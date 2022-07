صلعة زيدان بحلة جديدة قريباً

وطن – لن يعتاد على مظهره الجديد من قبل جماهيره وعشاقه في أرجاء المعمورة، بعد قدوم الفرنسي زين الدين زيدان 50 عاماً، في رحلة سرية إلى تركيا من أجل إجراء عملية زراعة الشعر لصلعته اللامعة.

وذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية، بأن المدرب الفرنسي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد السابق، قد جاء إلى العاصمة التركية (إسطنبول). لإجراء عملية زراعة للشعر.

وأوضحت الصحيفة، بأن زيدان حافظ على أن تكون رحلته إلى تركيا في سرية تامة، حيث تم إجراء جميع الحجوزات والإجراءات الخاصة به. لكن باسم مدير أعماله.

