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زواج رجل الأعمال التركي لوسيان أركاس من حبيبته التي تصغره بـ42 عاماً (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حفل زواج لوسيان أركاس watanserb.com
حفل زواج لوسيان أركاس

وطن- تداول ناشطون أتراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل زواج لوسيان أركاس، أحد أغنى رجال الأعمال في تركيا، ورئيس مجلس إدراة شركة “أركاس

ووفقا لما هو متداول، فإن هذا الزواج هو الرابع للوسيان أركاس، صاحب شركة “أركاس”، التي يبلغ عدد فروعها 61 في تركيا، حيث التقى حبيبته في أحد مكاتب الشركة.

لقاء “أركاس” بزوجته الجديدة

التقى لوسيان أركاس وميرف صقلي في برج ميسترال، حيث تمتلك شركة أركاس أيضًا مكاتب فيه، وقد بدأوا المواعدة منذ بضعة أشهر

حفل زفاف لوسيان أركاس

وبحسب ما أكدته وسائل إعلام تركية، فقد تزوج رجل الأعمال لوسيان أركاس البالغ من العمر 77 عاماً من حبيبته فيرفي صقلي البالغة من العمر 35 عاماً.

وأقيم حفل الزفاف في أزمير مسقط رأس لوسيان، وحضره القنصل الفرنسي في تركيا.

كما حضر أفراد عائلة “أركاس” والتقطوا صورا مع الأزواج في الحفل الذي حضره شخصيات بارزة من عالم الأعمال والحياة الاجتماعية

يشار إلى لوسيان أركاس قد احتل المرتبة 33 في قائمة أغنى الأتراك في العام 2017.

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المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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