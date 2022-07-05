أب يقتل ابنيه في عجلون بعد ساعات من مقتل طفلتين على يد والدهما في الرمثا!

وطن – بعد ساعات من الكشف عن قيام أب أردني بقتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله بلواء الرمثا، أقدم شخص سبعيني على قتل ابنيه في محافظة عجلون.

أب يقتل ابنيه في عجلون

وقال بيان مقتصب لمديرية الأمن العام الأردني على تويتر: “اقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع ابناءه الاثنين في محافظة عجلون على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما وفتح تحقيق الحادثة”.

اقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع ابناءه الاثنين في محافظة عجلون على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما وفتح تحقيق الحادثة#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/0tSBuCKLDe — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 5, 2022

وعبّر مغرّدون أردنيون عن صدمتهم من الجريمة، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الرمثا، وقال أحد المغرّدين: “مالذي يحدث..؟؟ هل القضاء “الناعم” لايردع هؤلاء المجرمين مع تكرار حالات الجرائم والعنف في المجتمع الاردني التي أصبحت ظاهرة”.

#عاجل| سبعيني يقتل أبنائه الاثنين في عجلون اثر خلافات مالية.. بعد الجريمه الوحشية التي هزت #الاردن بقتل اب لطفلتيه في #الرمثا ودفنهما في حفره بجانب المنزل. مالذي يحدث..؟؟ هل القضاء "الناعم" لايردع هؤلاء المجرمين مع تكرار حالات الجرائم والعنف في المجتمع الاردني التي أصبحت ظاهرة — Maya rahhal (@Maya1media) July 5, 2022

بينما علقّ مغرد ثانٍ: “اذا الأب صار يقتل أولاده بكل برودة اعصاب .. يارب عفوك ولطفك ورحمتك . الآن جريمة قتل في عجلون منطقة راجب اب يقتل اولاده الاثنين رمي برصاص مجرم وليس اب .. حسبي الله ونعم الوكيل فيه”.

اذا الأب صار يقتل أولاده بكل برودة اعصاب .. يارب عفوك ولطفك ورحمتك

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الآن جريمة قتل في #عجلون منطقة #راجب اب يقتل اولاده الاثنين رمي برصاص

مجرم وليس اب .. حسبي الله ونعم الوكيل فيه

# — حسن جمال عنانزه ⁦🇯🇴 ✪ (@hasananazeh) July 5, 2022

كما علّقت الصحفية هديل نماس: “نستيقظ على جريمة بشعة لأب يقتل ابنتيه بالضرب، والآن جريمة أسرية أخرى تظهر هشاشة المنظومة الأسرية بالمجتمع، ماذا نحتاج لردع هذه البشاعة؟”.

الأمن العام: اقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع أبنائه الاثنين في محافظة عجلون على إطلاق النار عليهما مما أدى لوفاتهما وفتح تحقيق الحادثة.

نستيقظ على جريمة بشعة لأب يقتل ابنتيه بالضرب، والآن جريمة أسرية أخرى تظهر هشاشة المنظومة الأسرية بالمجتمع، ماذا نحتاج لردع هذه البشاعة؟ — hadeel nammas|هديل نماس (@hadeelnammas) July 5, 2022

فيما كتبت مغردة: “الله يعافينا ويطلعنا من هالفتن سالميين ..”.

أب يقتل نجليه رميا بالرصاص في عجلون

💔 ان لله وان اليه راجعون

الله يعافينا ويطلعنا من هالفتن سالميين .. — 𝑵𝒂𝒈𝒉𝒂𝒎 𝒆𝒃𝒏 𝒏𝒐𝒖𝒉 𓃗 (@nagham_turki) July 5, 2022

كما علّقت مغردة اخرى: “من شوي أب قتل أولاده التنين براجب/عجلون، الله يرحمنا و يجيرنا من هالزّمان اللي عايشين فيه الواحد كل شوي بيسمع خبر بغم البال”.

من شوي أب قتل أولاده التنين براجب/عجلون، الله يرحمنا و يجيرنا من هالزّمان اللي عايشين فيه الواحد كل شوي بيسمع خبر بغم البال — أسيلة (@aseel_ananzeh) July 5, 2022

جريمة الرمثا سبقت جريمة عجلون بساعات

واستيقظ الأردنيون صباح الثلاثاء، على جريمة قتل بشعة ارتكبها رجل أردني بعد أن أقدم على قتل طفلتيه ضرباً بعصا ودفنهمها بمحيط المنزل.

جاء ذلك، بعدما أبلغت سيدة تحمل جنسية دولة عربية الأمن العام الأردني، بأنها تخشى على حياة أطفالها الأربعة الذين يتواجدون عند والدهم في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن حيث يعاني من أمراض نفسية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان، إنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط الأب، وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة).

وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهما باستمرار، وأكدا أنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عاماً، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

إلقاء القبض على شخص قتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله في لواء الرمثا للتفاصيل|| https://t.co/CT0CUKd5f4#الأمن_العام #الأردن pic.twitter.com/JmcSq1dUnY — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) July 5, 2022

واعترف الأب أنه قبل 10 أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها ودفنها في محيط المنزل.

بعد ذلك بأيام قام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك، وألقى بجثمانها داخل حفرة بجانب المنزل.

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الماضية جريمة مروّعة وقعت في حرم جامعة العلوم التطبيقية، حينما أقدم شاب على قتل الطالبة إيمان ارشيد، بإطلاق النار عليها، ثمّ فراره، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في الوصول إليه، لكنّه انتحر بمسدسه خلال محاصرته .