تزامنا مع الحج.. سعودي يناشد تركي آل الشيخ تخفيض سعر الخمور في المملكة (شاهد)

وطن – تزامنا مع موسم الحج، تداول ناشطون سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي يشتكي من ارتفاع سعر الخمور في السعودية، مطالبا رئيس هيئة الترفيه والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ بفتح وكالة للخمور دون افتتاح مصنع لها كما طالب سابقا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد اشتكى المواطن السعودي الذي ظهر مخمورا من ارتفاع أسعار الخمور في المملكة، مؤكدا أن اشترى زجاجة -قام بعرضها في الفيديو- بمبلغ 700 ريال في حين أنها تباع في الإمارات والبحرين بمبلغ 65 ريالا.

وتوجه مصور الفيديو بطلب بتركي آل الشيخ، قائلا: “يا أبو ناصر أبي أطلبك طلب.. أن أبي وكيل في المملكة العربية السعودية”، موضحا بأنه يتحدث بلسان كثير من شاربي الخمور في المملكة.

وتابع قائلا: “تكفى يا أبو ناصر انظر في وضعنا..العربان يبون الستيرة ويبون يشربون ويخمقون على راحتهم(…) تكفى يا أبو ناصر نبي وكيل ما نبي مصنع الله يطول عمرك”.

وشهد شاهد من أهلها..

الخمر يُباع في #السعودية ولكن أسعاره غالية..

مواطن سعودي يوجه برسالة لـ #تركي_آل_الشيخ و #مبس ويشكو من غلاء سعر الخمر! pic.twitter.com/qVwrjMT4Wb — ابن مجتهد (@IbnMujtahidd) July 10, 2022

مطالبة سابقة لتركي آل الشيخ بفتح مصنع للخمور

وسبق أن ظهر المواطن السعودي نفسه في فيديو تم تداوله في ديسمبر/كانون الأول الماضي يطالب فيه ولي العهد محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بفتح مصنع للخمور.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، آنذاك فقد ظهر المواطن السعودي وهو فيما يبدو في حالة سكر بيّن، مناشدا تركي آل الشيخ بفتح مصنع شراب “خمور”.

وزعم المواطن السعودي بأن 90% من السعوديين يشربون الخمور. مطالبا “آل الشيخ” بأن يرحمه هو ومن يشرب من الخمور المغشوشة.

كما زعم بأن غالبية من يتواصلون معه عبر مواقع التواصل يطالبونه أن يتحدث باسمهم ويناشد “آل الشيخ” بأن يلتفت لوضعهم ويفتح مصنع للخمور.

كما أمل من “آل الشيخ” أن يفتح هذا المصنع خلال موسم الرياض، حتى يتمكن هو ومن على شاكلته من “الإنبساط”.

يدعو لفتح مصنع للخمر في المملكة!

لولا عدم خوفه من العقاب، لما تجرأ على الكلام! pic.twitter.com/jLIm0AlzPb — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) December 8, 2021

ليست أول مرة!

وليست هذه المرة الأولى التي يتم المطالبة بها ببيع الخمور.

فقد سبق وأن طالب الكاتب والصحفي السعودي جمال بنون في شهر يونيو/حزيران 2021 بالسماح ببيع الخمور في المملكة ما أثار موجة غضب واسعة.

وتساءل الكاتب السعودي قائلًا: “لماذا لا نبيع الكحول في محلات السوبر ماركت؟. حتى نقضي على السوق السوداء والتلاعب والغش وابتزاز الناس والتكسب الغير مشروع”.

كما أضاف “هي حرية شخصية لمن يرغب أن يتعاطاها وفق شروط وانضباط وقيود معينة”.

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