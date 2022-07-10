منتجات بشعار الكيان الصهيوني تباع علنا في الفروانية بالكويت (شاهد)

وطن- انتشرت صورة على موقع التدوين المصغر “تويتر”، تُظهر عرض شعار الكيان الصهيوني بشكل علني في سوق شهير بمنطقة الفروانية في الكويت.

يعكس ذلك، التسارع الكبير في مسار المساعي الخليجية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، على مختلف المستويات، وذلك بالتزامن مع يجريها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تشمل زيارة للسعودية وإسرائيل.

هل يعقل هذا؟

– شعار الكيان الصهيوني يعرض علانية في سوق شهير بمنطقة الفروانية!#الكيان_الصهيوني#الكويت pic.twitter.com/2vEuebSv1j — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) July 10, 2022

وكان الكاتب الكويتي المتصهين، جاسم الجريد، قد زعم بأن الغالبية من الشعب الكويتي تؤيد التطبيع ولسلام مع دولة الاحتلال، مدعيا ان التواصل مع الشعوب “غريزة إنسانية“.

واستنكر تحكم من وصفهم بالمتطرفين الدينيين الذين يفرضون وصايتهم على الشعب، بحسب قوله.

وفي محاولة لتبرير موقفه قال: “إسرائيل ما ضرتني أنا ككويتي.. اللي ضرني الإخوان المتطرفين الموجودين في فلسطين والناس التابعين لهم مثل حماس“.

الكاتب الكويتي البارز جاسم الجريّد @JasemAljuraid للتلفزيون الإسرائيلي: أطالب السلام مع #اسرائيل وهذا امر طبيعي والأعلبية الصامتة في #الكويت تدعمني بذلك. "اسرائيل ما ضرتني ككويتي أبدا واللي ضرني الأخوان المتطرفون و #حماس والمقبور #ياسر_عرفات "@kaisos1987 pic.twitter.com/6gTyrpcy4d — جاي معيان Guy Maayan (@guy_telaviv) June 2, 2022

وانتقد “الجريد” طرده من صحيفة “القبس“، بسبب أرائه الشخصية المؤيدة للتطبيع مع دولة الاحتلال عبر حسابه على “تويتر“.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية قد أعلنت في فبراير/شباط الماضي إيقاف أحد كُتاب الرأي لديها؛ بعد مناداته بالتطبيع مع “إسرائيل” على حساباته الخاصة، بمنصات التواصل الاجتماعي.

تؤكد القبس على موقفها الثابت والراسخ تجاه جرائم #العدو_الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة. وتعلن عن ايقاف أحد كتاب الرأي الذين نادوا بالتطبيع مع العدو الصهيوني، على حساباته الخاصة بوسائل التواصل. pic.twitter.com/NaOYPnp9Vf — القبس (@alqabas) February 26, 2022

وأكدت صحيفة “القبس“، في تغريدة على “تويتر“، حينها على موقفها الثابت والراسخ تجاه “جرائم العدو الصهيوني البائس، ودعمها الكامل للمقاومة الفلسطينية الباسلة“.

وفي نهاية العام الماضي، اختارت الصحيفة الكويتية الشعب الفلسطيني “البطل” ليكون شخصية العام 2021، مشيرة إلى أنه ضرب أمثلة كثيرة في الدفاع عن أرضه وحقّه التاريخي في دولته.

وعددت الصحيفة في عددها آنذاك، مشاهد البطولة التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة آلة الاحتلال خلال العام 2021، لتأكيد أحقيته في حصد لقب “شخصية العام“.