مصري يحمل اسماً غريباً لم تسمعه قط في حياتك (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن مصري يكشف فيه عن اسمه الغريب الذي لم يسمعه أحد من قبل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد الرجل المصري، البالغ من العمر 46 عاما، أن اسمه “صل على النبي محمد إسماعيل”.

وأوضح أنه يضطر في معظم الأوقات، لإبراز بطاقته الشخصية ليثبت للناس صحة كلامه والاسم الذي يحمله.

وأوضح أن والده أطلق عليه هذا الاسم بسبب قصة حدث معه عندما كان جنديا في الجيش المصري، إذ في إحدى المعارك استشهد صديقه، الذي كان اسمه ”صلّ ”، فطلب منه قائده أن يسميه على اسم صديقه.

وأضاف أن والده، المدعو إسماعيل سالم سليم، لم يكتف بـ“صل“على غرار اسم صديقه، فقام بتسميته ”صل على النبي محمد“.

اطول اسم في العالم

"صل على النبي محمد اسماعيل" pic.twitter.com/Vg7WdHCHxI — عبدالعزيز صالح الخضيري (@AzizKhudiry) July 5, 2022

وشدد على أنه رغم غرابة الاسم واستهجان الناس له، إلا أنه يحبه ويعتز به، معتبرا أن ”ذكر اسمه بمثابة حسنات مكتسبة في كل مرة يسأله أحد عنه، فيقوم بالصلاة على النبي محمد“.

وتابع ا أنه رغم اعتزازه بالاسم، إلا أنه يواجه صعوبة في استيعاب الناس للأمر، إذ يعتقدون أنه لا يريد أن يذكر اسمه، وأنه يكرر فقط صلاته على النبي، فيضطر آنذاك لإخراج بطاقته الشخصية، كي يثبت صحة كلامه