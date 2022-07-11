أول ظهور لملك المغرب محمد السادس بعد إعلان مرضه يجدد الجدل عن وضعه الصحي

وطن– أثار الظهور الأول لملك المغرب محمد السادس، منذ إعلان مرضه وإصابته بكورونا الشهر الماضي، الجدل مجددا بشأن وضعه الصحي.

ملك المغرب يؤدي صلاة عيد الأضحى

ويشار إلى أنه سبق وتم الإعلان عن إصابة ملك المغرب بفيروس، بعد سفره إلى فرنسا بشكل مفاجئ منذ الأول من يونيو الماضي، وسط حديث عن تعرضه لمشاكل جديدة بالقلب وإعلان إصابته بكورونا للتغطية على هذا الأمر.

وظهر محمد السادس خلال صلاة العيد الذي احتفل بأول أيامه، الأحد، في المغرب، وليس السبت، مثل معظم الدول العربية.

وبحسب مقاطع نشرتها وسائل إعلام مغربية وتداولها النشطاء للملك، فقد ظهر محمد السادس وهو يصلي العيد، في سلا قرب العاصمة الرباط رفقة أفراد من العائلة.

🐑🇲🇦| الملك محمد السادس بن الحسن، حفظه الله .. مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبالأمير مولاي رشيد، يومه الأحد 10 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 10 يوليوز 2022 .. 🛑 يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك .. وينحر الأضحية. . pic.twitter.com/UNuQbYDed3 — H A S S A N 🇲🇦 (@HMeghribi) July 10, 2022

كما ظهر ملك المغرب أيضا وهو يشهد نحر الأضحية كعادته في كل عيد.

جلالة الملك محمد السادس يقوم بنح أضحية العيد pic.twitter.com/hOFNv8xNa5 — Sabah bendaoud (@Sabah25677744) July 10, 2022

وبحسب مشاهد بثّها تلفزيون المغرب الرسمي فقد ظهر محمد السادس، في نهاية الصلاة مرتدياً جلباب أصفر اللون، وهو يبتسم على الرّغم من أّنه بدا عليه كأنّه قد خسر الكثير من الوزن منذ إعلان مرضه.

وظهر ملك المغرب وإلى جانبه نجله ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وأخيه الأصغر الأمير مولاي رشيد.

صحة ملك المغرب.. ظهر شاحبا وفقد كثيرا من وزنه

وكان لافتا ظهور محمد السادس بوجه شاحب، وضعف جسدي واضح حيث بدا أنه فقد الكثير من وزنه.

وجدد هذا الظهور الجدل مرة أخرى بشأن وضعه الصحي، حيث كشفت تقارير الشهر الماضي أن زيارته لفرنسا كانت لأجل مشاكل صحية تعرض لها بالقلب.

وتوارى ملك المغرب أنذاك على الأنظار بمجرد سفره إلى فرنسا. فعلى عكس رحلاته السابقة لم يظهر محمد السادس علنًا، ناهيك أنه لم يتواصل مع المغاربة المغتربين، وأبقى نفسه بعيدًا عن الأنظار.

عملية جراحية في القلب لملك المغرب

وكشف تقرير الصحيفة أيضا أنه منذ عام 2018، بات الملك يخضع لعملية جراحية في القلب كل عامين.

فبعد التدخل الطبي في باريس، خضع محمد السادس لعملية جراحية في قصره بالرباط.

وهذا يشير بحسب التقرير إلى أن رحلة باريس، لعام 2022، ستكون مرتبطة بالمشاكل الصحية التي سيكون الملك ضحية لها.

وذكرت مواقع مغربية محلية بعد ظهور الملك في قصره بالعيد، أن محمد السادس عاد إلى المغرب قادما من فرنسا، مساء السبت، بعد شهر من زيارة وصفتها بالخاصة.

وتحظى الحالة الصحية للملك باهتمام كبير في المغرب.

وكان محمد السادس خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب في مصحّة القصر الملكي بالرباط في يونيو 2020، وذلك بعد عملية مماثلة أجريت له في باريس في فبراير 2018.

صراع داخل الأسرة الحاكمة بالمغرب

ومن المفترض أنه ملك المغرب سيحتفل في نهاية الشهر الجاري، بالذكرى 23 لتوليه العرش.

إلا أن هذا العام يصادف جدلا متناميا حول صحة الملك محمد السادس (58 سنة)، يتداول منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص في قنوات يوتيوب يديرها معارضون مغاربة يقيمون في الخارج.

ويزعم هؤلاء المعارضون أنه يجري “صراع محتدم داخل العائلة الملكية حول من سيرث عرش المملكة بعد غياب محمد السادس. الأمر الذي ساهم في نشر بعض البلبلة والانزعاج وسط الرأي العام المغربي.

وفي 16 يونيو أعلن البروفسور الحسن بليمني، الطبيب الشخصي الجديد للعاهل المغربي، أن الملك محمد السادس أصيب بكوفيد-19 لكنّ إصابته “بدون أعراض”.

وأوضح الطبيب يومها أنّه وصف “فترة راحة لجلالته لبضعة أيام”.

ومحمد السادس بن الحسن الثاني، هو ملك المغرب منذ عام 1999.

ويعد محمد السادس هو الملك الثالث والعشرون للمغرب، وتولى الحكم خلفًا لوالده الملك الحسن الثاني بعد وفاته.