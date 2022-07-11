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تزامنا مع الحج.. سعودي يناشد تركي آل الشيخ تخفيض سعر الخمور في المملكة (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ارتفاع سعر خمور السعودية watanserb.com
شكاوي من ارتفاع أسعار الخمور في السعودية

وطن – تزامنا مع موسم الحج، تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي يشتكي من ارتفاع سعر الخمور في السعودية، مطالبا رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ بفتح وكالة للخمور دون افتتاح مصنع لها كما طالب سابقا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد اشتكى المواطن السعودي الذي ظهر مخمورا من ارتفاع أسعار الخمور في المملكة، مؤكدا أن اشترى زجاجة -قام بعرضها في الفيديو- بمبلغ 700 ريال في حين أنها تباع في الإمارات والبحرين بمبلغ 65 ريالا.

وتوجه مصور الفيديو بطلب بتركي آل الشيخ، قائلا: “يا أبو ناصر أبي أطلبك طلب.. أن أبي وكيل في المملكة العربية السعودية”، موضحا بأنه يتحدث بلسان كثير من شاربي الخمور في المملكة.

وتابع قائلا: “تكفى يا أبو ناصر انظر في وضعنا..العربان يبون الستيرة ويبون يشربون ويخمقون على راحتهم(…) تكفى يا أبو ناصر نبي وكيل ما نبي مصنع الله يطول عمرك”.

مطالبة سابقة لتركي آل الشيخ بفتح مصنع للخمور

وسبق أن ظهر المواطن السعودي نفسه في فيديو تم تداوله في ديسمبر/كانون الأول الماضي يطالب فيه ولي العهد محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بفتح مصنع للخمور.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، آنذاك فقد ظهر المواطن السعودي وهو فيما يبدو في حالة سكر بيّن، مناشدا تركي آل الشيخ بفتح مصنع شراب “خمور”.

وزعم المواطن السعودي بأن 90% من السعوديين يشربون الخمور. مطالبا “آل الشيخ” بأن يرحمه هو ومن يشرب من الخمور المغشوشة.

كما زعم بأن غالبية من يتواصلون معه عبر مواقع التواصل يطالبونه أن يتحدث باسمهم ويناشد “آل الشيخ” بأن يلتفت لوضعهم ويفتح مصنع للخمور.

كما أمل من “آل الشيخ” أن يفتح هذا المصنع خلال موسم الرياض، حتى يتمكن هو ومن على شاكلته من “الإنبساط”.

ليست أول مرة!

وليست هذه المرة الأولى التي يتم المطالبة بها ببيع الخمور.

فقد سبق وأن طالب الكاتب والصحفي السعودي جمال بنون في شهر يونيو/حزيران 2021 بالسماح ببيع الخمور في المملكة ما أثار موجة غضب واسعة.

وتساءل الكاتب السعودي قائلًا: “لماذا لا نبيع الكحول في محلات السوبر ماركت؟. حتى نقضي على السوق السوداء والتلاعب والغش وابتزاز الناس والتكسب الغير مشروع”.

كما أضاف “هي حرية شخصية لمن يرغب أن يتعاطاها وفق شروط وانضباط وقيود معينة”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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