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رياضة

مورينيو يُوثق إنجازه التاريخي بوشم على ذراعه (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
وشم مورينيو على ذارعه watanserb.com
وشم مورينيو على ذارعه
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وطن – وثق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو 59 عاماً، الإنجاز التاريخي والقياسي على مستوى المدربين في عالم الكرة المستديرة بوشم جمع بطولاته القارية الثلاث على ذارعه.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لوشم البرتغالي مورينيو الجديد، الذي يحمل ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي كأول مدرب يتوج بجميع النسخ الأوروبية.

وشم مورينيو

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال مشواره التدريبي ف القارة الأوروبية (العجوز)، مرتين مع فريق بورتو وإنتر ميلان الإيطالي، كما وحصد بطولة الدوري الأوروبي مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وحقق الموسم الماضي أول ألقابه منذ توليه مهمة تدريب نادي روما (العاصمة)، بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بنسخته الأولى، بعد تحقيق الفوز المثير على ليستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف دون مقابل.

ليكون بهذا الفوز الأخير مع نادي روما، أول مدرب في أرجاء المعمورة. يتمكن من تحقيق الإنجاز التاريخي بالتتويج بجميع نسخ المسابقات القارية الأوروبية خلال مسيرته التدريبية مع مختلف الأندية.

أبرز محطاته التدريبية

ودرب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو منذ بداية مشواره التدريبي عام 2000، من بوابة نادي بنفيكا، ثم أونياو ليريا البرتغالي، ثم بورتو الذي بدأت ثماره بتحقيق الألقاب معه على الصعيد المحلي والقاري.

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لينتقل بعدها لتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي (البلوز) عام 2004، كما ويليها إنتر ميلان الإيطالي 2008. ثم بعدها تولي مهمة أفضل الأندية في العالم ريال مدريد الإسباني المتوج حديثاً بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال14 في تاريخ مسيرته.

ليعود بعدها إلى فريق تشيلسي عام 2013، كما ودرب بعدها فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، ثم الانتقال إلى توتنهام الذي لم يحقق معه أي من الألقاب. لتكون آخر محطاته حتى الآن. مع فريق روما الإيطالي الذي تولي مهمة تدريبه في صيف 2021.

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المصدروطن + مواقع التواصل الاجتماعي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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