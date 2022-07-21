ارتفاع جماعي.. سعر الدولار والعملات الأخرى في السوق السوداء بالسودان

- Advertisement -

وطن- شهد سعر الدولار وبقية العملات الأجنبية ارتفاعا جماعيا أمام الجنيه السوداني بالسوق الموازية (السوداء)، اليوم الخميس 21 يوليو 2022.

سعر الدولار اليوم في السودان بالسوق السوداء

ووصل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، بحسب ما أفاد متعاملين بها لـ(وطن) إلى 567 جنيها للشراء، مقابل 573 جنيها للبيع.

وكان سعر الدولار قد شهد هبوطا مفاجئا داخل السوق السوداء بالسودان، أمس، ليعاود الارتفاع اليوم أمام الجنيه السوداني.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

هذا واستقر سعر الدولار داخل بنوك السودان ليحقق نفس أسعار أمس.

ووصل سعر صرف الدولار داخل بنك الخرطوم الحكومي بالسودان ـ بحسب أحدث نشرة للبنك ـ، عند 564 جنيها للشراء، و568.23 جنيها للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وصعد سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ600 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 575 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

كما صعد الجنيه الإسترليني اليوم بسعر 681 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 675.67 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148.46 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 153.58 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 156 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 154.18 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1498 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم1496.41 جنيها.