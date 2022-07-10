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رياضة

الأهلي المصري يكشف موعد عودة بيرسي تاو إلى المارد الأحمر

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني watanserb.com
الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني

وطن- كشف طبيب نادي الأهلي المصري أحمد أبو عبلة، الأحد، عن موعد عودة النجم الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو إلى صفوف الفريق من جديد بعد تعرضه للإصابة.

وقال طبيب الأهلي أبو عبلة، بأن الجنوبي الأفريقي تاو يتقدم في تنفيذ برنامج العلاج، من أجل تجهيز اللاعب للعودة إلى التدريبات الجماعية مع النادي.

عودة بيرسي تاو

وأوضح، أن نجم الأهلي المصري تاو سيكون جاهزاً للمشاركة في التدريبات في غضون أسبوعين، كما وسيخضع اللاعب لفحوصات مستمرة لمتابعة برنامج العلاج الطبيعي الخاص به.

كما وأردف، ” زميله لويس ميكيسوني في تحسن مستمر، وسوف ينهي برنامج الخاص به في غضون أسبوع، وسيعود بعدها في التدريبات بصورة طبيعية”.

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وكان الموزمبيقي ميكيسوني قد أدى جلسة في إطار البرنامج التأهيلي الخاص به، من قبل الطاقم الطبي. من أجل التعافي من الإصابة.

أندرلخت لا يفكر في بيرسي تاو

وكانت تقارير صحفية، قد تحدثت عن رغبة نادي أندرلخت البلجيكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية (الميركاتو)، الذي لعب في صفوفه معاراً من نادي برايتون الإنجليزي.

من جانبه، قالت صحيفة (voetbalnieuws) البلجيكية، بأن الأنباء المتداولة بشأن عودة بيرسي تاو إلى نادي أندرلخت البلجيكي هي مجرد شائعات. كما أن الأخير لا يفكر في استعادة اللاعب في الوقت الراهن.

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وأردفت الصحيفة، ” بيرسي تاو لم يترك بصمة جيدة في فترة إعارته مع أندرلخت، رغم بدايته الرائعة. إلا أن مستواه تراجع، حيث اكتفى بتسجيل 4 أهداف خلال مشاركته في 14 مباراة”.

كما وأضافت، ” الجنوبي الأفريقي تاو لا يمتلك المقومات التي تؤهله للبقاء في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك قرر نادي برايتون الموافقة إلى بيعه للأهلي المصري”.

وختمت الصحيفة، ” عودة بيرسي ليس من ضمن خيارات نادي أندرلخت. وهناك لاعبين آخرين في مركزه وهم، أنور آيت الحاج، وياري فيرشاترين، ليئور رفائيلوف، بينيتو رامان، وماريو سترويكنز”.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية وصعبة أمام نظيره فيوتشر، الثلاثاء، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم هذا الصيف.

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المصدروطن + voetbalnieuws + نادي الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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