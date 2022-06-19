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رياضة

كل ما تريد معرفته عن الدول والنظام الجديد لمونديال كأس العالم 2026

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تفاصيل مونديال كأس العالم 2026 watanserb.com
النظام الجديد والدول المستضيفة لمونديال كأس العالم 2026

وطن – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، عن استضافة 3 دول لنسخة مونديال كأس العالم 2026، وهم كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وهي المرة الأولى في تاريخ نسخ البطولة العالمية.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، رجل الأعمال السويسري جياني إنفانتينو، الجمعة، في تصريح صحفي له، ” هذا الجزء من العالم لا يدرك ما سيحدث هنا في عام 2026، ستنقلب هذه الدول الثلاثة المستضيفة رأساً على عقب قبل أن تعود إلى طبيعتها”.

الفيفا ومونديال كأس العالم 2026

وأردف السويسري إنفانتينو، ” سوف يغزو العالم بأسره كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، بموجة من الفرح والسعادة”.

كما وأضاف، ” مع حضور 48 دولة لكأس العالم 2026، ستكون في أمريكا الشمالية على مستوى مختلف تماماً هذه المرة. البلدان الثلاثة تقود العالم في العديد من المجالات، ولكن ليس في الرياضة رقم واحد في العالم وهي كرة القدم”.

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النظام الجديد لمونديال كأس العالم 2026

وستكون أول نسخة في تاريخ البطولة العالمية، تضم 48 منتخباً، أي بزيادة 16 منتخباً عن النسخة الحالية مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامتها في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. كما أنها الأولى التي تستضيف ثلاثة دول للبطولة.

كما وتعد المرة الأولى كذلك الذي ستستضيف فيها قارة أمريكا الشمالية نهائيات مونديال كأس العالم للرجال عام 2026، منذ 32 عاماً. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها استضافت نسخة عام 1994. التي فازت بها البرازيل (السامبا).

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واستضافت دولة المكسيك بطولتي عام 1970 و1986، حيث فازت بهما البرازيل (السامبا) والأرجنتين (راقصي التانغو)، لكن لم تستضيف دولة كندا من قبل للمونديال. إلا أنها استضافت في عام 2015 مونديال كأس العالم للسيدات. التي فازت بها منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات.

وما يميز نسخة مونديال عام 2026، هو استضافته 48 منتخباً في النهائيات بعد التصفيات المؤهلة، على عكس النسخة الحالية مونديال قطر 2022 التي تستضيف 32 منتخباً من كافة دول العالم.

نظام قرعة مونديال 2026

أفادت العديد من التقارير الصحفية، بأن نظام القرعة الجديد لمونديال كأس العالم 2026، ستكون بتوزيع 48 منتخباً على 16 مجموعة، كما وستضم كل مجموعة 3 فرق متأهلة يتأهل من خلالها المتصدر والوصيف إلى دور ال32 مباشرة.

وبعد ختام دور المجموعات، تبدأ منافسات بطولة كأس العالم بالنظام الإقصائي كما هو معتاد عليه، وصولاً إلى المباراة النهائية للبطولة.

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المدن المستضيفة

وكشف اتحاد الفيفا لكرة القدم، عن استضافة 16 مدينة لنسخة مونديال كأس العالم 2026، وهي الولايات المتحدة الأمريكية 11 مدينة ( سياتل، لوس أنجلوس، هيسوستن، أتالانتا، ميامي، دالاس. بوسطن، سان فرانسيسكو، نيويورك، نيو جيرسي، كانساس سيتي).

كما وستستضيف دولة كندا كأس العالم في مدينتي فانكوفر وتورنتو، بينما دولة المكسيك ستستضيف المونديال في مدن مونتيري، مكسيكو سيتي، جواد لاخارا.

ويشار إلى أن موعد نسخة مونديال كأس العالم 2026، ستكون كالمعتاد في كل نسخة، في شهري يونيو/ حزيران، ويوليو/ تموز. باستثناء نسخة مونديال قطر 2022.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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