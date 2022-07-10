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منتجات بشعار الكيان الصهيوني تباع علنا في الفروانية بالكويت (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
منتجات بشعار الكيان الصهيوني watanserb.com
منتجات بشعار الكيان الصهيوني

وطن- انتشرت صورة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تُظهر عرض شعار الكيان الصهيوني بشكل علني في سوق شهير بمنطقة الفروانية في الكويت.

يعكس ذلك، التسارع الكبير في مسار المساعي الخليجية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على مختلف المستويات، وذلك بالتزامن مع يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تشمل زيارة للسعودية وإسرائيل.

وكان الكاتب الكويتي المتصهين، جاسم الجريد، قد زعم بأن الغالبية من الشعب الكويتي تؤيد التطبيع ولسلام مع دولة الاحتلال، مدعيا ان التواصل مع الشعوب “غريزة إنسانية“.

واستنكر تحكم من وصفهم بالمتطرفين الدينيين الذين يفرضون وصايتهم على الشعب، بحسب قوله.

وفي محاولة لتبرير موقفه قال: “إسرائيل ما ضرتني أنا ككويتي.. اللي ضرني الإخوان المتطرفين الموجودين في فلسطين والناس التابعين لهم مثل حماس“.

وانتقد “الجريد” طرده من صحيفة “القبس“، بسبب أرائه الشخصية المؤيدة للتطبيع مع دولة الاحتلال عبر حسابه على “تويتر“.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي إيقاف أحد كُتاب الرأي لديها؛ بعد مناداته بالتطبيع مع “إسرائيل” على حساباته الخاصة، بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت صحيفة “القبس“، في تغريدة على “تويتر“، حينها على موقفها الثابت والراسخ تجاه “جرائم العدو الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة“.

وفي نهاية العام الماضي، اختارت الصحيفة الكويتية الشعب الفلسطيني “البطل” ليكون شخصية العام 2021، مشيرة إلى أنه ضرب أمثلة كثيرة في الدفاع عن أرضه وحقّه التاريخي في دولته.

وعددت الصحيفة في عددها آنذاك، مشاهد البطولة التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة آلة الاحتلال خلال العام 2021، لتأكيد أحقيته في حصد لقب “شخصية العام“.

هذا ما فعله ملك البحرين الصهيوني “أبا عن جد” بينما الكويت ضربت المثل في دعم فلسطين رسميا وشعبيا

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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