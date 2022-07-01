زواج رجل الأعمال التركي لوسيان أركاس من حبيبته التي تصغره بـ42 عاماً (شاهد)

وطن- تداول ناشطون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل زواج لوسيان أركاس، أحد أغنى رجال الأعمال في تركيا، ورئيس مجلس إدراة شركة “أركاس”

ووفقا لما هو متداول، فإن هذا الزواج هو الرابع للوسيان أركاس، صاحب شركة “أركاس”، التي يبلغ عدد فروعها 61 في تركيا، حيث التقى حبيبته في أحد مكاتب الشركة.

لقاء “أركاس” بزوجته الجديدة

التقى لوسيان أركاس وميرف صقلي في برج ميسترال، حيث تمتلك شركة أركاس أيضًا مكاتب فيه، وقد بدأوا المواعدة منذ بضعة أشهر

حفل زفاف لوسيان أركاس

وبحسب ما أكدته وسائل إعلام تركية، فقد تزوج رجل الأعمال لوسيان أركاس البالغ من العمر 77 عاماً من حبيبته فيرفي صقلي البالغة من العمر 35 عاماً.



وأقيم حفل الزفاف في أزمير مسقط رأس لوسيان، وحضره القنصل الفرنسي في تركيا.

كما حضر أفراد عائلة “أركاس” والتقطوا صورا مع الأزواج في الحفل الذي حضره شخصيات بارزة من عالم الأعمال والحياة الاجتماعية

يشار إلى لوسيان أركاس قد احتل المرتبة 33 في قائمة أغنى الأتراك في العام 2017.