جولة في قصر جينيفر لوبيز وبن أفليك المذهل .. سعره 60 مليون دولار (شاهد)

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وطن – أصبحت جينيفر لوبيز وبن أفليك رسميًا زوجين في نهاية الأسبوع الماضي، وأقاما حفل زفاف في لاس فيغاس – بعد 20 عامًا من اجتماعهما لأول مرة-.

قصر جينيفر لوبيز وبن أفليك

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صوراً لقصر جينيفر لوبيز وبن أفليك المذهل الذي تبلغ تكلفته 60 مليون دولار والمكون من سبع غرف نوم والذي يضم العديد من بيوت الضيافة ومسرح سينما وصالون شعر خاص .

وتم رصد النجمين وهما يبحثان عن منزل في مايو، وفي يونيو ، حيث ذكرت TMZ أنهما استقرتا في قصر مذهل في مدينة “بيفرلي هيلز” بكاليفورنيا. وكان مملوكًا من قبل الممثل والمخرج والمنتج الأمريكي داني ديفيتو.

وفقًا للموقع فقد شوهدت إحدى سيارات “لوبيز” الفاخرة متوقفة خارج العقار الضخم.

وبينما لم يؤكد الزوجان بعد أنهما قد اشتريا العقار، فقد ورد أيضًا أنه تم رصد مركبات متحركة خارج كل من منازلهم، مما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنهم انتقلوا الآن إلى القصر معًا.

كانت الشائعات عن منزل لوبيز وأفليك الجديد مملوكًا مؤخرًا للملياردير الأسترالي جيمس باكر، وهو الخطيب السابق للمغنية الأمريكية ماريا كاري.

ليس من الواضح ما دفعته لوبيز وأفليك للقصر الذي يمتد على مساحة 29000 قدم مربع. وفيه مرآب يتسع لثماني سيارات.

يقال أيضًا أن العقار الضخم يحتوي على العديد من وسائل الراحة والامتيازات الفاخرة، بما في ذلك مسرح سينما في المنزل وصالون لتصفيف الشعر .

إضافة لذلك يحتوي القصر على صالة رياضية وغرفة ترفيه وقبو نبيذ ومسبح مترامي الأطراف. وحتى العديد من بيوت الضيافة.

بينما تتسع منطقة تناول الطعام الفسيحة لما يصل إلى 12 شخصًا.