مورينيو يُوثق إنجازه التاريخي بوشم على ذراعه (صور)

وطن – وثق المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو 59 عاماً، الإنجاز التاريخي والقياسي على مستوى المدربين في عالم الكرة المستديرة بوشم جمع بطولاته القارية الثلاث على ذارعه.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لوشم البرتغالي مورينيو الجديد، الذي يحمل ألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي كأول مدرب يتوج بجميع النسخ الأوروبية.

وكان البرتغالي جوزيه مورينيو قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال مشواره التدريبي ف القارة الأوروبية (العجوز)، مرتين مع فريق بورتو وإنتر ميلان الإيطالي، كما وحصد بطولة الدوري الأوروبي مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وحقق الموسم الماضي أول ألقابه منذ توليه مهمة تدريب نادي روما (العاصمة)، بلقب دوري المؤتمر الأوروبي بنسخته الأولى، بعد تحقيق الفوز المثير على ليستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف دون مقابل.

