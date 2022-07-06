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الهدهد

مصري يحمل اسماً غريباً لم تسمعه قط في حياتك (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مصري يحمل اسما غريبا watanserb.com
مصري يحمل اسما غريبا

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري يكشف فيه عن اسمه الغريب الذي لم يسمعه أحد من قبل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد الرجل المصري، البالغ من العمر 46 عاما، أن اسمه “صل على النبي محمد إسماعيل”.

وأوضح أنه يضطر في معظم الأوقات، لإبراز بطاقته الشخصية ليثبت للناس صحة كلامه والاسم الذي يحمله.

وأوضح أن والده أطلق عليه هذا الاسم بسبب قصة حدث معه عندما كان جنديا في الجيش المصري، إذ في إحدى المعارك استشهد صديقه، الذي كان اسمه ”صلّ ”، فطلب منه قائده أن يسميه على اسم صديقه.

وأضاف أن والده، المدعو إسماعيل سالم سليم، لم يكتف بـ“صل“على غرار اسم صديقه، فقام بتسميته ”صل على النبي محمد“.

وشدد على أنه رغم غرابة الاسم واستهجان الناس له، إلا أنه يحبه ويعتز به، معتبرا أن ”ذكر اسمه بمثابة حسنات مكتسبة في كل مرة يسأله أحد عنه، فيقوم بالصلاة على النبي محمد“.

وتابع ا أنه رغم اعتزازه بالاسم، إلا أنه يواجه صعوبة في استيعاب الناس للأمر، إذ يعتقدون أنه لا يريد أن يذكر اسمه، وأنه يكرر فقط صلاته على النبي، فيضطر آنذاك لإخراج بطاقته الشخصية، كي يثبت صحة كلامه

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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