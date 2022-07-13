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الأمير عبد العزيز بن فهد يفاجئ الحجاج السوريين.. المتبرع الغامض “أبو تركي” (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الأمير عبد العزيز بن فهد و الحجاج السوريين watanserb.com
الأمير عبد العزيز بن فهد و الحجاج السوريين

وطن– كشف ناشطون عن شخصية المتبرع المجهول للشمال السوري منذ عام ونصف، والذي اتضح أنه الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود، حيث تبرع بـ 4900 أضحية للسوريين. وأرسل 250 حاجا سوريا على نفقته وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تعرضوا للإصابة جراء الحرب التي أطلقتها ميليشيا أسد ضد المدن السورية.

الأمير عبدالعزيز بن فهد مع الحجاج السوريين

يأتي هذا إضافة إلى مئات الحاويات المحملة بالمواد الاغاثية التي أعانت وتعين المحتاجين السوريين على مدار السنة، واكتفت الأخبار بذكر لقبه المحسن “أبو تركي” ليتضح أن الأمير عبدالعزيز بن فهد، هو من كان يقف ورائها أيضا.

وظهر الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود، في مقطع فيديو تم تداول على منصات التواصل الاجتماعي وسط مجموعة من الحجاج السوريين وهو يقول أن “الغنى والمناصب والفلوس لا قيمة لها وكم من أناس-كما قال- كانوا في الأعلى وباتوا في الأرض.”

واستدرك الأمير السعودي وهو ـ أحد أحفاد الملك الراحل عبد العزيز بن سعود ـ أن العبرة بتقوى الله سبحان وتعالى وبطيبة الإنسان.

وأضاف الأمير الشاب أن من يحب أخوانه ييسر الله من عنده من يساعده.

وتابع متوجهاً بكلامه للحجاج: “في النهاية المنة لكم وليس لنا، وإذا أحببناكم وهذا هو المفروض يسر لنا الله من يحبنا”.

تفاصيل زيارة الأمير عبدالعزيز بن فهد لحجاج سوريا

وبدوره كشف أحد الحجاج الذين شملتهم المبادرة، تفاصيل زيارة الأمير السعودي للحجاج السوريين وحديثه معهم.

وقال “أحمد الخطيب” إن الأمير جاء لزيارتهم قبل أيام في ساعة متأخرة من الليل في مشعر منى قبل رمي الجمرات، وصافحهم فرداً فرداً، واهتم بأدق تفاصيل رحلتهم وعمّا إذا كانوا بحاجة أي شيء.

وأضاف الخطيب أن الأمير دعا الحجاج السوريين إلى مائدة عشاء في قصره عندما يذهبون إلى المدينة المنورة واعداً بتقديم مفاجأة لهم ومبالغ مالية لجميع المصابين.

ثناء كبير على أفعال الأمير عبدالعزيز بن فهد

ولاقى الفيديو وما قدمه الأمير عبد العزيز آل سعود للسوريين تفاعلاً كبيراً لدى مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الإعلامي د ـ أحمد موفق زيدان:” جزى الله خيراً سمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود على جهوده في التخفيف عن أهله وإخوانه في سوريا”.

وأضاف أن “الشام لن تنسى وقفات شرفاء السعودية إلى جانبهم وقت الشدة”.

واستدرك “زيدان” أن “فرصة الأمة لا تزال ذهبية بكسر قرن القرامطة والطائفيين فيها، بعد أن تمكنوا في العراق”.

ومن جانبه عقب محمد مؤيد عثمان، أنه حج هذا العام مع زوجته وشقيقته على نفقة الأمير عبد العزيز. وتابع داعياً أن يكتب الله أجره ويرحم والده الملك فهد.

وقال مصطفى السعد : “أوصلوا رسالتي إلى الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود أبو تركي، أن أهل سوريا الأحرار يحبونه كحبهم لسوريا وأهلها ويتمنون الخير والعزة له وللمملكة أجمع.”

وأردف مخاطباً الأمير عبد العزيز:”مواقفك الثابتة تجاه قضايانا هي أكبر بكثير عندنا”.

من هو الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود؟

والأمير “عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود” من مواليد 15 أبريل 1973، هو الابن الأصغر بلملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء سابقاً ورئيس ديوان مجلس الوزراء سابقا.

أمه الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم بن عبد العزيز آل إبراهيم. وكان جدها عبد العزيز آل إبراهيم من القادة في حروب الملك عبد العزيز، كما شغل والدها عدة مناصب آخرها منصب أمير الباحة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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