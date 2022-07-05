الرئيسيةالهدهدالحج ليس آمناً.. السلطات السعودية تعتقل معتمرا فلسطينيا أمام الكعبة.. والتهمة غريبة!
الهدهد

الحج ليس آمناً.. السلطات السعودية تعتقل معتمرا فلسطينيا أمام الكعبة.. والتهمة غريبة!

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
اعتقال فلسطيني أمام الكعبة watanserb.com
السلطات السعودية اعتقلت معتمرا فلسطينيا بسبب الدعاء على اليهود

وطن – اعتقلت السلطات السعودية فلسطينيا من سكان قطاع غزة لمدة أسبوع بسبب دعائه على اليهود خلال تواجده أمام الكعبة المشرفة.

أفادت بذلك الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، حيث نقلت عن مصادر مطلعة، القول إنه تم اعتقال الفلسطيني (م.ع) بشكل تعسفي واحتجازه في ظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء على اليهود في الكعبة.

وأضافت المصادر أن تدخلات أمراء وأصحاب الشركات الحج أفضت إلى إطلاق سراح الفلسطيني المعتقل بعد أن أخذ تعهدا عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمده سبعة أعوام.

الحج ليس آمنا

وكان نشطاء قد أطلقوا حملة بعنوان “الحج ليس آمناً“، بمشاركة منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، وقد فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة.

وسلطت الحملة الضوء على جملة من الانتهاكات وعدد من التجاوزات يمارسها النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية.

وطالبت الحملة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف “تسييس” السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة.

وقالت الحملة إن وجـود المشاعر المقدسة ضمـن جغرافيـة الحكومة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج لا باعتبارهـا أفضـل دولـة أو أرشـد حـكـم بـل بحـكـم موقـع مكة المكرمـة والمدينة المنورة في نطاقهـا الجغـرافي، وهـذا أمـر مـلـزم لهـا.

وأضاف البيان أنه على السلطات السعودية القيام بإعداد وتنظيم وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، والاضطلاع بمسؤوليتها الكاملـة حيـال ذلك أمام العالم بأكمله، مـن غـيـر مـن ولا أذى، وهو أمـر التـزم بـه كل مـن قـدر أن يكون حاكما لبلاد تضم هذه المشاعر، حتى في الجاهلية قبل الإسلام.

واتهم البيان الحكومة السعودية، بـ”تعمد تسييس الحرمين وبشكل واضح ومتكرر، وجعـل الحـج والعمـرة أداة للقمـع ووسيلة لتصفية الخصوم، وطريقـا لـدعـم أنظمـة قمعيـة، فقـد اعتقلت قوات الأمن السعودي عـددا مـن حـجـاج بعض الدول الذين يعيشون في المنفى مثل مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحجاج الأقلية المسلمة الصينية كالإيغور”..

وأشار إلى أن الحكومـة السـعودية عمدت بعـد أن منحـت تأشيرات نظاميـة تقتضـي الحمايـة والرعايـة إلـى اعتقال أعـداد مـن الحجاج والـزوار وتسليمهم لدولهـم وأنظمتهم المشهورة بقمعها وانتهاكها للحقوق.

وشدد بيان الحملة على أن “السعودية ما فتئت تستخدم منبـر الحرمين الشريفين كأداة لتلميع سياسات نظام محمد بن سلمان، ولوحة دعائية له”.

وأكد الموقعون على رفض وإدانة “استخدام الحج والعمرة، أداة سياسية، أو وسيلة للبطش واستدراج الآمنين واعتقالهم من الحرم، الـذي مـن دخـلـه كان آمنـا أو مصيـدة لتسليم ضيوف الرحمن قربانـا للأنظمة القمعيـة، كمـا هـو الحاصـل الآن في تسليم مسـلمي تركستان الشرقية للنظام الدموي في الصيـن”.

وناشد البيان “كافة المنظمات الإسلامية، والجمعيات والمجامع العلمائية، والمنظمات الحقوقية، إلى القيام بواجبهم في دفع الضرر عن بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإدراج حقوق الحجاج والمعتمرين ضمن قوائم الحقوق والمعايير”.

وقد أكدت منظمة سند الحقوقية، أن للحملة مبررات تتلخص في قيام النظام السعودي باستدراج الحجاج والمعتمرين من خلال منحهم تأشيرات نظامية للحج والعمرة ليتم اعتقالهم عند وصولهم، ثم ترحيلهم إلى بلدان أخرى تتعرض حياتهم فيها للخطر. كما أنه يمنع اشخاص من الحج بسبب مواقفهم تجاه بعض القضايا أو ممارستهم حرية التعبير.

ولفتت المنظمة إلى منع الحكومة السعودية عدداً من حجاج دول الخليج وغيرها وعدداً من علماء ودعاة ومفكري المسلمين من أداء فريضة الحج أو أداء العمرة؛ بسبب موقف خاص للنظام السعودي، أو بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم الفكرية.

وانضمت المنظمة إلى المطالبة لجميع المؤسسات الإسلامية والمنظمات الحقوقية القيام بواجبهم في دفع الضرر عن ضيوف بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وإدراج حقوق الحجاج والمعتمرين ضمن قوائم الحقوق ومعاييرها وضمن مقاييس الشفافية العالمية.

وكانت مصادر حقوقية قد كشفت أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ عبدالعليم عبدالله عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي، وأحد مرافقيه داخل الحرم المكي بسبب الدعاء على رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه.

وقال منظمة سند الحقوقية في تغريدة عبر “تويتر”: “أنباء عن اعتقال الشيخ عبدالعليم عبدالله عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي، وأحد مرافقيه داخل الحرم المكي بتهمة رفع الصوت بالدعاء.. سند ومنظمات أخرى قد أطلقت تحذيراً منتصف الشهر الحالي أن الحج ليس آمنا رغم دعاوى النظام الزائفة أن دخول الحجاج بسلام”.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

مراسل عسكري إسرائيلي يتجرأ على أحد مساجد الرياض: أنا الملك

الهدهد

رقص فاضح لأجنبيات في السعودية يثير الجدل بموسم الحج (فيديو)

الهدهد

هيفاء بنت محمد والشيهانة العزاز.. “بلومبيرغ” تتناول تصعيد سيدتين لمناصب بارزة بالسعودية

الهدهد

شبيه طلال مداح يلفت الأنظار في موسم جدة (فيديو)

الهدهد

بيع رسمي لمصر.. تفاصيل اتفاقية سرية بين الحكومة المصرية وصندوق الاستثمار السعودي

الهدهد

سعوديون يسرقون الألعاب في آخر يوم بموسم جدة (شاهد)

الهدهد

فيديوهات رقص شباب وفتيات في السعودية تثير الغضب بالتزامن مع الحج

الهدهد

“فتح المسجد النبوي للصهاينة”.. كاتب إسرائيلي يوثق فضيحة جديدة لمحمد بن سلمان

الهدهد

رقص شباب وفتيات بحفل مختلط في السعودية بالتزامن مع موسم الحج (فيديو)

الهدهد

الكشف عن مساعي إسرائيلية لإبرام صفقة أسلحة ضخمة مع السعودية خلال زيارة بايدن

الهدهد

من هو الشيخ محمد بن ناصر العبودي الذي حزن على وفاته السعوديين؟!

حياتنا

حفل مختلط.. رقص جريء بين شاب وفتاة يثير ضجة في السعودية (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا