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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 4 يوليو 2022.. انخفاض محدود

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان

وطن – سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الاثنين 4 يوليو 2022، انخفاضا محدودا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.44 ريالا للجرام، ما يعادل 58.32 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.57 ريال للجرام ما يعادل 53.46 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.64 ريال بما يعادل 51.03 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.83 ريالا، أي ما يعادل 43.74 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.09 ريال بما يعادل 34.02 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.22 ريال بما يعادل 29.16 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الاثنين 697.89 ريال بما يعادل 1,814 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 157.08 ريال بما يعادل 408.22 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,440 ريالًا بما يعادل 58,315 دولارًا.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار مجموعة الدول السبع بحظر واردات المعدن الروسي ومع استمرار ترقب المخاوف الاقتصادية.

وسجلت أسعار الذهب خسائر شهرية وفصلية مع تشديد السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى.

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.6% أو ما يعادل 10.20 دولار لتصل إلى 1807.30 دولار للأوقية.

وسجلت عقود الذهب تراجعًا بنسبة 2.2% في شهر يونيو الماضي، مع تحقيق خسائر بنحو 7.7% في الربع الثاني من هذا العام وبنسبة 1.6% منذ بداية العام الجاري.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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