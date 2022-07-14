فحوصات لا تخطر على بال المسافرين .. ما أول شيء يفعله طاقم الطائرة قبل صعود الركاب؟!

وطن – قبل صعود الركاب على متن الطائرة، يضطلع طاقم المقصورة بالعديد من المهام وهي ضرورية لرحلة آمنة وفعالة.

لكن، هناك بعض الأشياء التي ربما لم تخطر ببالك كراكب على متن الطائرة، ومدى أهمية فحوصات ما قبل الرحلة.

تشييك أمني

أول شيء يفعله طاقم الطائرة عند الصعود إلى الطائرة، هو السير عبر المقصورة (أو المنطقة المخصصة لهم على أنواع الطائرات الأكبر حجمًا) ومسح المنطقة بحركة دائرية للتحقق من أن جميع المناطق آمنة ولم يتبق شيء في المقصورة التي لا ينبغي أن تكون هناك فقد تفقد ممتلكات أو شيء قد يسبب تهديدًا للسلامة.

يشمل ذلك مساحة الأرضية أسفل المقاعد والمقاعد وجيوب المقاعد وداخل الخزائن الموجودة فوق الرأس.

يبحث طاقم المقصورة أيضًا عن أي ضرر يلحق بالمقصورة (مقعد في وضع غير مستقيم على سبيل المثال) أو عناصر مفقودة مثل أحزمة الأمان أو سترات نجاة الركاب – ستندهش من سرقتها في بعض الأحيان!.

كما يتم فحص المراحيض بما في ذلك سخان المياه وطفايات سلة المهملات وأن أجهزة كشف الدخان الخاصة بالمراحيض تعمل ولم يتم حظرها بأي شكل من الأشكال.وفق موقع “simpleflying”

تحتاج أيضًا منطقة مقعد القفز للطاقم والطاقم إلى فحص دقيق للأمن.

كما يجب أن تكون مناطق الأبواب خالية تمامًا من أي عوائق.

فحوصات السلامة

بمجرد الوصول إلى مقعد القفز للطاقم، يتحقق كل فرد من أفراد الطاقم من أن الحزام يعمل وأنه مناسب لهم بشكل صحيح.

يتم اختبار نظام عنوان الركاب وإنذار الإخلاء وأضواء الطوارئ للتأكد من أنها تعمل.

وتتطلب بعض الطائرات أن يقوم طاقم الطائرة بفحص مقياس الضغط المنزلق على الباب المخصص لهم.

معدات السلامة

يعرف طاقم المقصورة بالضبط مكان كل قطعة من معدات السلامة، وعدد القطع الموجودة والفحوصات الفردية لكل عنصر.

تشمل معدات مكافحة الحرائق (معدات التنفس الواقية) أو غطاء الدخان، وقفازات الحريق و طفايات الحريق بمادة الهالون، وسترة نجاة للطاقم.

يتم فحص هذه العناصر أيضًا للتأكد من أنها في مكانها وتعمل بكامل طاقتها.

يتم فحص جميع عبوات الأكسجين بشكل فردي، لمعرفة ما إذا كان مقياس الضغط في المكان الصحيح وضمن تاريخه الصحيح، وهذا ضروري في حالة تخفيف الضغط (فقدان الضغط في المقصورة) حتى يتحرك طاقم الطائرة حول المقصورة أو للاستخدام في حالات الطوارئ الطبية حيث يحتاج المريض إلى أكسجين.

تشمل العناصر الأخرى فحص طوف النجاة (حسب نوع الطائرة) ، وأحزمة المقاعد الطويلة وأحزمة الأمان الخاصة بالرضع.

غالبًا ما يتم حمل سترات نجاة إضافية للبالغين والأطفال وطوافات نجاة للأطفال الرضع على متن معظم الطائرات.

توجد بطاقات أمان إضافية على متن الطائرة في حالة فقد أحدها من المقعد.

يمكن أيضًا حمل حقيبة احتواء الحريق في حالة اشتعال الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المحمول أو بنك الطاقة.

يجب أن تظل مجموعات الإسعافات الأولية مختومة وغير مستخدمة لضمان توفر جميع العناصر في حالة الطوارئ الطبية.

أخيرًا، (جهاز إرسال محدد مواقع الطوارئ) والذي لا يمكن الوصول إليه إلا للطاقم في بعض أنواع الطائرات، ويجب أن يكون مسلحًا ومجهزًا بهوائي.

يتم إكمال هذه الفحوصات من قبل طاقم الطائرة قبل كل رحلة ما لم تكن رحلة ذهاب وعودة حيث يكون نفس الطاقم على نفس الطائرة ويعيد الرحلة إلى القاعدة ولا يغادر الطائرة.

يقوم طاقم الطائرة بالتحقق من سلامتهم وسلامة الركاب وأن لدينا كل ما نحتاجه في حالة حدوث أي حالة طارئة وأن لدينا أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة.