أمريكا تكذب الإمارات وتفجر مفاجأة بشأن عاصم غفور محامي خاشقجي المعتقل بأبوظبي

وطن – في تكذيب لرواية الإمارات قالت أمريكا، الاثنين، إنها لم تطلب القبض على “عاصم غفور” المحامي السابق لجمال خاشقجي، ويتناقض ذلك مع التفسير الرسمي لدولة الإمارات، بشأن اعتقال “غفور”، بحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس“.

أمريكا تكذب الإمارات بشأن عاصم غفور

وحكمت الإمارات، السبت، على المحامي الذي يحمل الجنسية الأمريكية عاصم غفور، بالسجن ثلاث سنوات تلاها إبعاده بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ورفض غفور الاتهامات، وقال إنه ليس لديه فكرة عن إدانته غيابيًا بهذه التهم في وقت ما في الماضي.

واعتقلته الشرطة من مطار دبي، الخميس، بينما كان متوجها إلى اسطنبول لحضور حفل زفاف واقتادته إلى مركز احتجاز في أبو ظبي.

وقال محاميه فيصل جيل، إن محكمة إماراتية رفضت طلب غفور بالإفراج عنه بكفالة يوم الاثنين بينما يسعى لاستئناف إدانته.

وصورت الإمارات اعتقال غفور على أنه تحرك منسق مع الولايات المتحدة “لمكافحة الجرائم العابرة للحدود”، قائلة إن السلطات الأمريكية طلبت المساعدة الإماراتية في التحقيق بالتهرب الضريبي المزعوم لغفور وتحويلات الأموال المشبوهة في الدولة الاستبدادية.

فضيحة للإمارات

لكن الولايات المتحدة عارضت هذه الرواية، حيث قالت وزارة الخارجية إنها “لم تطلب القبض على السيد غفور” وأحالت أسئلة أخرى إلى وزارة العدل.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق، بحسب ما ذكرت “أسوشيتد برس”.

وغفور عضو في مجلس إدارة “منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن“، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها.

وكان عاصم صديقاً مقرباً لخاشقجي ، الكاتب السعودي المعارض وكاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست، والذي اغتاله وقطعه عملاء سعوديون في إسطنبول عام 2018.

وقالت وزارة الخارجية ألأمريكية إنها رفعت مسألة احتجاز غفور إلى مستويات رفيعة مع السلطات الإماراتية”. وقدمت الدعم القنصلي ، حيث قابل المسؤولون الأمريكيون غفور في الآونة الأخيرة يوم الأحد.

وأضاف البيان: “لقد نقلنا توقعاتنا بأن حقوق السيد غفور في محاكمة عادلة وعلنية وضمانات المحاكمة العادلة يجب أن تُحترم بالكامل وأن يُعامل بشكل إنساني”.

“وام” تكشف مصير عاصم غفور محامي خاشقجي

والأحد، كشفت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، عن مصير المحامي عاصم غفور ـ الذي يحمل الجنسية الأمريكية ـ، عقب اعتقاله، السبت، من قبل السلطات الإماراتية أثناء عبوره لتركيا عبر دبي.

وبحسب ما أفادت به “وام” فقد قضت محكمة إماراتية بالسجن على “غفور” المحامي السابق للصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، غيابيا، بالسجن ثلاث سنوات في جريمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال.

وذكرت الوكالة، مساء السبت، أن المحامي، المواطن الأميركي عاصم غفور، سيجري ترحيله، دون الإعلان عن توقيت.

كما قضت محكمة أبوظبي بتغريم غفور مبلغ 816748 دولارا.