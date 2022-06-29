الرئيسيةحياتنالماذا لا يجب تخزين البطاطس بالقرب من التفاح أو البصل؟
حياتنا

لماذا لا يجب تخزين البطاطس بالقرب من التفاح أو البصل؟

تخزينها مع الخضروات الشائعة هو في الواقع "خطأ"

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا لا يجب تخزين البطاطس بالقرب من التفاح أو البصل؟ watanserb.com
يفضل تخزين البطاطس في مكان بارد وجاف

وطن– عادةً ما يتم تخزين البطاطس في خزانة المطبخ، ولكن وفقًا للخبراء، قد يكون تخزينها جنبًا إلى جنب مع بعض الفواكه والخضروات ضارًا.

فما هو أفضل مكان لتخزين البطاطس؟

بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية. يفضل تخزين البطاطس في مكان بارد وجاف.

ومع ذلك فالثلاجة شديدة البرودة وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يختارون الاحتفاظ بها في خزائن المطبخ.

ومع ذلك، فإن تخزينها جنبًا إلى جنب مع الخضروات الشائعة هو في الواقع “خطأ” وفقًا لخبراء من WebMB.

غاز الإيثيلين

كما يشرح الخبراء أنه لا ينبغي أبدًا تخزين البطاطس جنبًا إلى جنب مع التفاح أو البصل، حيث ينتج كل من التفاح والبصل غاز الإيثيلين، والذي يمكن أن يتسبب في إنبات البطاطس.

وغاز الإيثيلين مادة طبيعية تؤدي إلى نضج الثمار، ويمكن أن يطلق الثوم الغازات أيضًا، لذا يجب إبعاده عن البطاطس.

وبدلاً من ذلك ينصح الخبراء بحفظ التفاح في درج هش والبطاطس في خزانة منفصلة، ويجب تخزين البطاطس في منطقة مظلمة وباردة حتى لا تفسد أو تنبت.

ويقلل حفظ البطاطس في مكان مظلم من خطر تعفنها. ويمكن أن يؤدي التعرض للضوء أو الرطوبة إلى تعفن جلدة البطاطس.

ومن الأفضل تخزين البطاطس في كيس ورقي لتقليل مخاطر الإنبات، وسيسمح لها ذلك أيضًا بالتهوية الكافية. وإذا نبتت البطاطس بشكل غير متوقع في وقت مبكر جدًا، فقد تظل قادرًا على إنقاذها.

ويقول الخبراء إن البطاطس المنبتة آمنة للأكل، لكن يجب إزالة البراعم باستخدام طرف مقشرة خضروات أو أي أداة أخرى.

وتعتبر براعم البطاطس سامة نظرًا لتركيزها المرتفع المحتمل من مادة جلايكو ألكالويدس، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي.

أفضل طريقة لتخزين البصل

من جهة أخرى، يجب تخزين البصل في مكان جيد التهوية.

وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يخزنون البصل بشكل شائع في الخزائن، إلا أن الخبراء ينصحون بإبقائه على سطح الطاولة في المطبخ.

 

المصدرإكسبرس البريطانية - ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا