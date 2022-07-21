شركة طيران تعلن خصومات تصل الى 65% على رحلاتها .. اعرف أكثر عن العرض

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وطن – أعلنت شركة الطيران الأمريكية Avelo Airlines عن خصوماتٍ تصل الى 65% على رحلاتها، ولكن سيتعين عليك الحجز بسرعة إن كنت تنوي السفر عبر هذه الشركة منخفضة التكلفة ومقرها “هيوستن” أكبر مدن ولاية تكساس.

شركة Avelo Airlines، تم إطلاقها العام الماضي كشركة طيران منخفضة التكلفة من مطار “هوليوود بوربانك” في لوس أنجلوس وتوسعت منذ ذلك الحين إلى الساحل الشرقي والجنوب.

تقدم Avelo Airlines فرصة للحصول على خصم بنسبة 65 ٪ على رحلات الطيران الخريفية من 1 سبتمبر إلى 1 نوفمبر. وفقًا لما أورده موقع “travelandleisure”

يمكن للمسافرين الذين يتطلعون إلى حجز رحلة في وقت أقرب استخدام الرمز الترويجي “FLYNOW” لخصم 50٪ على الرحلات الجوية حتى نهاية يوليو أو استخدام الرمز الترويجي “FLYSOON” للحصول على خصم 50٪ على الرحلات في أغسطس.

للاستفادة من “Fly Away Sale”، الذي ينطبق على حجوزات الذهاب والإياب، يجب على المسافرين الحجز بحلول الساعة 11:59 مساءً في 24 يوليو.

في حين أن المسافرين يتمتعون بقدر أكبر من المرونة عندما يتعلق الأمر بالوجهات للرحلات الخريفية، فإن الخصومات في شهر يوليو متاحة فقط بين مطار “هوليوود بوربانك” ومطار “روج فالي” الدولي ميدفورد في أوريغون أو مطار ردينغ في كاليفورنيا، بين بالتيمور ومطار ويلمنجتون الدولي في نورث كارولينا ومطار أورلاندو الدولي، بين مطار ويلمنجتون الدولي وأورلاندو ، وبين لاس فيجاس وكلاهما ردينغ أو مطار مقاطعة تشارلز إم شولز سونوما في كاليفورنيا.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم Avelo جهاز iPad Air أرجوانيًا وتذكرتي سفر إلى أي وجهة يود الراكب السفر إليها بالإضافة إلى تذكرتين لخمسة فائزين إضافيين خلال مسابقة يانصيب الصيف.

ويمكن للمسافرين ملء معلوماتهم على موقع المسابقة بحلول 7 أغسطس.

تعمل شركة الطيران، التي توسعت بسرعة، على زيادة أسطولها مع خطط لامتلاك إجمالي 15 طائرة بوينج من الجيل التالي 737 بحلول نهاية عام 2022.

تمتلك الشركة الآن ثلاث قواعد: أورلاندو ، ومطار هوليوود بوربانك، وتويد -مطار نيو هافن في ولاية كونيتيكت.