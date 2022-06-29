لماذا لا يجب تخزين البطاطس بالقرب من التفاح أو البصل؟

وطن– عادةً ما يتم تخزين البطاطس في خزانة المطبخ، ولكن وفقًا للخبراء، قد يكون تخزينها جنبًا إلى جنب مع بعض الفواكه والخضروات ضارًا.

فما هو أفضل مكان لتخزين البطاطس؟

بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية. يفضل تخزين البطاطس في مكان بارد وجاف.

ومع ذلك فالثلاجة شديدة البرودة وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يختارون الاحتفاظ بها في خزائن المطبخ.

ومع ذلك، فإن تخزينها جنبًا إلى جنب مع الخضروات الشائعة هو في الواقع “خطأ” وفقًا لخبراء من WebMB.

غاز الإيثيلين

كما يشرح الخبراء أنه لا ينبغي أبدًا تخزين البطاطس جنبًا إلى جنب مع التفاح أو البصل، حيث ينتج كل من التفاح والبصل غاز الإيثيلين، والذي يمكن أن يتسبب في إنبات البطاطس.

وغاز الإيثيلين مادة طبيعية تؤدي إلى نضج الثمار، ويمكن أن يطلق الثوم الغازات أيضًا، لذا يجب إبعاده عن البطاطس.

وبدلاً من ذلك ينصح الخبراء بحفظ التفاح في درج هش والبطاطس في خزانة منفصلة، ويجب تخزين البطاطس في منطقة مظلمة وباردة حتى لا تفسد أو تنبت.

ويقلل حفظ البطاطس في مكان مظلم من خطر تعفنها. ويمكن أن يؤدي التعرض للضوء أو الرطوبة إلى تعفن جلدة البطاطس.

ومن الأفضل تخزين البطاطس في كيس ورقي لتقليل مخاطر الإنبات، وسيسمح لها ذلك أيضًا بالتهوية الكافية. وإذا نبتت البطاطس بشكل غير متوقع في وقت مبكر جدًا، فقد تظل قادرًا على إنقاذها.

ويقول الخبراء إن البطاطس المنبتة آمنة للأكل، لكن يجب إزالة البراعم باستخدام طرف مقشرة خضروات أو أي أداة أخرى.

وتعتبر براعم البطاطس سامة نظرًا لتركيزها المرتفع المحتمل من مادة جلايكو ألكالويدس، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الجهاز العصبي.

أفضل طريقة لتخزين البصل

من جهة أخرى، يجب تخزين البصل في مكان جيد التهوية.

وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يخزنون البصل بشكل شائع في الخزائن، إلا أن الخبراء ينصحون بإبقائه على سطح الطاولة في المطبخ.