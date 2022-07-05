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أب يقتل ابنيه في عجلون بعد ساعات من مقتل طفلتين على يد والدهما في الرمثا!

بسبب خلافات مالية ..

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أب يقتل ابنيه في عجلون watanserb.com
وفق الأمن الأردني فإنّ جريمة عجلون وقعت بسبب خلافات مالية

وطن – بعد ساعات من الكشف عن قيام أب أردني بقتل طفلتيه ودفنهما في محيط منزله بلواء الرمثا، أقدم شخص سبعيني على قتل ابنيه في محافظة عجلون.

أب يقتل ابنيه في عجلون

وقال بيان مقتصب لمديرية الأمن العام الأردني على تويتر: “اقدم شخص سبعيني واثر خلافات مالية مع ابناءه الاثنين في محافظة عجلون على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما وفتح تحقيق الحادثة”.

وعبّر مغرّدون أردنيون عن صدمتهم من الجريمة، والتي جاءت بعد ساعات من جريمة الرمثا، وقال أحد المغرّدين: “مالذي يحدث..؟؟ هل القضاء “الناعم” لايردع هؤلاء المجرمين مع تكرار حالات الجرائم والعنف في المجتمع الاردني التي أصبحت ظاهرة”.

بينما علقّ مغرد ثانٍ: “اذا الأب صار يقتل أولاده بكل برودة اعصاب .. يارب عفوك ولطفك ورحمتك . الآن جريمة قتل في عجلون منطقة راجب اب يقتل اولاده الاثنين رمي برصاص مجرم وليس اب .. حسبي الله ونعم الوكيل فيه”.

كما علّقت الصحفية هديل نماس: “نستيقظ على جريمة بشعة لأب يقتل ابنتيه بالضرب، والآن جريمة أسرية أخرى تظهر هشاشة المنظومة الأسرية بالمجتمع، ماذا نحتاج لردع هذه البشاعة؟”.

فيما كتبت مغردة: “الله يعافينا ويطلعنا من هالفتن سالميين ..”.

كما علّقت مغردة اخرى: “من شوي أب قتل أولاده التنين براجب/عجلون، الله يرحمنا و يجيرنا من هالزّمان اللي عايشين فيه الواحد كل شوي بيسمع خبر بغم البال”.

جريمة الرمثا سبقت جريمة عجلون بساعات 

واستيقظ الأردنيون صباح الثلاثاء، على جريمة قتل بشعة ارتكبها رجل أردني بعد أن أقدم على قتل طفلتيه ضرباً بعصا ودفنهمها بمحيط المنزل.

أردني يقتل طفلتيه في الرمثا watanserb.com
الطفلتان اللتان قتلهما والدهما في الرمثا

جاء ذلك، بعدما أبلغت سيدة تحمل جنسية دولة عربية الأمن العام الأردني، بأنها تخشى على حياة أطفالها الأربعة الذين يتواجدون عند والدهم في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن حيث يعاني من أمراض نفسية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي في بيان، إنه فور تلقي تلك المعلومات تم التحرك للمكان وضبط الأب، وبالبحث عن أبنائه الأربعة، وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة).

وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهما باستمرار، وأكدا أنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عاماً، بعد ضربهما بعنف بواسطة أداة راضة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

واعترف الأب أنه قبل 10 أيام ضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها ودفنها في محيط المنزل.

بعد ذلك بأيام قام بضرب الأخرى التي توفيت كذلك، وألقى بجثمانها داخل حفرة بجانب المنزل.

نقل إحدى الطفلتين من موقع جريمة الرمثا
نقل إحدى الطفلتين من موقع جريمة الرمثا

وشهدت المملكة خلال الأسابيع الماضية جريمة مروّعة وقعت في حرم جامعة العلوم التطبيقية، حينما أقدم شاب على قتل الطالبة إيمان ارشيد، بإطلاق النار عليها، ثمّ فراره، قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في الوصول إليه، لكنّه انتحر بمسدسه خلال محاصرته .

قاتل إيمان ارشيد watanserb.com
قاتل إيمان ارشيد
المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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