عابد فهد وزوجته زينة اليازجي يُشعلان حفل جورج وسوف بوصلة رقص (فيديو)

وطن – حضر الفنان السوري عابد فهد وزوجته الاعلامية زينة اليازجي حفلاً للفنان جورج وسوف في قبرص.

ولفت عابد فهد وزوجته زينة اليازجي، الانظار برقصهما وتفاعلهما مع أغاني جورج وسوف، خلال الحفل الذي حضره جمهور عريض.

وظهر عابد فهد وزوجته في الصفوف الأمامية من الحفل، كما تصدرت رقصتهما على أنغام اغنيات جورج وسوف حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ رقصا بعفوية كبيرة في دلالة على انسجامهما مع اغنيات الوسوف واستمتاعهما بوقتهما في الحفل.

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وكان الفنان السوري جورج وسوف، أحيا حفلاً في قبرص قبل أيام، وقد أثار قلق متابعيه بسبب حالته المرضية الصعبة.

وتداول متابعون على مواقع التواصل الإجتماعي صور حديثة للفنان جورج وسوف، حيث بدا المطرب المعروف وقد تغير شكله مع تقدمه في العمر، وقد زاد وزنه بشكلٍ غير مسبوق، فيما كان يستند على “عكاز” وهو يغني على المسرح.

وسبق أنّ عبّر جمهور جورج وسوف عن قلقه على صحة “سلطان الطرب”، بعد ظهوره الصادم خلال إحيائه حفلاً فنياً في موسم جدة بالسعودية، أواخر الشهر الماضي.

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وظهر الفنان جورج وسوف خلال الحفل على المسرح متكئاً على عكازة، ولاحظ الجمهور زيادة غير عادية في وزنه .