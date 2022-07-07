الرئيسيةاقتصادسعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 8 يوليو 2022.. انخفاض جديد
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 8 يوليو 2022.. انخفاض جديد

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان

وطن – سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الجمعة 8 يوليو 2022، انخفاضا جديدا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 21.57 ريالا للجرام، ما يعادل 56.02 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 19.77 ريال للجرام ما يعادل 51.35 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 18.88 ريال بما يعادل 49.02 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.18 ريالا، أي ما يعادل 42.02 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 12.58 ريال بما يعادل 32.68 دولار، بينما عيار 12 بلغ 10.79 ريال بما يعادل 28.01 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الجمعة 670.87 ريال بما يعادل 1,742 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 151 ريالًا بما يعادل 392.17 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 21,571 ريالًا بما يعادل 56,023 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار مجموعة الدول السبع بحظر واردات الذهب الروسي في مسعى من هذه الدول للتضييق ماليا على موسكو.

وقد فتح قرار مجموعة السبع الباب، أمام احتمالية ظهور سوق ثانوية موازية لبيع الذهب للأسواق العالمية، خارج دائرة الدول المؤيدة لهذه العقوبات.

وجاء هذا القرار بعد قرار مماثل للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، بفرض حظر فوري على شراء النفط الروسي أو مشتقاته، فيما بدأت دول الاتحاد الأوروبي خفضا تدريجيا، وصولا إلى حظر تصديره اعتبارا من نهاية العام الجاري.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“فيديو” جريان “وادي السحتن” الذي توفي فيه أطفال الرستاق بسلطنة عمان

الهدهد

منخفض المونسون .. لقطات تحبس الأنفاس لاحتراق أبراج كهرباء في سلطنة عمان

اقتصاد

مكاسب نفطية غير متوقعة تقود سلطنة عمان للتخلص من أعباء الديون.. كيف؟

الهدهد

منخفض المونسون.. لحظة إنقاذ أطفال عمانيين علقوا بسبب ارتفاع منسوب المياه بجبل شمس (شاهد)

الهدهد

السلطان هيثم بن طارق يفرج عن عشرات المساجين بينهم أجانب.. لماذا؟

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 7 يوليو 2022.. انخفاضات متوالية

الهدهد

منخفض المونسون.. تطورات الحالة المطرية بسلطنة عمان وتحذير هام من استخدام الأجهزة الإلكترونية

الهدهد

منخفض المونسون.. تحذيرات شديدة بشأن أيام الخميس والجمعة والسبت أول أيام العيد تحديدا.. لماذا؟

الهدهد

منخفض المونسون.. تطورات جديدة في الساعات القادمة وهذا ما فعله بولاية جعلان بني بوعلي

الهدهد

شركة المطاحن العمانية تزف بشرى للعمانيين حول دعم الحكومة للقمح

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض كبير

الهدهد

منخفض المونسون.. تحذيرات هامة للعمانيين بعد ما كشفته صور الأقمار الصناعية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا