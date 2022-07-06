شركة المطاحن العمانية تزف بشرى للعمانيين حول دعم الحكومة للقمح

وطن – في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كشفت شركة المطاحن العمانية عن تلقيها رسالة من الحكومة بدعم القمح، وذلك ابتداء من الأول من مايو/آيار للعام الحالي.

وأوضحت الشركة عبر إفصاح لها بأن هذا الدعم يأتي نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عالميا، وحرص الحكومة على عدم ارتفاع أسعار الطحين في السوق المحلي.

وأكدت الشركة بأنها سوف تفصح عن بيانات الدعم في القوائم المالية.

🔴 الحكومة تعلن عن دعمها لأسعار القمح في البلاد نظرًا لارتفاعه عالمياً وحرصاً منها على عدم تأثر المواطن بارتفاع سعره محلياً. pic.twitter.com/QoUL00XbFC — عُمان نيوز | OMAN NEWS (@oman1_news) July 6, 2022

وكانت شركة مطاحن صلالة العُمانية، قد أعلنت في مايو/آيار الماضي تعاقدها لشراء كمية من القمح تبلغ 180 ألف طن من جمهورية الهند وأستراليا، ومن المتوقع وصولها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

كميات متعاقد عليها تكفي لنهاية 2022

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن صلالة أحمد بن علوي الذهب، إن الكمية المتعاقد على شرائها تكفي حتى نهاية عام 2022.

وأشار “الذهب” إلى أن السفينة “فاليانت سومر” غادرت ميناء كاندلا الهندي متوجهة إلى ميناء صلالة بمحافظة ظفار محملة بـ 66 ألف طن من القمح ضمن الكمية التي تعاقدت عليها الشركة من جمهورية الهند، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركة تبحث حاليا تغطية احتياجاتها من القمح للنصف الأول من العام 2023، مشيرا إلى أن مطاحن صلالة تعد من أكبر المطاحن في سلطنة عمان وتعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن في اليوم، وتستورد أكثر من 400 ألف طن من القمح سنويا.

السلطنة لديها ما يكفي من القمح

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرا أن كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لديهما ما يكفي لتأمين احتياجاتهما من القمح.

وقال هيثم العريمي الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية قوله إن شحنتين من القمح وصلتا من الهند، وسوف تصل شحنة ثالثة قريبا.

يذكر أن مزارعي القمح في سلطنة عمان يتلقون بصورة مستمرة دعما حكوميا من بداية البذور وحتى التسويق، حيث يتم توزيع أطنان من مختلف الأصناف عليهم، وكذلك توفير آلات الحصاد لهم.

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