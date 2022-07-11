فريق من الموساد يتولى حراسة الملك محمد السادس بعد فقدانه الثقة في حراسته الشخصية

وطن – زعمت صحيفة “خبر برس” الجزائرية بأن العاهل المغربي محمد السادس وعائلته الصغيرة باتوا لا يثقون في الحراسة الخاصة بهم، مشيرة إلى اضطرابات شهدها القصر الملكي الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة إن الملك محمد السادس استدعى حراسة خاصة من الموساد الإسرائيلي لحراسته الشخصية، ناقلة عن مصادر قولها إن “طائرة ڤولف ستريم اسرائيلية تحمل 15 شخص حطت السبت بمطار القنيطرة العسكري القريب من الرباط” .

وكشفت المصادر للصحيفة أن الطائرة التابعة للموساد “نقلت مختصين في الحراسة الشخصية وتأمين المباني الرسمية قد توجهوا بعد ذلك مباشرة القصر الملكي وبحوزتهم صناديق كبيرة لمعدات تقنية خاصة بالتشويش والكاميرات الخاصة بالحراسة”.

اضطرابات في القصر

وادعت الصحيفة أن الاضطرابات التي يعيشها القصر الملكي في المغرب تؤكد أن الملك محمد السادس يستعد للتنازل عن العرش لابنه الأمير “الحسن” قبل وفاته خوفا عليه من اخواته البنات اللاتي يدعمن شقيقه رشيد بن الحسن لتولي الحكم.

وكان الظهور الجديد والأحدث لملك المغرب محمد السادس، بعد فترة غياب طويلة قد أثار الجدل مرة أخرى، حيث شكك نشطاء بهويته وأنه ليس هو من ظهر في صلاة عيد الأضحى، بالتزامن مع التسريبات عن تدهور وضعه الصحي بشكل كبير.

تشكيك بشأن ظهور ملك المغرب في عيد الأضحى

وكان التلفزيون المغربي الرسمي نشر، الأحد، والذي كان أول أيام عيد الأضحى في المغرب، لقطات تلفزيونية توثق أداء العاهل المغربي لصلاة العيد، ونحره الأضحية في القصر الملكي رفقة أبنائه وعدد من أفراد الأسرة الحاكمة وكبار المسؤولين.

وتداول ناشطون صور ـ تم تكبيرها والتركيز عليها من قريب ـ لملك المغرب، وزعموا أن من ظهر بصلاة العيد ليس هو وإنما شبيه له.

ولفتوا حسب زعمهم إلى أن الصور تظهر هذا الأمر بوضوح، وأن ملامح الشخص الذي ظهر في الصور والمقاطع المتداولة على أنها للملك، تؤكد أنه ليس محمد السادس ولكنه شبيه له بشكل كبير جدا ولدرجة لا تصدق.

ولاقت هذه المزاعم من بعض الصفحات على تويتر رواجا، بسبب التعتيم الإعلامي على أخبار الملك وعدم ظهوره علنا منذ إعلان إصابته بكورونا في يونيو الماضي، وسفره المفاجئ لفرنسا دون سابق إنذار والذي لم يعلن عنه إلا بعد انتشار التسريبات عن هذه الرحلة.

وكانت تقارير فرنسية سربت معلومات عن أن العاهل المغربي محمد السادس قد سافر لفرنسا، لإجراء عملية خطيرة في القلب بعد تعرضه لأزمة قلبية، وأن خبر إصابته بكورونا جاء للتعتيم على هذا الأمر.

وجاء هذا خوفا مما وصفته التقارير بتفاقم الصراع داخل الأسرة الحاكمة المنقسمة، على العرش إذا أعلن خبر تدهور صحة الملك بشكل رسمي.

أين الملك؟

يشار إلى ان الأصوات بدأت تتعالى في المغرب من الطبقة الشعبية البسيطة حول غياب الملك وانقطاع اخباره خاصة وأن لم يظهر في يوم عرفة كما جرت العادة.

وتناقل المغاربة وسم “اين الملك” على مواقع التواصل الاجتماعي ليحتل قائمة الوسوم الأكثر تداولا في المغرب خلال الأيام الماضية.

توقيع اتفاق أمني بين المغرب وإسرائيل هو الأول من نوعه

وكان المغرب وإسرائيل، قد وقعتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط.

ويعد هذا الاتفاق الأول من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية وسيتيح الاتفاق للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بطريقة سهلة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير.