معروف للجميع؛ لكن هذا يحدث بشكل متكرر عند النساء أكثر من الرجال، على الرغم من أنهم يمكن أن يعانوا أيضًا من هذه المشكلة أيضا.

يمكن أن تكون أسباب تورم القدمين في الصيف كثيرة، ولكن الأكثر شيوعًا هما: ضعف الدورة الدموية وارتفاع درجات الحرارة. ولحسن الحظ، هناك بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في تقليل التورم وتحسين الرفاهية، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

يوضح David Fernández Caballero، رئيس وحدة جراحة الأوعية الدموية “Ribera Salud”، في مستشفى توريخون، ما يلي: “تسبب الحرارة توسع الأوعية، أي أنها تتسبب في تضخم أوردة الدورة الدموية العائدة ومن ثم لا يمكنها القيام بدورها عند عملية العودة الوريدية. وبهذه الطريقة، يتراكم المزيد من السوائل في الجزء السفلي من الجسم ويحدث التورم الذي يسميه المهنيون الصحيون الوذمة“، وفقًا لبوابة” بلوغ دي سالود“.

أسباب تورم القدمين في الصيف

وفق ما ترجمته “وطن“، تتورم القدم دائمًا في الصيف بفعل الحرارة، ولكن هناك عوامل أخرى تؤثر فيها. أحد أكثرها شيوعًا هو قضاء ساعات طويلة دون التحرك، سواء الوقوف أو الجلوس، وهو أمر يحدث في عدد كبير من الوظائف.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لقيادة نمط حياة غير صحي، مع عادات الأكل السيئة وعدم ممارسة الرياضة، تأثير أيضًا. يجب أن يضاف إلى ذلك ارتداء أحذية غير مناسبة، مصنوعة من مواد تركيبية رديئة الجودة والتي تضغط على القدمين.

في حالة النساء، يمكن أن تكون التغيرات الهرمونية الناتجة عن الحمل أو الحيض أو انقطاع الطمث وراء تورم القدم. طبعا يجب ألا ننسى أن بعض الأدوية تزيد من سوء عودة الأوردة.

أفضل العلاجات المنزلية

من أبسط العلاجات وأكثرها فعالية نقع قدميك لمدة 15 دقيقة في حوض من الماء الدافئ مع قليل من الملح. وهو عبارة عن محلول طبيعي 100٪ لذا يمكن تكراره يومياً.

يحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات، لذلك من العلاجات المنزلية الأخرى نقع قدميك في حوض مليء بشاي البابونج. لاختراق الجلد، عليك ببساطة القيام بتدليك لطيف بحركات دائرية.

يُنصح كل ليلة بالاستلقاء في السرير أو على الأريكة ورفع القدمين فوق مستوى القلب. هذه الطريقة، تحسن العودة الوريدية.