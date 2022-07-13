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الكشف عن حيلة وضعها البيت الأبيض لمنع “بايدن” من مصافحة “ابن سلمان”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مصافحة بايدن وابن سلمان watanserb.com
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان - الرئيس الأمريكي جو بايدن

وطن – كشفت معلومات مسربة من البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لن يصافح أحدا من الزعماء الذين سيلتقيهم خلال زيارته للشرق الأوسط والتي بدأت اليوم، الأربعاء، بسبب “كورونا”، وذلك تحاشيا للإحراج الذي سيقع فيه في مصافحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بسبب مسؤوليته عن مقتل جمال خاشقجي.

وقال المعارض السعودي “غانم الدوسري” المقيم في الخارج في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “حسب معلومات مسربة من البيت الابيض فأن فخامة الرئيس الأمريكى لن يصافح احد في رحلته الشرق اوسطية بسبب كرونا. وبهذه الطريقة لن يقع في حرج ولن تتسخ يده بسبب مصافحة الارهابي القاتل سمو الدب الداشر.”

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن البيت الأبيض أبلغ مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد أنه بسبب زيادة إصابات COVID-19 في الولايات المتحدة وإسرائيل ، سيمتنع الرئيس عن المصافحة.

وقالت إن هناك بالتأكيد عدد من الوزراء الإسرائيليين وأعضاء الكنيست وكبار الشخصيات الذين كانوا يتطلعون إلى مصافحة رئيس الولايات المتحدة هذا الأسبوع خلال زيارته إلى إسرائيل سيصابون بخيبة أمل.

وأوضحت أنه وفقًا لتقارير إعلامية ، أبلغ البيت الأبيض مكتب رئيس الوزراء أن جو بايدن ، 79 عامًا ، لن يصافح الوزراء أو أعضاء الكنيست الإسرائيليين الذين يستقبلونه عند وصوله إلى مطار بن غوريون اليوم الأربعاء.

ماذا فعل الرؤساء الأمريكيون السابقون؟

أشارت الصحيفة إلى أنه خلال الزيارات الرئاسية السابقة، استقبل وزراء الحكومة ورئيس إسرائيل ورئيس الوزراء الرئيس، حيث تتضمن قائمة الشخصيات المهمة عادة رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس الشرطة.

ونوهت إلى أنه عندما زار دونالد ترامب إسرائيل في عام 2017 ، صافح جميع الوزراء وكبار الشخصيات، ثم تم التقاط صورة سيلفي من قبل عضو الكنيست عن حزب الليكود آنذاك أورين حزان.

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا في صحيفة نيويورك تايمز ، فإن مساعدي البيت الأبيض حذرون للغاية بشأن تعريض الرئيس لفيروس كورونا.

وأشارت إلى انه يتم اختبارهم مرة واحدة في الأسبوع ويرتدون الأساور الملونة في يوم الاختبار، حيث أنه إذا حضر المساعدون اجتماعات مع الرئيس ، فيجب عليهم إجراء اختبار ذلك الصباح وارتداء أقنعة N95.

وعلق الصحفي في مجلة الإيكونوميست، غريغ كارلستورم، على ما نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” بالقول: “يبدو أن هذا سيكون عذرًا مناسبًا لتجنب صور المصافحة مع شخص معين في جدة”.

المصدرجيروزاليم بوست + تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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