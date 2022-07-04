الشرطة أصابته بـ60 طلقة.. فيديو لمقتل شاب من أصول إفريقية يثير غضبا في الولايات المتحدة

وطن – تظاهر مئات الأشخاص في مدينة أكرون بولاية أوهايو شمالي الولايات المتحدة، وذلك بعد بثّ مقطع فيديو عنيف جدا يوثق إطلاق ضباط الشرطة النار بكثافة على شاب من أصول إفريقية يدعى جايلاند والكر، ما أدى إلى مقتله.

وفيما قال محامي القتيل إنّه أصيب بـ60 طلقة، فقد سار حشد من السكان نحو دار بلديّة المدينة، ورفعوا لافتات تُطالب بـ”العدالة لجايلاند”.

وقُتل جايلاند ووكر، البالغ من العمر 25 عامًا، في 27 يونيو الماضي، أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مرورية.

#شاهد | لحظات إطلاق 8 رجال شرطة النارَ بكثافة على شابّ من أصول إفريقية في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية الأسبوع الماضي بعد أن فرّ من كمين مروري. pic.twitter.com/aal0CPZT8F — TRT عربي (@TRTArabi) July 4, 2022

في السياق، دعت جمعيات مناهضة للعنصرية إلى احتجاجات حظيت بالفعل باستجابة واسعة في المدينة التي تقطنها 190 ألف نسمة والقريبة من كليفلاند.

وظلت هذه المسيرات سلميّة، باستثناء بعض التوتر الذي سجل عندما اقترب متظاهرون من طوق أمني وشتموا عناصر الشرطة.

مظاهرات حاشدة بمدينة #أوهايو الأميركية بعد بث فيديو لمقتل شاب من أصول أفريقية بوابل من رصاص الشرطة خلال محاولة فراره لارتكابه مخالفة مرورية#أميركا#العربية pic.twitter.com/tPBhn06TSi — العربية (@AlArabiya) July 4, 2022

ونشرت السلطات معدات ثقيلة مثل كاسحات الجليد، في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته ومنعا لوصول المحتجين إلى محطيه.

كما وجه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية، دعوات إلى التهدئة.

وكانت الشرطة قد تحدثت عن أن السائق الشاب أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة.

الشرطة الأميركية تعرض تفاصيل قتل شاب من أصول إفريقية بـ60 رصاصة

التفاصيل: https://t.co/pX3foxXdIy#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/uf4ZxeyaFe — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) July 4, 2022

وأضافت في بيان: “تصرفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت وأطلقوا النار من أسلحتهم فقتلوا المشتبه به خلال فراره”.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على سلاح في السيارة التي تركها السائق الشاب.

في الوقت نفسه، أوقفت الشرطة إداريا عناصرها المعنيين بمقتل الشاب في انتظار انتهاء التحقيق القضائي.

كما فتحت تحقيقا داخليا إذا ما ترد من أن ثمانية شرطيين أطلقوا أكثر من 90 رصاصة باتجاه ووكر، إذ قالت منظمة حياة السود مهمة (بلاك لايفز ماتر): “أصابوه 60 مرة”.

في السياق، طالبت عائلة ووكر السلطات بإعطائها توضيحات، داعية إلى أن تظل المظاهرات الغاضبة سلمية.

وصرح بوبي ديسيلو، محامي أسرة ووكر: “لم يكن وحشا، لم يكن شخصا شارك في جريمة بحياته”.

فيما قالت قريبته لاجوانا ووكر دوكينز: “كان جايلاند شابا لطيفا ولم يسبب أي مشكلة أبدا”.

اقرأ ايضا: