سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 17 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

وطن – شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، استقرارًا في بنوك السودان وفي السوق السوداء (الموزاية).

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الجمعة في السودان، 565 جنيها للشراء مقابل 569.5 جنيهًا للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 566 جنيهًا سودانيًا، مسجلا استقرارا لليوم الثالث على التوالي.

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 592.1 جنيها للشراء، و596.5 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 596.7جنيه للشراء، و698.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.4 جنيه للشراء، مقابل 151.6 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 153.8 جنيها للشراء، مقابل 155 جنيها للبيع.

وشهد معدل التضخم في السودان هبوطا ليصل إلى أقل من 200% حيث تراجع إلى 192.21% في مايو / أيار الماضي.

وكان بنك السودان المركزي قد أعلن قبل أيام، طرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألف جنيه، سيتم طرحها أمام المواطنين في خلال أسبوع.

بينما قالت مصادر مصرفية سودانية إن فئة الألف جنيه كانت قد تم طباعتها في عام 2019.