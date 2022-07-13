تعليق مؤثر للاعب الأردني موسى التعمري على إغلاق دار القرآن التي درس فيها

وطن – أثار قرار وزارة الأوقاف الأردنية إيقاف العمل في أحد مراكز التحفيظ التابعة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم استياء وحزن لاعب المنتخب الأردني ونادي آود هيفرلي لوفين البلجيكي موسى التعمري.

وقال “التعمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن“: “من أكثر الأمور اللي ساعدتني في الثبات من الفتن في الغربة هي المداومة على قراءة القرآن بالذات الأجزاء والآيات اللي حفظتها وأنا صغير وبيرجع الفضل بعد الله عزوجل والوالدين لمتابعة المشايخ في دار القرآن الكريم في المسجد وجمعية المحافظة على القرآن الكريم وتحفيزهم إلي”.

وأضف قائلا: “اليوم عرفت إنو تم إيقاف العمل في المركز اللي كنت أحفظ فيه وإغلاقه بشكل مؤقت!”.

وتابع قائلا: “بغض النظر عن الأسباب لكن والله الخبر بيقشعر البدن لإنو المركز كان إلو أثر إيجابي كبير بحياتي وذكريات طفولة لا تُنسى”.

مؤسس حملة كلنا جمعية المحافظة يؤكد قرار وزير الأوقاف

وكان مؤسس حملة “كلنا جمعية المحافظة” إبراهيم المنسي، قد أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، الاثنين، عن قرار لوزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة، بـ”إيقاف 68 مركزا قرآنيا، وإغلاق خمسة مراكز، وإيقاف 164 نادي طفل قرآني حتى الآن”.

وقال في تدوينته: “نؤكد على دقة خبر قرار وزير الأوقاف بإيقاف ٦٨ مركزا قرآنيا وإغلاق خمسة مراكز قرآنية وإيقاف ١٦٤ نادي طفل قرآني حتى الآن”.

وأضاف: “لم ينفي رئيس جمعية المحافظة الخبر ولا نائبه، بل أكدا عليه ووصفوه بأنه ليس جديدا، لكن القرارات منذ ٢٢ آذار وحتى أواخر ايار وقامت الجمعية بتصدير كتب في إغلاق المراكز الخمسة في شهر ٦/٢٠٢٢، فالقضية جديدة وليست قديمة”.

ولفت إلى أن الحملة “تنتظر من معالي الوزير وقف قرارات إيقاف المراكز حسب ما وعد الوسطاء، لكن تفاجأنا بطلب مدراء المراكز المغلقة للمحافظ لأجل التوقيع على تعهد بقيمة ٥٠٠٠ دينار بعدم إعادة فتح المراكز”.

وشدد على أن “هذه معلومات مؤكدة مؤكدة مؤكدة”.

ولاقى منشور المنسي تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن رفضهم القاطع لهذا الإجراء، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن جمعية المحافظة، ومستعدون للمشاركة في خطوات تصعيدية دفاعا عنها.