عرض إنجليزي لضم عمر مرموش وفولفسبورغ يرد عليه

وطن – ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن النجم المصري عمر مرموش 23 عاماً، تلقى عرضاً من أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للحصول على خدماته خلال سوق (الميركاتو) الصيفي.

وكشفت شبكة (سكاي سبورتس) الألمانية، بأن هناك رغبة من إدارة نادي برينتفورد الإنجليزي في التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورغ المعار إلى صفوف شتوتغارت في الدوري الألماني الممتاز.

مصري جديد قد ينضم إلى الدوري الإنجليزي 🇪🇬👏 وفقا لـ شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية🎙️ برينتفورد يرغب بقوة في التعاقد مع عمر مرموش من فولفسبورج، ويقدم عرضا ملموسا إلى الفريق الألماني.🇩🇪 فولفسبورج يحاول الإبقاء على اللاعب مع تبقي عام واحد في تعاقده.🔴 pic.twitter.com/2zQxhJbjPQ — FilGoal (@FilGoal) July 9, 2022

انتقال عمر مرموش إلى الدوري الإنجليزي

وبينت الشبكة الألمانية، بأن قيمة العرض المادي غير محدد حتى الآن، لكن هناك رفض مبدئي من نادي فولفسبورغ لعرض نادي برينتفورد للحصول عليه، في محاولة لتجديد عقده والابقاء مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

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كما وأردفت، ” نادي فولسبورغ ربما يدرس هذا العرض من جديد في حال رغب اللاعب الرحيل هذا الصيف، في ظل حلم مرموش في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وفقاً لـ شبكة "سكاي" 🌐 برينتفورد يرغب في ضم عمر مرموش من فولفسبورج الألماني ✍️ فولفسبورج يسعى إلى تسويق اللاعب في ظل اقتراب نهاية عقده والذي ينتهي في صيف2023 القيمة السوقية لمرموش تصل إلى 10 ملايين يورو وفقًا لموقع "KPMG"، إلا أن ناديه يسعى للحصول على مقابل مادي أكبر عند بيعه pic.twitter.com/soPtk6LAaJ — Yallakora (@Yallakoranow) July 9, 2022

اهتمام برينتفورد

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (اكسبريس سبورت) الرياضية الروسية، بأن نادي برينتفورد حول اهتمامه لضم المصري مرموش، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع كين لويس بورت لاعب هال سيتي الإنجليزي.

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كما وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن نجم المنتخب المصري عمر مرموش. قد أبلغ إدارة ناديه فولفسبورغ الألماني، بالسماح له بالرحيل هذا الصيف إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

نادي برينتفورد يرغب في التعاقد مع عمر مرموش لاعب فولفسبورج وفقًا لشبكة سكاي سبورتس.🗞 النادي الألماني يريد الإبقاء على اللاعب الموسم المقبل. 👌 pic.twitter.com/GjwbXUXFiz — جول مصر – GOAL (@goaleg) July 9, 2022

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وكان المصري مرموش، قد تحدث في وقت سابق بأنه سيقرر الرحيل عن نادي فولفسبورغ في حال تلقيه العرض المناسب في ظل عدم تواجد مكان له في التشكيل الأساسي للفريق. عقب تعاقد النادي مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الموسم المقبل.

وخاض عمر مرموش مع فريق شتوتغارت الذي انتقل إلى صفوفه معاراً الموسم المنصرم، 42 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 10 مباريات وصناعة 8 تمريرات حاسمة لزملائه. كما وسينتهي عقد اللاعب مع فولفسبورغ في صيف 2023.

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