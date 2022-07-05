الحج ليس آمناً.. السلطات السعودية تعتقل معتمرا فلسطينيا أمام الكعبة.. والتهمة غريبة!

وطن – اعتقلت السلطات السعودية فلسطينيا من سكان قطاع غزة لمدة أسبوع بسبب دعائه على اليهود خلال تواجده أمام الكعبة المشرفة.

أفادت بذلك الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، حيث نقلت عن مصادر مطلعة، القول إنه تم اعتقال الفلسطيني (م.ع) بشكل تعسفي واحتجازه في ظروف صعبة لمدة أسبوع كامل لقيامه بالدعاء على اليهود في الكعبة.

وأضافت المصادر أن تدخلات أمراء وأصحاب الشركات الحج أفضت إلى إطلاق سراح الفلسطيني المعتقل بعد أن أخذ تعهدا عليه بعدم دخوله الأراضي السعودية لمده سبعة أعوام.

#الحج_ليس_آمنا 🔻

علماء ، وأدباء ، ومفكرين يمنعون من الحج ويسمح لليهود بالوصول لارض الحرمين

و مئات الالاف من المسلمين يمنعون من الحج واصبحت مسرحا ومرتعا لليهود ويمنع المسلمون من #الحج

شاهد👇🏻 pic.twitter.com/sVAISqh9Xe — آمنة الحارثي ❤️🤍🖤 (@Amene_Al_Harthy) July 3, 2022

الحج ليس آمنا

وكان نشطاء قد أطلقوا حملة بعنوان “الحج ليس آمناً“، بمشاركة منظمات حقوقية ومؤسسات علمية، وقد فضحت انتهاكات واستغلال النظام السعودي لإدارة الحج والعمرة.

وسلطت الحملة الضوء على جملة من الانتهاكات وعدد من التجاوزات يمارسها النظام السعودي ضد الحجاج والمعتمرين وزوار الأماكن المقدسة في السعودية.

في قديم الزمان كان #الحج له متعة جميله وان كان متعب في السفر

وكنت تحس بإحساس جميل

اما الان اصبح #الحج استثمار واصبح مصيده للمسلمين

في ضل حكم #ال_سعود المحتل اصبح #الحج_ليس_آمنا والان ستباع ارضي #مكة و. #المدينة_المنورة. الى #اليهود

والمشكله الاساسية في الشعب الذي يشاهد مثل الحجر pic.twitter.com/kUVsE5pefb — رادار_حركة_الاصلاحⓇ (@IslahRadar) July 4, 2022

وطالبت الحملة بمشاركة مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة والعديد من الشخصيات، بوقف “تسييس” السلطات السعودية لملفي الحج والعمرة.

وقالت الحملة إن وجـود المشاعر المقدسة ضمـن جغرافيـة الحكومة السعودية يوجـب عليهـا القيـام بحقوق الحجيج لا باعتبارهـا أفضـل دولـة أو أرشـد حـكـم بـل بحـكـم موقـع مكة المكرمـة والمدينة المنورة في نطاقهـا الجغـرافي، وهـذا أمـر مـلـزم لهـا.

وأضاف البيان أنه على السلطات السعودية القيام بإعداد وتنظيم وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، والاضطلاع بمسؤوليتها الكاملـة حيـال ذلك أمام العالم بأكمله، مـن غـيـر مـن ولا أذى، وهو أمـر التـزم بـه كل مـن قـدر أن يكون حاكما لبلاد تضم هذه المشاعر، حتى في الجاهلية قبل الإسلام.

واتهم البيان الحكومة السعودية، بـ”تعمد تسييس الحرمين وبشكل واضح ومتكرر، وجعـل الحـج والعمـرة أداة للقمـع ووسيلة لتصفية الخصوم، وطريقـا لـدعـم أنظمـة قمعيـة، فقـد اعتقلت قوات الأمن السعودي عـددا مـن حـجـاج بعض الدول الذين يعيشون في المنفى مثل مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحجاج الأقلية المسلمة الصينية كالإيغور”..

