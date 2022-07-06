الرئيسيةالهدهدشركة المطاحن العمانية تزف بشرى للعمانيين حول دعم الحكومة للقمح
الهدهد

شركة المطاحن العمانية تزف بشرى للعمانيين حول دعم الحكومة للقمح

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
دعم القمح watanserb.com
الحكومة العمانية تقرر دعم القمح في السلطنة لتخفيف الأعباء على المواطنين

وطن – في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين، كشفت شركة المطاحن العمانية عن تلقيها رسالة من الحكومة بدعم القمح، وذلك ابتداء من الأول من مايو/آيار للعام الحالي.

وأوضحت الشركة عبر إفصاح لها بأن هذا الدعم يأتي نظرًا للارتفاع الحاد في أسعار الحبوب عالميا، وحرص الحكومة على عدم ارتفاع أسعار الطحين في السوق المحلي.

وأكدت الشركة بأنها سوف تفصح عن بيانات الدعم في القوائم المالية.

وكانت شركة مطاحن صلالة العُمانية، قد أعلنت في مايو/آيار الماضي تعاقدها لشراء كمية من القمح تبلغ 180 ألف طن من جمهورية الهند وأستراليا، ومن المتوقع وصولها خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

كميات متعاقد عليها تكفي لنهاية 2022

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطاحن صلالة أحمد بن علوي الذهب، إن الكمية المتعاقد على شرائها تكفي حتى نهاية عام 2022.

وأشار “الذهب” إلى أن السفينة “فاليانت سومر” غادرت ميناء كاندلا الهندي متوجهة إلى ميناء صلالة بمحافظة ظفار محملة بـ 66 ألف طن من القمح ضمن الكمية التي تعاقدت عليها الشركة من جمهورية الهند، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركة تبحث حاليا تغطية احتياجاتها من القمح للنصف الأول من العام 2023، مشيرا إلى أن مطاحن صلالة تعد من أكبر المطاحن في سلطنة عمان وتعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 طن في اليوم، وتستورد أكثر من 400 ألف طن من القمح سنويا.

السلطنة لديها ما يكفي من القمح

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرا أن كلا من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لديهما ما يكفي لتأمين احتياجاتهما من القمح.

وقال هيثم العريمي الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن العمانية قوله إن شحنتين من القمح وصلتا من الهند، وسوف تصل شحنة ثالثة قريبا.

يذكر أن مزارعي القمح في سلطنة عمان يتلقون بصورة مستمرة دعما حكوميا من بداية البذور وحتى التسويق، حيث يتم توزيع أطنان من مختلف الأصناف عليهم، وكذلك توفير آلات الحصاد لهم.

اقرأ أيضا:

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022.. انخفاض كبير

الهدهد

منخفض المونسون.. تحذيرات هامة للعمانيين بعد ما كشفته صور الأقمار الصناعية

الهدهد

الممثل الأمريكي “راين ويلسون” يزور سلطنة عمان ويوثق رحلته عبر إنستجرام..هذا ما قاله عنها!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

سلطنة عمان.. خبير أرصاد يكشف عن الطقس المتوقع في أيام العيد

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 4 يوليو 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

الأمطار الغزيرة بسلطنة عمان تتسبب بسقوط أعمدة الكهرباء (فيديو)

الهدهد

عمان: إنقاذ جوي مبهر لمصاب في حادث مروري أودى بحياة 4 أشخاص (فيديو)

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 3 يوليو 2022

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 2 يوليو 2022

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الجمعة 1 يوليو 2022.. انخفاض ملحوظ

الهدهد

“جعلته عبرة”.. محكمة عُمانية تُعاقب مواطنا أجبر طفلا على ممارسة أفعال جنسية

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا