قتلى وجرحى في إطلاق نار بمركز تجاري أمريكي.. و”هذا” مصير المهاجم (فيديو)

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وطن- سقط ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى، عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأمريكية.

وقال مارك مايرز رئيس بلدية غرينوود بولاية إنديانا، في بيان: “شهدنا إطلاق نار كثيفا الليلة في غرينوود بارك مول.. حتى الآن أحصينا ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى”.

🚨عاجل : اطلاق نار جماعي في مول جرينوود بارك في إنديانابوليس بولاية إنديانا. التقارير الاولية : مطلق النار داخل المركز الان وأطلق النار على 12 شخص على الأقل ، وتم إغلاق المركز التجاري حالياً.#USA pic.twitter.com/d0JDjMPuVX — الاحداث العالمية (@Thereporter09) July 17, 2022

كما قتل المهاجم برصاص شخص مسلح كان متواجدًا في مكان الهجوم.

وأسفر الهجوم عن إصابة طفلة عمرها 12 عاما بإصابات طفيفة، حيث عادت لمنزلها ثم ذهبت إلى المستشفى للفحص، بحسب موقع قناة الحرة الأمريكية.

مسلسل إطلاق النار في

#الولايات_المتحدة_الأمريكية

مستمر .. قائد شرطة #غرينوود :

مسلح قتل ثلاثة أشخاص وأصاب إثنين عندما فتح النار داخل صالة طعام في مركز تجاري بولاية إنديانا قبل أن يطلق

مدني مسلح النار على المهاجم ويرديه قتيلاً.#انديانا#تلفزيون_لبنان pic.twitter.com/jhr7AM05dq — Tele liban (@telelibantv) July 18, 2022

وأضاف رئيس البلدية أن مطلق النار قُتِل برصاص “فردٍ مسلّح”، فيما نشرت شرطة غرينوود رسالة، تطلب من الأشخاص الذين شهدوا إطلاق النار الاتصال بها للإدلاء بمعلومات.

💢مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بحادثة إطلاق نار في مركز للتسوق بولاية إنديانا الامريكية وتم قتل مطلق النار قبل وقوع ضحايا أكثر pic.twitter.com/f407GKGzyB — أحداث عالمية🌎 (@video_00) July 18, 2022

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من أعمال العنف المسلح تشهدها الولايات المتحدة.

3 قتلى في إطلاق نار بمركز تجاري في إنديانا الأميركية

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 3 آخرون الأحد عندما فتح شخص النار في مركز تجاري بولاية إنديانا الأميركية على ما أعلن مسؤولون.

Gunman kills 3 at Indiana mall; armed bystander kills shooter, police say. pic.twitter.com/TWDiERS2fO — What’s Up Media Network شو الأخبار ويب تيفي (@whatsupmedianet) July 18, 2022

وتكشف إحصاءات أن استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة يؤدي إلى قتل نحو 40 ألف شخص سنويا.

وقبل أسابيع، فتح مسلح النار خلال استعراض احتفالي في 4 يوليو في إحدى ضواحي شيكاغو الغنية ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 30.

وشهد شهر مايو الماضي، مجزرتين أسفرتا عن مقتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في شمال ولاية نيويورك، وعن مقتل 19 طفلا ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية بتكساس.

وفي نهاية يونيو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ما وُصف بأنه أهم قانون فدرالي لتنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة خلال 30 عاما، وقال إنه سينقذ الأرواح، رغم أنه لم يرتق إلى مستوى تطلعاته.

– أخبار اطلاق النار العشوائي صارت شي شبه يومي في أمريكا ، يحدث الان في مول في إنديانابوليس بولاية إنديانا حادث اطلاق نار و الأخبار أكدت مقتل 2 و إصابة 12 . pic.twitter.com/yklTbPZZ9v — The President (@0President) July 17, 2022

وصرح بأنه رغم أن هذا القانون لا يشمل كل ما يريده، فإنه يتضمن إجراءات كان يدعو إليها منذ فترة طويلة ومن شأنها إنقاذ أرواح.

وكان الكونجرس الأمريكي، قد أقر هذا القانون، بدعم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لكنه جاء أقل بكثير مما كان يأمله بايدن، في بلد يعاني من عمليات إطلاق النار.

وبعد تبنيه في مجلس الشيوخ أمس، وافق مجلس النواب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودًا جديدة على الأسلحة، وتُخصص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحة العقلية والسلامة المدرسية.

📌 مع وقوع العديد من حوادث إطلاق النار وتكررها في أمريكا 🇺🇸 ، حتى أثناء الاحتفال بعيدها الوطني

لم يعد هناك مكان آمن في الولايات المتحدة" لذا

ندعوا الحكومة الجزائرية 🇩🇿 💪 تصنيف أمريكا 🇺🇸 بلد غير آمن وتحذر مواطينها من الذاهب إليها. pic.twitter.com/k5JnCO6ARA — صفراني سبخاوي (@zAMLCNiE9zHid2d) July 17, 2022

والقانون الجديد يوفر دعما لقوانين كل ولاية على حدة، إذ يسمح للسلطات بأن تنزع من كل شخص تعده خطرا الأسلحة النارية التي بحوزته.

ويفرض النص التحقق من السجلّين الجنائي والنفسي لكل شاب يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في شراء سلاح ناري، وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.