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رياضة

راتب محمد صلاح.. صحيفة تكشف عن المبلغ الضخم الذي سيتقاضاه من “ليفربول” بعد تجديد عقده

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
راتب محمد صلاح watanserb.com
راتب محمد صلاح

وطن- بعد ساعات من إعلان نادي “ليفربول” الإنجليزي عن تجديد عقد اللاعب المصري محمد صلاح الذي انضم إليه عام 2017، كشفت صحيفة ”ميرور“ عن راتبه الجديد والذي سيجعله الأغلى في تاريخ ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن “صلاح، الذي أنهى الموسم الماضي في صدارة هدافي الريدز الموسم الماضي، كان في السابق على صفقة مستمرة حتى عام 2023. الصفقة الجديدة ستبقيه في ليفربول حتى عام 2025 ، مع الصفقة التي تجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي مع أجر يزيد عن 350.000 جنيه إسترليني في الأسبوع”، وهو ما يزيد عن 150 ألف دولار عن راتبه السابق.

محمد صلاح يعلق

وفي أول تعليق له على تجديد عقده، قال صلاح لموقع ليفربول: ”أشعر بشعور رائع، وأنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع“.

وأضاف: ”أعتقد أن التجديد يستغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على الخطوة التالية“.

وتابع صلاح الذي توج مع ليفربول بجائزة هداف الدوري الإنجليزي في ثلاث مناسبات: ”أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم. في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربع بطولات، لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين“.

ورأى صلاح أن ليفربول ”في وضع جيد للقتال من أجل كل البطولات“.

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تعاقدات جديدة

وأردف: ”لدينا تعاقدات جديدة أيضا. نحتاج فقط إلى مواصلة العمل الجاد، ولدينا رؤية جيدة، وأن نكون إيجابيين ونسعى إلى كل شيء مرة أخرى“.

ووجه صلاح حديثه لجماهير ليفربول قائلا: ”رسالتي للجماهير هي أن لاعبي الفريق يريدون تقديم أفضل ما لدينا في الموسم المقبل لمحاولة الفوز بكل الألقاب“.

وأكمل: ”كالعادة، تبقون خلفنا وتعطونا دفعة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنفوز بالبطولات مرة أخرى معا“.

وكان عقد صلاح القديم مع ليفربول، سينتهي في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول

وكان نادي ليفربول الإنجليزي، قدأعلن اليوم الجمعة، عن توقيع عقد جديد ”طويل الأمد“ مع نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى صفوفه عام 2017، ليسدل الستار على أشهر من الشكوك والتكهنات والجدل بشأن مستقبله.

ويأتي الاتفاق بعد مغادرة شريكه المهاجم السنغالي ساديو ماني ليفربول الشهر الماضي للانضمام إلى بايرن ميونيخ عملاق الدوري الألماني لثلاثة أعوام.

قضي الأمر .. محمد صلاح يُجدد عقده مع ليفربول ل3 مواسم قادمة (فيديو)

المصدرتويتر، صحيفة ميرور، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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