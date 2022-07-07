ماذا يحدث عندما توجّه ما يحدث في أحلامك؟

وطن-الأحلام هي تمثيلات يصنعها العقل بناءً على الأحاسيس أو الصور أو الأفكار أو الأصوات أو المشاعر، للمواقف التي نمر بها يوميًا.

هناك إمكانية لتعديل الحلم الذي تعيشه وتحويل المشهد إلى مشهد آخر تريده أو ترغب في تجربته.

من حيث المبدأ، لا يمكننا التحكم في هذه التمثيلات؛ ولكن هناك أشخاص أكدوا أنهم كانوا يدركون تماما أنهم كانوا في حلم وليسوا في موقف حقيقي. يُعرف هذا بالحلم الواضح أو الصاف.

يشير عالم النفس Moisés Suárez، في موقع Mundo Psiclogos، إلى أن الشخص يمزج في حلمه بين المعرفة بأنه واعٍ والهلوسة الناتجة عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية لإنتاج تعديلات في الحلم الذي نعيشه، وتحويل المشهد إلى مشهد آخر يريده الشخص أو يريد تجربته، بحسب ما نقلته صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية.

مستويات الوضوح

المستوى الأولي للوضوح. يشعر الشخص أن شيئًا ما لا يسير على ما يرام، ولكن دون أن يعرف ما هو بالضبط. في هذه المرحلة يكون من السهل التعرف على ما يحدث في الحلم ومعرفة سبب الاستيقاظ.

انخفاض مستوى الوضوح. في هذه المرحلة، أنت تدرك أنك تحلم وقبل أن تحافظ على الحلم المذكور، لسبب معين في هذا المستوى، لا يمر به الشخص ويتبع دورة النوم العادية.

مستوى عال من الوضوح. يدرك الشخص أنه يحلم وأن كل شيء من حوله جزء من الحلم. تصوره واضح تمامًا، فهو قادر على التفاعل مع الناس والبيئة دون أن يفقد مستوى وعيه.

الوضوح المطلق. في هذا المستوى، يدرك الشخص في جميع الأوقات أنه لا يوجد تغيير في وعيه. يرتبط هذا القسم ارتباطًا وثيقًا بالتحكم المطلق في الأحلام.

في هذا السياق، يشير سواريز إلى أنه عندما ينام الشخص لا يفقد وعيه على الإطلاق. وعادة ما يتم إبقاء مستوى الوعي الصغير الذي يتم تنشيطه عند سماع ضجيج أو تسميته باسمه في حالة تأهب.

بحسب ما ترجمته “وطن“، يميل نشاط الدماغ في الأحلام الواضحة – كما يشرح عالم النفس – إلى الزيادة، على وجه التحديد، في المنطقة الأمامية من الدماغ والتي لها صلة وثيقة بالنشاط المعرفي.

يُذكر أن موجات الدماغ التي يتم تنشيطها تسمى موجة جاما، لذلك يمكن قياس نشاط الدماغ في الأحلام الواضحة.

تحدث المعالجة المعرفية الأكبر عندما يكون هناك نشاط أسرع لموجات جاما في الدماغ، وهو ما يحدث عندما يفكر الشخص. لذلك، فإن ما ينتج مستوى الوضوح في النوم هو زيادة نشاط موجات جاما. ومع ذلك، فإن انخفاض نشاط جاما يسبب نومًا عميقًا.

بشكل عام، يمكن لأي شخص تجربة الأحلام الواضحة، حيث لا يوجد نوع من الظروف التي يمكن أن تحدث لهم. ومع ذلك، يشير عالم النفس إلى أنه من الشائع تجربتها في مرحلة المراهقة.

يقول سواريز: “وفقًا لبعض الدراسات، يكون الأشخاص الذين لديهم هذا النوع من الحلم أكثر ذكاءً أو لديهم كوابيس في كثير من الأحيان، حيث يمكن أن يبدأ كآلية حماية،.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التحقيق في أن الأشخاص الذين لديهم أحلام واضحة؛ لديهم قشرة مخية أمامية أكثر تطورًا في الدماغ، وهي نفس القشرة التي تنفذ العمليات الإدراكية الواعية.

ماكارينا ديل كوجو، أخصائية نفسية للصحة العامة في معهد كلاريتاس للطب النفسي، تربط هذا بالأشخاص الذين يحتاجون إلى سيطرة عالية ومستمرة في مختلف جوانب حياتهم.

هل لهذا علاقة بشلل النوم؟

ويوضح ديل كوجو أن شلل النوم يحدث عند التقاطع بين مرحلة نوم حركة العين السريعة واليقظة. هذا يعني أن الشخص يستعيد مستوى وعيه قبل قدرته على الحركة. كما قد يبدو الأمر وكأنه آلية واضحة تشبه الحلم حيث يكون الشخص واعيًا قليلاً أثناء حدوث الحلم. لكن في هذا النوع من الحلم توجد القدرة على الرد.

يضيف سواريز أن الأحلام الواضحة يمكن أن تتحول إلى شلل النوم، على الرغم من أنه ليس شيئًا يحدث كثيرًا. إنه أمر متناقض، لأن شلل النوم أمر مروع وتأثيره في نوعية النوم سلبي تمامًا. ومع ذلك، يمكن أن تنتج الأحلام الواضحة الخوف أو التجارب الإيجابية.

يقول عالم النفس: “القاسم المشترك بينهما هو أنها تحدث قبل بدء مرحلة حركة العين السريعة، لذا خلال بداية هذه المرحلة، يمكن أن يتحول كل منهما إلى الآخر”.

يمكن للتدريب على الأحلام الواضحة – كما يعبر عنها سواريز – أن يفيد الناس من خلال إنتاج المزيد من السيطرة والإبداع على أنفسهم. سيكونون قادرين على حل المواقف المستقبلية بطريقة أكثر إبداعًا أو إذا كان لديهم سيطرة كافية، فسيعرفون كيفية وضع أنفسهم في موقف واقتراح بدائل مختلفة وحلول ممكنة.

ومع ذلك، يمكن أن تكون الأحلام الواضحة شديدة جدًا، حيث أنها عندما تظهر لأول مرة فإنها ستوقظ الشخص.

يوضح الطبيب النفسي أن “محاولة الحفاظ على الأحلام الواضحة يمكن أن تحرم الشخص من النوم وتؤدي إلى الأرق وتصبح مشكلة خطيرة إذا لم يتم اكتشافها مبكرًا ويمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية عقلية وجسدية”.

يمكن أن ينتج عن هذا النوع من الأحلام شعور بالكرب لدى الشخص، لأنه يمكن أن يولد شعورًا بأنه لن يتمكن من الاستيقاظ من الحلم أو يجد نفسه في حالة لا يعرف كيفية الخروج منها.