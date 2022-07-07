صلعة زيدان بحلة جديدة قريباً

وطن – لن يعتاد على مظهره الجديد من قبل جماهيره وعشاقه في أرجاء المعمورة، بعد قدوم الفرنسي زين الدين زيدان 50 عاماً، في رحلة سرية إلى تركيا من أجل إجراء عملية زراعة الشعر لصلعته اللامعة.

وذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، بأن المدرب الفرنسي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد السابق، قد جاء إلى العاصمة التركية (إسطنبول). لإجراء عملية زراعة للشعر.

صلعة زيدان

وأوضحت الصحيفة، بأن زيدان حافظ على أن تكون رحلته إلى تركيا في سرية تامة، حيث تم إجراء جميع الحجوزات والإجراءات الخاصة به. لكن باسم مدير أعماله.

We are not surprised: Zidane Hair Transplant in Istanbul https://t.co/EXKU8UIdNK #Zidane — Estenbul Health (@estenbulhealth) July 6, 2022

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كما وتعد دولة تركيا من الدول الأوروبية المشهورة على مستوى العالم، على صعيد علاج وزراعة الشهر منذ 10 سنوات من الآن، حيث لا يزال الزوار يجذوب إليها على الدوام من كافة أنحاء العالم. وتدار عليها سنوياً ما يقارب مليار دولار من السياحة الصحية والصناعة.

الفرنسي زين الدين زيدان

ويعتبر الفرنسي زين الدين زيدان الملقب ب (زيزو)، ذو الأصول الجزائرية العربية، أحد أساطير كرة القدم على مستوى العالم وفرنسا على وجه التحديد.

المُمتع زيدان في دوري أبطال أوروبا. 😍pic.twitter.com/PUr03sqU0a — GOAL Arabia (@GoalAR) June 29, 2022

وكان نجم ريال مدريد الإسباني زيدان يمتلك الشعر الكثيف. مع بداية مشواره الكروي، إلا أن الصلع حل به وهو في سن العشرينات من عمره.

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كما وتعد تجربته التدريبية لبطل نسخة كأس العالم 1998، بعد قرار اعتزاله عالم كرة القدم عام 2006، الناجحة مع الفريق الملكي، حيث توج 3 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا، ومرتين بلقب الدوري الإسباني ومثلهما بكأس العالم للأندية. قبل أن يقدم استقالته في صيف عام 2021.

زين الدين زيدان في يورو 2000 🪄🇫🇷pic.twitter.com/Hh6JH1s9kb — GOAL Arabia (@GoalAR) June 28, 2022

وارتبط اسمه كمدرب مع العديد من الأندية الكبرى في القارة الأوروبية (العجوز)، كان من أبرزها باريس سان جيرمان، يوفنتوس، مانشستر يونايتد، وكذلك نوادي في الخليج العربي، إلا أنه ما زال يطمح حتى الآن. بعد رفضه تلك العروض في قيادة منتخب فرنسا خلال الفترة القادمة.

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