الرئيسيةاقتصادسعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 في البنوك والسوق...
اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الدولار السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم

وطن – شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، استقرارًا في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموزاية).

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.5 جنيهًا للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 566 جنيهًا سودانيًا، مسجلا استقرارا لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 592.1 جنيها للشراء، و596.5 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 596.7جنيه للشراء، و698.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155 جنيها للبيع.

وشهد معدل التضخم في السودان هبوطا ليصل إلى أقل من 200% حيث تراجع إلى 192.21% في مايو / أيار الماضي.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن قبل أيام، طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه، سيتم طرحها أمام المواطنين في خلال أسبوع.

بينما قالت مصادر مصرفية سودانية إن فئة الألف جنيه كانت قد تم طباعتها في عام 2019.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

قفزة كبيرة بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان.. توقعات المحللين للأسبوع المقبل

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 16 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. انخفاض جديد

اقتصاد

ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء بالسودان

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 15 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

حياتنا

تاجر سيارات سوداني يوثق آخر لحظاته قبل انتحاره بطريقة مروعة.. نطق الشهادتين وطلب مسامحته! (فيديو)

اقتصاد

ارتفاع كبير لسعر الدولار في السودان بهذا البنك.. أعلى من السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

اقتصاد

السودان.. هبوط بسعر الدولار في السوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الاثنين 13 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

اقتصاد

بشكل مفاجئ.. سعر الدولار في السودان يصعد داخل البنوك والسوق السوداء

اقتصاد

سعر الدولار في السودان الأحد 12 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء.. سجل ارتفاعا

اقتصاد

انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان وتوقعات المحللين تصدق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا