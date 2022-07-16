سعر الدولار ينهار في السوق السوداء بالسودان في أول يوم عمل بعد إجازة العيد

- Advertisement -

وطن- يبدو أن بدء عمل البنوك السودانية اليوم، السبت، في أول يوم عمل لها بعد إجازة عيد الأضحى، قد أثر بشكل كبير على أسعار الدولار داخل السوق السوداء، والتي شهدت ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بفترة الإجازة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وكانت السوق الموازية تتحكم بسعر صرف العملة الخضراء خلال فترة إغلاق البنوك، ما أدى لارتفاع سعر الدولار بشكل كبير.

وفي انهيار كبير لسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان، انخفض السعر إلى 560 جنيها، بفارق 10 جنيهات كاملة عن أسعار الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد متعاملون بهذه السوق لـ(وطن).

ويأتي هذا السعر المفاجئ والذي تسبب بربكة لتجار العملة، أقل من سعر صرف الدولار داخل البنوك اليوم، السبت.

هذا وأفاد متعاملون بالسوق الموازية في السودان لـ(وطن)، بتوقف حركة البيع والشراء داخل هذه السوق، بسبب هذا التغير المفاجئ بسعر الدولار.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وبالنسبة لسعر الدولار في السودان بالبنوك، اليوم السبت 16 يوليو 2022، فإن الأسعار الحديثة جاءت منخفضة بعد إجازة عيد الأضحى، عن الأسعار التي كانت معلنة قبل العيد.

وبحسب أحدث نشرة لبنك الخرطوم الحكومي في السودان، والتي بثها اليوم على موقعه الإلكتروني الرسمي، فقد وصل سعر شراء الدولار إلى 563 جنيها.

فيما جاء سعر بيع الدولار داخل بنك الخرطوم عند 567.22 جنيها.

سعر اليورو في السودان اليوم بالسوق السوداء

وجاء سعر اليورو في السودان لدى السوق السوداء لـ615 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر اليورو ببنوك السودان عند 567.78 جنيها.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالسوق السوداء

الجنيه الإسترليني اليوم حقق سعر 670 جنيها في السوق السوداء بالسودان.

فيما جاء متوسط سعر الإسترليني داخل بنوك السودان عند 667.43 جنيها.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالسوق السوداء

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 150 جنيها.

فيما بلغ سعر الريال السعودي داخل بنوك السودان اليوم، 148 جنيها كمتوسط سعر.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم بالسوق السوداء

حافظ الدرهم الإماراتي في السوق السودانية السوداء على سعره عند مستوى 155 جنيها.

فيما جاء سعره داخل البنوك السودانية بشكل تقريبي عند 153 جنيها للشراء.

سعر الريال القطري في السودان اليوم بالسوق السوداء

وسجل سعر الريال القطري داخل السوق السوداء بالسودان اليوم، 155 جنيها.

فيما جاء متوسط سعر الريال القطري داخل البنوك عند 153 جنيها.

سعر الدينار البحريني في السودان اليوم بالسوق السوداء

ووصل سعر الدينار البحريني داخل السوق الموازية بالسودان إلى 1496 جنيها.

فيما بلغ سعره داخل بنك الخرطوم 1493.76 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة اسعار الدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء، لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة لتوفير أدق الأسعار الحديثة لمتابعينا من السودان.