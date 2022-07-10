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رياضة

عرض إنجليزي لضم عمر مرموش وفولفسبورغ يرد عليه

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
انتقال عمر مرموش إلى الدوري الإنجليزي watanserb.com
برينتفورد يرغب في الحصول على خدمات عمر مرموش

وطن – ذكرت تقارير صحفية إنجليزية بأن النجم المصري عمر مرموش 23 عاماً، تلقى عرضاً من أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للحصول على خدماته خلال سوق (الميركاتو) الصيفي.

وكشفت شبكة (سكاي سبورتس) الألمانية، بأن هناك رغبة من إدارة نادي برينتفورد الإنجليزي في التعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق فولفسبورغ المعار إلى صفوف شتوتغارت في الدوري الألماني الممتاز.

انتقال عمر مرموش إلى الدوري الإنجليزي

وبينت الشبكة الألمانية، بأن قيمة العرض المادي غير محدد حتى الآن، لكن هناك رفض مبدئي من نادي فولفسبورغ لعرض نادي برينتفورد للحصول عليه، في محاولة لتجديد عقده والابقاء مع الفريق خلال المواسم المقبلة.

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كما وأردفت، ” نادي فولسبورغ ربما يدرس هذا العرض من جديد في حال رغب اللاعب الرحيل هذا الصيف، في ظل حلم مرموش في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

اهتمام برينتفورد

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة (اكسبريس سبورت) الرياضية الروسية، بأن نادي برينتفورد حول اهتمامه لضم المصري مرموش، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع كين لويس بورت لاعب هال سيتي الإنجليزي.

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كما وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن نجم المنتخب المصري عمر مرموش. قد أبلغ إدارة ناديه فولفسبورغ الألماني، بالسماح له بالرحيل هذا الصيف إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان المصري مرموش، قد تحدث في وقت سابق بأنه سيقرر الرحيل عن نادي فولفسبورغ في حال تلقيه العرض المناسب في ظل عدم تواجد مكان له في التشكيل الأساسي للفريق. عقب تعاقد النادي مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الموسم المقبل.

وخاض عمر مرموش مع فريق شتوتغارت الذي انتقل إلى صفوفه معاراً الموسم المنصرم، 42 مباراة. حقق من خلالها الفوز في 10 مباريات وصناعة 8 تمريرات حاسمة لزملائه. كما وسينتهي عقد اللاعب مع فولفسبورغ في صيف 2023.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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