وأشار إلى أن الحكومـة السـعودية عمدت بعـد أن منحـت تأشيرات نظاميـة تقتضـي الحمايـة والرعايـة إلـى اعتقال أعـداد مـن الحجاج والـزوار وتسليمهم لدولهـم وأنظمتهم المشهورة بقمعها وانتهاكها للحقوق.

وشدد بيان الحملة على أن “السعودية ما فتئت تستخدم منبـر الحرمين الشريفين كأداة لتلميع سياسات نظام محمد بن سلمان، ولوحة دعائية له”.

وأكد الموقعون على رفض وإدانة “استخدام الحج والعمرة، أداة سياسية، أو وسيلة للبطش واستدراج الآمنين واعتقالهم من الحرم، الـذي مـن دخـلـه كان آمنـا أو مصيـدة لتسليم ضيوف الرحمن قربانـا للأنظمة القمعيـة، كمـا هـو الحاصـل الآن في تسليم مسـلمي تركستان الشرقية للنظام الدموي في الصيـن”.

وناشد البيان “كافة المنظمات الإسلامية، والجمعيات والمجامع العلمائية، والمنظمات الحقوقية، إلى القيام بواجبهم في دفع الضرر عن بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإدراج حقوق الحجاج والمعتمرين ضمن قوائم الحقوق والمعايير”.

وقد أكدت منظمة سند الحقوقية، أن للحملة مبررات تتلخص في قيام النظام السعودي باستدراج الحجاج والمعتمرين من خلال منحهم تأشيرات نظامية للحج والعمرة ليتم اعتقالهم عند وصولهم، ثم ترحيلهم إلى بلدان أخرى تتعرض حياتهم فيها للخطر. كما أنه يمنع اشخاص من الحج بسبب مواقفهم تجاه بعض القضايا أو ممارستهم حرية التعبير.

يا الله بحق محمد و آل محمد

طهّر لنا #مكة_المكرمة و #المدينة_المنورة

من رجس #آل_سعود

لنعود لها حاجين ومُعتمرين.. و نكون آمنين في أقرب وقت يا الله 🙏#الحج_ليس_آمنا ما دام ياهود خيبر يبطشون.. pic.twitter.com/eW0JmjAqsF — Marwa (🐦🔄) (@marwa14tw) July 2, 2022

ولفتت المنظمة إلى منع الحكومة السعودية عدداً من حجاج دول الخليج وغيرها وعدداً من علماء ودعاة ومفكري المسلمين من أداء فريضة الحج أو أداء العمرة؛ بسبب موقف خاص للنظام السعودي، أو بسبب مواقفهم السياسية وآرائهم الفكرية.

وانضمت المنظمة إلى المطالبة لجميع المؤسسات الإسلامية والمنظمات الحقوقية القيام بواجبهم في دفع الضرر عن ضيوف بيت الله ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم وإدراج حقوق الحجاج والمعتمرين ضمن قوائم الحقوق ومعاييرها وضمن مقاييس الشفافية العالمية.

يحدث فقط في #السعودية

اعتقال عبد العليم عبد الله شرعي فيلق الشام وعضو مجلس الأمناء في المجلس الاسلامي في #الحرم_المكي

قبل قليل

بتهمة رفع الصوت في الدعاء على بشار الأسد ومعه احد المرشدين الآخرين

الحج اصبح مصيدة للمسلمين لكي ينعم بها اعداء الله#الحج_ليس_آمنا#ثورة_لا_تحتمل_التأجيل pic.twitter.com/ovh2tiVSaI — رادار_حركة_الاصلاحⓇ (@IslahRadar) June 28, 2022

وكانت مصادر حقوقية قد كشفت أن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ عبدالعليم عبدالله عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي، وأحد مرافقيه داخل الحرم المكي بسبب الدعاء على رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب ضد شعبه.

وقال منظمة سند الحقوقية في تغريدة عبر “تويتر”: “أنباء عن اعتقال الشيخ عبدالعليم عبدالله عضو مجلس الأمناء في المجلس الإسلامي، وأحد مرافقيه داخل الحرم المكي بتهمة رفع الصوت بالدعاء.. سند ومنظمات أخرى قد أطلقت تحذيراً منتصف الشهر الحالي أن الحج ليس آمنا رغم دعاوى النظام الزائفة أن دخول الحجاج بسلام”.